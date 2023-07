Benjamín Vicuña reveló el ida y vuelta que tuvo con Roberto García Moritán tras su dedicatoria a Pampita

escuchar

“Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos. Me dio un amor”, fueron las palabras de Benjamín Vicuña al recibir el Martin Fierro como Mejor Actor Protagónico. La última frase de su agradecimiento generó una horda de especulaciones ya que las cámaras enfocaron a su expareja, Carolina “Pampita”Ardohaín, que asistió al evento con su esposo, Roberto García Moritán. La situación generó polémica y el ganador decidió revelar el después de ese momento.

El 9 de julio la televisión argentina se vistió de gala para la entrega de los Martín Fierro al labor realizado en pantalla durante el periodo 2022. El evento dejó relevantes momentos entre las estrellas nacionales, y uno de ellos fue protagonizado por Benjamín Vicuña, al momento que agradeció haber sido el ganador como Mejor Actor Protagónico. En tan solo minutos, abrió una puerta que generó muchas dudas y especulaciones, al querer saber quién era ese amor que mencionó.

Parte del discurso de Benjamín Vicuña en los Premios Martín Fierro

Y por supuesto, las miradas se posaron en Pampita quien aplaudió efusiva las palabras de su expareja y padre de sus tres hijos. Lo cierto es que los rumores vincularon directamente al esposo de la modelo, Roberto García Moritán, presente en el evento como acompañante de la modelo. Es por este motivo, que el actor chileno aclaró los tantos para apaciguar el revuelo que se generó.

“Primero debo admitir que me impresiona el revuelo que se armó por un furcio que puede tener muchas interpretaciones”, expresó ante el cronista de LAM (América). Asimismo, señaló que los nervios se apoderaron de él debido a que tenía un discurso planeado con una dedicatoria a las personas que atraviesan una enfermedad, ya que se relaciona con el personaje por el que ganó el galardón, como así también a su círculo íntimo, incluyendo a las madres de sus hijos -Pampita y María Eugenia “la China” Suárez-.

Benjamín Vicuña contó el diálogo que tuvo con García Moritán tras las Martín Fierro

“Intenté hablar de las madres de mis hijos pero en un momento reculé y quizás cuando hablé de un amor, era el amor, el amor que me han dado, el amor del público, el amor que conocí, el amor de mis parejas, las mamás de mis hijos, pero no era un mensaje ni una indirecta ni nada”, explicó sobre la frase que generó controversias. En la misma línea, aseguró que no fue su intención generar una situación incómoda.

Es por este motivo que - según sus palabras- no dudó en comunicarse con Roberto García Moritán: “Por el cariño y por el vínculo que tenemos, al otro día, cuando me di cuenta lo que se había armado, innecesario, por supuesto, que a la primera persona a la que le dije: ‘che, ¿querés que haga algo, que aclare, que diga?’ y él me dijo´: no tranqui, está todo bien´, pero bueno ahora aprovecho esta instancia para resignificar lo que quise decir, no aclarar”.

De esta forma, Vicuña intentó poner paños fríos a los rumores que generó una serie de especulaciones sobre una posible vuelta de la pareja que mantuvo una relación por más de una década, tiene tres hijos en común y su separación fue en medio de un gran escándalo vinculado a una infidelidad por parte del actor.

La palabra de Roberto García Moritán

Previo a que Benjamín Vicuña aclarase que no le dedicó su premio a Pampita, fue el propio Roberto García Moritán quien rompió el silencio y refirió a las especulaciones al respecto, con la misma versión que el actor, al hablar de un intercambio de mensajes sobre el asunto. “Cuando él empezó a hablarme del tema yo le dije ‘Ya sé, no pasa nada’. Por supuesto, hubiera preferido que no pase. En ese momento la sensación fue rara, pero esto es así. Yo aprendo todos los días, creo que él también aprendió mucho de esa noche”, expresó en diálogo con LAM.

En la misma línea, esbozó la posibilidad que en su discurso el actor no se sintió representado por sus palabras y no terminó su idea, lo que “sumó al morbo de los directores del Martín Fierro en apurarse en emponcharla a Caro, que vive con esa sonrisa”.

Roberto García Mortián se refirió al discurso de Benjamín Vicuña en los Premios Martín Fierro

Sin embargo, fue comprensivo en el caso de que las especulaciones estuvieran en lo cierto: “Vamos a suponer que se hubiera referido a Caro: fue muy importante la historia de ellos. Tuvieron muchas cosas y van a estar unidos por algo que yo voy a ser compañero por el resto de su vida. No vine acá a suplantar a nadie, yo vine a ser el marido de Carolina. Ser compañero y buen ejemplo para los hijos de Benjamín y Caro. Y el mejor padre para mis hijos”, cerró.

