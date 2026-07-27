La llamativa ausencia de Eric Roberts en la boda de su hija Emma: “Que ella celebre como quiera y con quien quiera”

Este sábado, Emma Roberts se casó con el actor Cody John después de cuatro años de relación. La íntima ceremonia se llevó a cabo en la finca de la familia del novio, en Sun Valley, Idaho y reunió a varias figuras de Hollywood, entre ellas Julia Roberts, tía de la novia. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó mucho la atención: la de su padre, Eric Roberts.

Un día después del enlace, el actor de 70 años fue fotografiado a la salida de un gimnasio de Los Ángeles, a cientos de kilómetros del lugar donde se llevó a cabo el matrimonio. Lejos de ocultarse o negarse a hablar sobre el tema, el intérprete de Batman: El caballero de la noche confirmó que no estuvo presente en la boda de su única hija y explicó los motivos: “Amo a mi hija, siempre la he amado y siempre la amaré. Es maravilloso que ella celebre como quiera y con quien quiera”, le dijo a Page Six dando a entender que fue decisión de la novia que él no sea parte del festejo.

Emma Roberts y Cody John celebraron su matrimonio en Sun Valley, Idaho, rodeados de familiares y amigos Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La ausencia de Eric reavivó los rumores sobre la compleja relación que el actor mantuvo con Emma desde su infancia. La actriz nació en 1991, fruto de la relación del intérprete con Kelly Cunningham, y fue criada principalmente por su madre. A lo largo de los años, padre e hija atravesaron períodos de distanciamiento que el propio actor nunca ocultó. Sin embargo, en abril de este año negó que actualmente estuvieran enfrentados y sostuvo que la percepción pública no reflejaba la realidad del vínculo. “Nuestra relación solo es complicada vista desde fuera... Porque ellos no entienden nada. Así que tienen su propia opinión, sea cual sea”, reveló él en el programa Really Famous With Kara Mayer Robinson.

“Estoy muy orgulloso de ella”, afirmó en esa misma entrevista mientras hacía un meaculpa y reconocía que no pudo ejercer plenamente su rol de padre durante su infancia. “Yo era un trapo. No se podía confiar en mí emocionalmente en absoluto. Asumo toda la responsabilidad por ello”, confesó arrepentido.

Pelea entre hermanos

Tras años de distancia, Eric y Julia Roberts hicieron las paces

Eric no solo tuvo problemas con su hija sino también con su hermana Julia Roberts. Y si bien hoy la relación entre ellos es cordial, los hermanos estuvieron enemistados durante años. “No lo caracterizaría como una pelea. Yo quería muchísimo a mis hermanas. Las quería, las adoraba. Eran muy importantes para mí y hubo épocas en las que estábamos muy unidos. Nos sentíamos muy protectores los unos de los otros, pero la persona más difícil de proteger es uno mismo”, explicó el actor en 2018 en diálogo con la revista Vanity Fair.

Sobre los verdaderos motivos del distanciamiento familiar, culpó a su adicción a las drogas. “Era agotador pasar tiempo conmigo: me quejaba, echaba la culpa a los demás, me era imposible disfrutar del momento... Todo el mundo necesita un respiro de vez en cuando, y eso debió incluir a Julia”, reconoció.

Otro episodio que enfrentó a los hermanos fue la separación de Eric de Kelly Cunningham, madre de Emma, a quien dejó por Eliza Roberts. En medio de una conflictiva disputa, la actriz se puso del lado de su excuñada y le dio todo su apoyo para que lograra quedarse con la custodia de la pequeña Emma, principalmente por los problemas de su hermano debido al consumo de drogas y alcohol.

Julia Roberts y su sobrina, Emma Roberts Instagram.com

La relación se comenzó a recomponer en 2004, cuando la protagonista de Erin Brockovich y su esposo, el fotógrafo Danny Moder, se convirtieron en padres. En ese momento Eric fue al hospital junto a su mujer, Eliza, a dejarle algunos regalos a los gemelos. Desde ese entonces los hermanos parecen haber limado asperezas. Respecto a la relación entre la actriz y su sobrina, ésta nunca se vio afectada por esta pelea entre hermanos. Las actrices siempre se mostraron juntas y se apoyaron mediáticamente. De hecho, Julia siempre fue una gran inspiración para la carrera de su sobrina.

Una boda con invitados de lujo

Tras cuatro años de relación, Emma Roberts y Cody John sellaron su amor con una ceremonia al aire libre frente a sus familiares y amigos más cercanos. La actriz llegó al altar acompañada por su hijo Rhodes, de cinco años, fruto de su anterior relación con Garrett Hedlund. Para el “sí, quiero” la protagonista de American Horror Story eligió un vestido de inspiración vintage de la firma Monique Lhuillier mientras que el novio vistió un clásico esmoquin negro.

Entre los invitados estuvieron Ashley Benson y su esposo Brandon Davis, Demi Moore, Kristen Stewart junto a Dylan Meyer, Sarah Paulson y Billie Lourd. Sin embargo, una de las presencias más comentadas fue la de Julia Roberts, tía de la novia, quien asistió junto a su esposo, Danny Moder, y sus tres hijos, Phinnaeus, Hazel y Henry. La protagonista de Mujer bonita lució un vestido a lunares en azul y blanco a juego con su hija Hazel.