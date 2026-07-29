El fuerte mensaje de Wanda Nara sobre el pedido que Mauro Icardi habría hecho sobre sus hijas

Luego de que la Justicia argentina le prohibiera salir del país a Mauro Icardi hasta tanto no firme la documentación correspondiente de sus hijas, que están en Italia sin pasaportes, Wanda Nara dio a conocer el pedido de su ex para evitar el regreso de Francesca e Isabella.

“Recién salgo del tribunal italiano, donde el papá de las menores comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar piso argentino”, contó la conductora a través de sus historias de Instagram. “Además, agregó que no autoriza a que vuelvan al colegio argentino y que las anotará en Italia hasta que las deporten [sic] a Turquía, donde él sostiene que deben estar”, sumó junto al emoji de un corazón roto.

Wanda Nara reveló el pedido de Mauro Icardi ante la justicia italiana

A continuación, la influencer y empresaria publicó otro mensaje en el que aseguró que sus hijas desean volver a la Argentina, donde próximamente deberían retomar el ciclo escolar. “Francesca e Isabella, que piden de todas las maneras posibles volver, aún no están enteradas de esto ya que su padre les continúa diciendo que va a firmar cuando él quiera”, afirmó Nara.

La conductora dice que sus hijas quieren volver al país pese a la negativa de su padre

Icardi hizo lo propio y también compartió su versión de los hechos a través de Instagram. “Terminó la audiencia en Milano. La jueza se reservó el resultado, porque para la Justicia italiana, la señora solo se hace la que llora, pero no presenta documentación”, indicó.

Además, aprovechó el espacio para criticar la resolución que le impide abandonar el territorio local. “En la Argentina, la joyita de jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado. Y me decían loco.. como dije siempre, voy a ir con todo y contra todos”, concluyó el futbolista.

"Voy a ir con todo y contra todos", sentenció Icardi

“Serias dudas”

Esta mañana, el exjugador del Galatasaray emitió un contundente comunicado en sus redes sociales en el que apuntó contra el accionar de la Justicia argentina y aseguró que su exmujer tardó ocho días en denunciar el presunto robo de los pasaportes de sus hijas en Italia.

“Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de una celeridad llamativa y, como si fuera poco, durante la feria judicial nos toca una jueza cuya actuación vuelve a generar serias dudas”, expresó Icardi.

“Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?“, indagó.

Wanda compartió imágenes del robo sufrido durante la final del Mundial

“Esta misma tarde hay una audiencia en Milán, Italia, sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país”, remarcó luego sobre la situación de Francesca e Isabella.

“Tampoco puedo dejar de señalar que los pedidos de la otra parte [en referencia a Wanda Nara] fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender”, sentenció.

“Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración”, concluyó Icardi en su descargo.