Sin conflictos: el curioso saludo de cumpleaños de Julia Roberts a su sobrina Emma Roberts

En cámara lenta, Julia Roberts y su sobrina Emma soplan cada una un silbato que lanza papelitos. El video es casero, la escena oscura y el sonido es vacío. Cuando los papelitos comienzan a caer, las dos mujeres esbozan una sonrisa a la cámara. Llevan además unos raros gorritos de cumpleaños. El video, que recibió en pocas horas más de 350 mil likes, lo subió la actriz de Mujer bonita para felicitar a la más pequeña de las celebridades de la familia por sus 31 años. “¡Feliz cumpleaños, persona mágica! Oh, cómo te amo”, escribió.

Curioso, divertido y algo inquietante, el saludo de Roberts calzó a la perfección con el rol más famoso de su sobrina, la estrella de American Horror Story. Por su parte, Emma respondió el saludo de su tía replicando el video en sus historias de Instagram con la leyenda: “Te amo”.

Si bien durante muchos años Julia y su hermano Eric, padre de Emma, estuvieron distanciados, hoy la relación entre ellos es más cordial. De la misma forma, Julia y su sobrina siempre intentaron mostrarse juntas en público y apoyarse mediáticamente, dejando en claro que sí la disputa familiar afectó en algún momento no iban a ser ellas las responsables de que trascienda .

De hecho, hace poco tiempo, según publicó la revista People, la joven cumpleañera reveló detalles de la relación con Julia. Emma habló durante una entrevista con Tatler sobre la supuesta presión de llevar el mismo apellido que una de las más importantes estrellas de Hollywood y explicó que nunca sintió la necesidad de igualar la carrera de su tía. “Nunca aspiré a ser ella. La amo mucho, amo su trabajo, pero solo estoy haciendo lo mío”, expresó.

La actriz, además, recordó haber estado en el set para algunas de las grandes películas de Julia cuando era pequeña, como Erin Brockovich y La pareja del año. “Escribía las etiquetas de vestuario, organizaba las brochas de maquillaje y veía cómo hacían los libros de continuidad. Hacía preguntas sin filtro. Esta industria realmente es ‘aprende sobre la marcha’”, reveló, y dejó al descubierto como aquellos años de juegos en el set le sirvieron para forjar una carrera en la industria.

Por su parte, Julia habló con Los Angeles Times, en 2013, sobre cómo Emma manejó la fama en sus comienzos: “ Cuando viene a quedarse con nosotros, siempre pienso: ‘Por favor, déjala ser ella misma’, y ella sigue siendo la misma chica mágica que solía ser. Creo que gran parte de esto tiene que ver con sus intenciones de asumir un rol en un negocio como este. Si tienes una visión pura de lo que quieres lograr, creo que puedes mantener tu propio sentido ”.

Disputas familiares

Eric es hermano de Julia y padre de Emma... ¡los Roberts dan que hablar! Agencias

La relación entre Julia y su hermano Eric atravesó años de conflictos. Y si bien los rumores siempre se escucharon en el medio artístico, fue el propio Eric quien puso el conflicto en palabras. En una entrevista a la revista Vanity Fair en 2018, el también actor confesó los verdaderos motivos del distanciamiento familiar.

“ No lo caracterizaría como una pelea. Yo quería muchísimo a mis hermanas. Las quería, las adoraba. Eran muy importantes para mí y hubo épocas en las que estábamos muy unidos. Nos sentíamos muy protectores los unos de los otros, pero la persona más difícil de proteger es uno mismo ”, explicó, y se hizo cargo de ser quien comenzó el enfrentamiento aunque sin mencionar su adicción a las drogas. “Era agotador pasar tiempo conmigo: me quejaba, echaba la culpa a los demás, me era imposible disfrutar del momento... Todo el mundo necesita un respiro de vez en cuando, y eso debió incluir a Julia”, agregó.

Otro episodio que enfrentó a los hermanos fue la separación de Eric de Kelly Cunningham, madre de Emma, a quien dejó por Eliza Roberts. En medio de una conflictiva disputa, la actriz se puso del lado de su excuñada y le dio todo su apoyo para que lograra quedarse con la custodia de la pequeña Emma, principalmente por los problemas de su hermano debido al consumo de drogas y alcohol.

La relación se comenzó a recomponer en el año 2004, cuando Julia y su esposo, el fotógrafo Danny Moder, se convirtieron en padres. En ese momento Eric fue al hospital junto a su mujer, Eliza, a dejarle algunos regalos a los gemelos. Desde ese día la relación es cordial.