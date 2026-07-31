La Justicia italiana autorizó a Wanda Nara a regresar con sus hijas a la Argentina sin el permiso de Mauro Icardi

Tras una semana de acusaciones cruzadas entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la conductora anunció que sus hijas Francesca e Isabella podrán regresar a la Argentina a pesar de no contar con la autorización del futbolista.

“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas. No se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia. Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’. Pronto volvemos a casa”, contó la empresaria en sus historias de Instagram, donde además compartió el fallo judicial.

El fallo de la Justicia italiana a favor de Wanda Nara

Más temprano, Nara había acudido a sus redes sociales para repudiar la decisión de Icardi de no firmar la documentación que permitiera tramitar los pasaportes de las menores, que presuntamente fueron robados en su casa de Galliate, en Italia, cuando ella estaba en los Estados Unidos viendo la final del Mundial.

“Mis hijos sufren un traumático robo y el padre de las nenas decide separar a los hermanos. No les firma el pasaporte que les robaron para volver a casa con ellos y además dice que las va a anotar en un colegio acá temporal hasta que las deporten en Turquía [sic], sin escuchar el sufrimiento que sus psicólogas están evidenciando en cada charla online con las menores. Qué clase de padre no responde y no escucha el pedido desesperado de sus hijas de volver a su colegio, casa, familia, mascotas. Que irónico que el padre se muestre ‘feliz’ brindando y el sí pueda estar donde mis hijas ruegan por volver”, había dicho la conductora de MasterChef Celebrity Argentina.

La conductora acusó a su ex de desoír el deseo de sus hijas de regresar a la Argentina

“Rotas psicológicamente”

Una vez que se dio a conocer el fallo, Mauro Icardi hizo su propio descargo en Instagram en el que acusó a la mediática de manipular a las niñas.

“Mis hijas pasaron de ser niñas felices, criadas diariamente por su padre, con una vida estable, amor, rutina y contención, a ser expuestas a exclusiones, operativos policiales, interrogatorios ante un juez, escribano y el Ministerio Público Tutelar”, expresó el deportista.

“Pasaron de una infancia normal a vivir bajo una exposición permanente, a ser alejadas de su padre, a tener que verlo únicamente en un cuarto del MPT y a cargar con un daño que ningún niño debería soportar”, sentenció luego, responsabilizando a su exmujer por el escaso contacto que tuvo con las menores en el último tiempo.

El descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

“Los propios informes psicológicos son contundentes: fueron diagnosticadas como ‘rotas psicológicamente’ y con un lenguaje de adulto implantado por su madre. Dicho comportamiento o lenguaje no se hace presente estando con su padre", afirmó Icardi.

“Ningún conflicto entre adultos puede justificar semejante nivel de sufrimiento para dos niñas. Ninguna estrategia judicial, mediática o personal debería estar por encima de su bienestar”, reflexionó, pese a que, hasta el momento, las actitudes de ambos parecen perjudicar a sus propias hijas.

Al finalizar su escrito, Icardi hizo hincapié en la invalidez legal que tendrían los reclamos de Nara respecto al lugar de residencia de las nenas, que la empresaria habría decidido de forma unilateral: “Cuando del otro lado dicen que ‘extrañan su país’ o ‘su vida en Argentina’, no olvidemos un principio jurídico básico: no podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor. Eso constituye un hecho ilícito”. Y concluyó: “Los padres también tenemos derechos”.

“Me opongo a que mis hijas vivan en Argentina”

En un segundo descargo, el exfutbolista del Galatasaray aseguró que la decisión de la jueza italiana Cristina Bassi es, en realidad, “la mejor noticia que podía recibir”.

El segundo descargo de Mauro Icardi tras la decisión de la Justicia italiana

“Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una Justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", explicó Icardi.

“Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas. Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación”, enfatizó.