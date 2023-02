Shakira apuntó contra aquellas mujeres que no apoyan a sus congéneres: “Hay un lugar en el infierno reservado para ellas”

escuchar

Desde hace meses, el nombre de Shakira ocupa los principales titulares del mundo. Primero fue su escandalosa separación de Gerard Piqué, con quién estuvo en pareja durante 12 años; luego su depresión y su batalla legal en la justicia por la división de bienes y la custodia de sus hijos Sasha y Milan; y cuando parecía que habían logrado ponerse de acuerdo, la cantante colombiana volvió a arremeter contra su ex a través de su música. “Te felicito”, “Monotonía”, la “Music Session 53″ con Bizarrap y recientemente su feat “TQG” junto a Karol G fueron algunas de las letras que le permitieron hacer catarsis y “facturar” en vez de tirarse a llorar en el sillón.

Si bien hasta el momento solo se había expresado a través de sus temas o sus redes sociales, en las últimas horas la artista oriunda de Barranquilla concedió por primera vez una entrevista televisiva, donde, según dicen, habla de todo . El afortunado en tener su palabra de primera mano fue el periodista mexicano Enrique Acevedo, que viajó hasta Barcelona para encontrarse cara a cara con la entrevistada y que -a juzgar por el mini anticipo que difundió- no dejó nada por preguntar.

¡Y ella tampoco por responder! Es que durante la charla -que ya tiene al mundo y, especialmente, a Piqué y a su novia Clara Chía Martí, en vilo- Shakira se mostró sin pelos en la lengua y más filosa que nunca a la hora de hablar de su vida personal y profesional. Por ejemplo, la artista de caderas poderosas advirtió que fue su hijo Milan quien la convenció para que haga un tema junto al productor musical argentino BZRP. “Me dijo: ‘Mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el dios argentino’” , reveló, entre risas, quién ya había recibido una oferta del productor y que, tras el consejo de su pequeño, por fin aceptó.

¡Y no se equivocó! El tema, que ocupa el número 53 dentro de las “Music Sessions” de BZRP, no sólo batió todos los récords en cuestión de horas sino que se convirtió en un verdadero himno al despecho, donde las numerosas estrofas dedicadas al exfutbolista y a Clara Chía Martí, fueron aplaudidas y bailadas en cada rincón del planeta. Por no mencionar su frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” que se ha transformado en el nuevo lema del empoderamiento femenino y se ha materializado en buzos, remeras y tazas.

Shakira posando con el buzo "de la venganza". (Fuente: Instagram/@shakira)

“Me siento muy creativa. La música es una vía de escape increíble que le da sentido a todo”, dijo la colombiana tras reconocer que su ruptura matrimonial fue dolorosa pero que está más fuerte que nunca para lo que se viene. “ Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay ”, declaró en esta tan ansiada entrevista que se llevó a cabo en el Hotel Mandarin Oriental de Barcelona y que se verá por completo esta noche en el ciclo En Punto por el Canal de Las Estrellas, a las 22.30, hora mexicana.

Inmediatamente, Shakira confesó que el cariño que ha recibido a lo largo de todos estos meses tan difíciles la ha ayudado a salir adelante. En especial, resaltó el apoyo recibido por parte de otras mujeres, aunque inmediatamente compartió cuál es su deseo para aquellas que no lo hicieron: “Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras”, afirmó destacando la importancia de la sororidad dentro del género .

Sin embargo, no todo fueron palitos y titulares en esta nota. La ganadora del Grammy también habló sobre su próximo proyecto musical que, al parecer, podremos escuchar recién a partir de septiembre. De acuerdo con lo que semanas atrás anticipó Keityn (su mano derecha a la hora de componer), este nuevo trabajo contará con canciones en inglés y en español, y ya no estará centrado en el desamor.

LA NACION