La mamá de Alexis Mac Allister habló de la escandalosa separación de su hijo: “A todos nos sorprendió su relación con Ailén”

Hasta que levantó la Copa del Mundo el 18 de diciembre del 2022, la vida sentimental de Alexis Mac Allister no era tema de interés. Sin embargo, el jugador de la Selección, que se convirtió en fundamental protagonista del equipo que conquistó el tercer campeonato mundial para Argentina, se ganó también un lugar en los programas del mundo del espectáculo gracias a su escandalosa separación. Lejos definitivamente de Camila Mayan y cada vez más cerca de Ailén Cova, su mejor amiga de toda la vida , fue el mismo mediocampista del Brighton quien confirmó la información. Ahora, quien dio detalles de la actualidad del campeón fue Silvina Riela, su mamá .

Los rumores comenzaron a sonar fuerte luego de las fiestas de fin de año. Según las versiones que circulaban en las redes sociales, el volante decidió terminar la relación porque su carrera no era compatible con el alto perfil de quien era su novia, una joven influencer con una fuerte presencia en redes. Mayan y Mac Allister estuvieron juntos cinco años, vivían en Inglaterra y ella fue su apoyo incondicional en el Mundial de Qatar. Allí se destacó como una de las integrantes de “La Scalot” que más se hizo notar gracias a sus videos en las redes, donde mostraba su día a día, sus looks y maquillajes. Con el fin de la relación, los rumores sobre una relación con Cova, incluso paralela, se multiplicaron, hasta que finalmente la relación se confirmó.

La semana pasada, en Intrusos en el Espectáculo, Marcela Tauro contó que la nueva pareja de Alexis no contaba con el “visto bueno” de su mamá. Además, reveló que hace un mes Cova se fue a vivir a Inglaterra con su nuevo amor. En el mismo programa, pero durante la tarde de hoy, Riela charló con Florencia de la V y el resto del panel, y contó los detalles del escándalo amoroso que protagonizó el volante del equipo de Lionel Scaloni.

“Está bien, está tranquilo”, explicó Riela cuando le preguntaron cómo estaba Alexis, y contó entre risas que ayer leyó una nota que le hicieron en donde contaba que sigue “con su misma vida aburrida”. Luego, reveló que escuchó algunas de las versiones sobre el escándalo y que hay algunas cosas que no son como se dicen. “La fecha de por sí, por lo menos la que yo sé, no fue el 24 [de diciembre] sino que fue el 28″, detalló en relación al día de la ruptura. Luego, contó que para las fiestas estuvieron todos juntos en una reunión con familiares y amigos.

Cuando le preguntaron si el motivo de la ruptura fueron unos videos que subió Camila a las redes, Silvina respondió contundente. “No creo”, explicó. “La verdad es que Alexis nunca me dijo eso. Con Camila siempre hubo una relación hermosa. Estos años ella lo acompañó”, agregó. Luego, explicó que, si bien Alexis le suele contar sobre su vida, es una persona con intimidad que se protege y que por eso seguramente no se enteraron de la nueva relación.

Alexis Mac Allister dejó a su novia Camila Mayán, por quien fue la mejor amiga de él desde la infancia (Foto: Instagram @camimayan/@alemacallister)

“Yo creo que Alexis tomó lo que nosotros siempre le dijimos por experiencia propia: que decidiera con el corazón”, comentó. Luego, defendió el accionar de su hijo: “Obviamente, habrá sido el mejor momento que él encontró para definir esto. Tendrá sus motivos. Yo después de que se separaron estuve con Alexis en Inglaterra, con Camila ya separados, pero en la misma casa, pero en diferentes cuartos, y resulta todo difícil, todo raro. Pero es la transición y el dolor de una separación”, detalló. Además, explicó que si bien la decisión la tomó su hijo fue duro porque tenían una “relación hermosa, de muchos años”. “El vínculo con Camila sigue estando”, aseguró más adelante, y contó que ella misma ayudó a la influencer en la mudanza.

“La realidad es que nos sorprendió a todos”, respondió Silvina cuando le consultaron acerca del romance de Mac Allister con Ailén. Tras contar que Alexis nunca le confirmó su nueva relación a Camila. Silvina explicó que luego de la ruptura tuvo una charla con Camila en su casa y que ella estaba muy triste. “Es lo lógico”, aclaró.

La foto que publicó Alexis Mac Allister con Ailén el 7 de febrero de 2015 Instagram @alemacallister

Sobre Ailén, Silvina detalló que la conocen de muy chica, que también conocen a los padres y que con ella tiene “la mejor” porque todos viven en Villa del Parque. Incluso, confesó, la joven trabajó un tiempo con ella en una casa de ropa interior y desmintió a Marcela Tauro, quien había asegurado que no le caía bien. “Es una chica de muy buena familia, trabajadora”, la definió, y de inmediato repasó una anécdota divertida que recordó cuando se dijo que no la quería: “Yo a las chicas las hacía planchar la ropa para hacer la vidriera y me quemó un camisón de seda. Y yo dije ´seguro que alguna que era empleada mía salió a decir que no la quería por eso” .

Sobre el final, Silvina explicó la importancia del entorno para un jugador de fútbol, reconoció que le explicó a Alexis que los clubes miran las redes sociales y tienen en cuenta lo que publican. También reconoció que decidió salir a hablar en medio del escándalo porque la familia está para descomprimir los trascendidos y los conflictos que involucran al deportista cuando es necesario.

