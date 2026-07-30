Aseguran que Mauro Icardi tiene nuevo club y que su mudanza provocaría un cambio inmediato en su relación con Wanda Nara y sus hijas en común

En medio de la disputa familiar que desató el robo de los pasaportes de Francesca e Isabella —las hijas que tienen en común Wanda Nara y Mauro Icardi—, la presencia del futbolista en Italia despertó dos posibilidades: que firme los papeles para que las menores regresen a la Argentina o que selle un nuevo contrato profesional en el país europeo.

Wanda Nara y Mauro Icardi, una guerra que pareciera no tener fin Archivo

Aunque en su momento sonó para River, la opción de jugar en el país fue descartada por su mánager, Elio Letterio Pino: “Nunca hemos hablado con nadie. En cualquier caso, Mauro no está interesado en jugar en Argentina”.

Sin embargo, las versiones sobre su regreso al fútbol italiano cobran cada vez más fuerza. En diálogo con el periodista Pablo Layús para el ciclo que conducen Marina Calabró y Luis Ventura por América TV, su representante volvió a referirse al futuro del rosarino de 33 años y dejó entrever una alternativa concreta: “Extraoficialmente, se dice que el Como sería lo ideal para Mauro”.

Se trata del Como 1907, club recientemente ascendido a la Serie A que queda a solo 30 kilómetros de Milán. En caso de concretarse su llegada, Icardi compartiría plantel con los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone, bajo la dirección técnica de Cesc Fàbregas. Además, la posibilidad de disputar la Champions League 2026/27 representa un atractivo extra para él.

Tras oficializar su salida del Galatasaray a mediados de julio con el fin de su contrato, el futbolista busca reacomodar su carrera en un destino que le permita estar cerca de sus hijas, quienes actualmente viven en Milán.

La información sobre el posible futuro profesional de Icardi llega después de que Nara utilizara su cuenta de Instagram para publicar un texto directo y sin filtros sobre las actitudes del futbolista, en el que reclamó la firma necesaria para destrabar la situación burocrática de las menores: “Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos. Ya van 10 días del robo; se mostró brindando y festejando a 20 min de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina”.

El fuerte descargo de Wanda Nara en medio del escándalo con Mauro Icardi (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Y completó: “REY, tengo que trabajar, ya que soy la ÚNICA que trabaja y mantiene a los chicos. ¿O te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar? Baby, gastá tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos.”