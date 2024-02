escuchar

Tras un largo y controvertido litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dictaminado de manera definitiva que Sandra Junior (antes Sandra Borda) no es la hija biológica del legendario cantante argentino Roberto Sánchez, conocido popularmente como Sandro .

El fallo, que pone fin a años de especulaciones y disputas legales, ratifica las conclusiones de los análisis de ADN realizados, los cuales descartan cualquier vínculo genético entre Sandra Junior y el artista fallecido en 2010.

Los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria y Luis Esteban Genoud confirmaron el fallo de primera y segunda instancia el pasado viernes, así como el dictamen del procurador general, Julio Conte Grand. En primera instancia, el dictamen había determinado, con un grado de probabilidad del 99,9%, la certeza de que Junior no era su hija. A eso se sumó una prueba de ADN previa, realizada en vida del cantante, también negativa.

Antes de su muerte en 2010, Sandro se sometió a una prueba de paternidad Archivo

El proceso legal se prolongó durante 18 años y tuvo múltiples etapas. Sandra Junior asegura desde 2006 que Roberto Sánchez es su padre y así lo sigue defendiendo a pesar de la resolución judicial.

“En la etapa final y definitiva”

Tras conocerse el dictamen definitivo, Junior dialogó con el programa Entrometidos en la Tarde (NET) y dijo: “Nunca la Justicia de Buenos Aires trató con respeto y coherencia mi historia . Sandro no tuvo hijos; Roberto Sánchez, sí”. Y agregó: “La Justicia no me cerró las puertas, me liberó. Me liberó de la Corte y la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hay más instancias y yo voy por ellas. A la Corte Suprema de la Nación”, afirmó.

A través de Instagram, Junior también expuso: “Hace más de cuatro años la justicia quiso dar por terminada mi causa; desde allí comenzamos un derrotero legal contra estos gigantes, una batalla larga y difícil, junto al doctor Miguel Ángel Pierri y su equipo se logró reflotar un expediente que estaba acabado. Sabíamos desde el mes de diciembre de 2023 que esto estaba resuelto. La Suprema Corte de justicia de la provincia de Buenos Aires hoy nos habilita la vía que estábamos esperando porque si hubiéramos ganado aquí, como ya es costumbre, la otra parte hubiera presentado algún recurso de dilación o rechazo. Por lo tanto, ahora estoy en la etapa final y definitiva, con el corazón anhelante, espero y confío que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ponga a estudiar, evaluar y comprender este vergonzoso legajo conformado por 1200 fojas, plagado de un sinfín de irregularidades”.

En su descargo, la mujer continúa: “Aquella Sandra sola, joven e indefensa, sin recursos, ¿cómo podía enfrentarse a semejante abuso de poder? ¿Cómo podía luchar contra millonarios derechos de autor que otros cobran del manejo y apropiación de la vida artística y legado de mi padre? Solo quiero decirles que Sandra Junior sigue de pie y más fuerte que nunca”.

Finalmente, Junior agradece irónicamente esta decisión de la Suprema Corte de la Provincia puesto que, a su entender, la “habilita finalmente para dar el paso hacia la Corte Suprema de la Nación”, donde espera encontrar “transparencia y garantías, libres de toda corrupción”. Y concluye: “Mi causa y la de cualquier persona que busca llegar al derecho inalienable de Identidad merecen esto. Bajar los brazos no es una opción, Dios es mi juez y mi verdad será defendida”, finaliza.

Sandra sostiene que la une un vínculo de filiación con el artista desde hace casi dos décadas. La mujer llegó a contar que, tras la muerte de su madre, comenzó a buscar su identidad cuando el cantante aún estaba vivo: “Mi mamá conoció a Sandro en Lanús cuando todavía no era tan famoso. Tuvieron onda y se vieron un tiempo hasta que dejaron de verse. Mi mamá después se casó y formó una familia. Después lo volvió a ver y ahí aparecí yo”, dijo años atrás.

Sandra Borda continuará reclamando que la Justicia reconozca que es hija de Sandro

Ya fallecido el músico, ella reclamaba su identidad. “Es muy triste saber que soy la hija de un hombre que ya murió. Es muy doloroso saber que nunca lo voy a abrazar. Es extrañar algo que nunca se tuvo, anhelar el abrazo que nunca va a llegar”, dijo en 2014 en el programa Desayuno Americano.

En 2007, Borda se hizo el ADN y dio negativo, pero ella insistió en que el resultado no era correcto. “Yo me hice un ADN el 13 de abril, el día en que él se casa con Olga. Nunca me dieron el resultado por ‘cuestiones de protocolo’. Nunca supe si él se lo hizo o no. Yo voy a sostener que él es mi padre hasta que me muestren un resultado negativo. Olga [la última esposa del cantante] sabe que soy hija de Sandro. Me quitaron la posibilidad de mirarlo a los ojos”, sostuvo entonces. Y agregó ante las cámaras: “No tengo problemas económicos, no me interesa su herencia, lo hago para saber mi identidad”.

