Aseguran que un jugador de la selección argentina se separó de su novia

Los últimos dos meses consistieron en elogios, aplausos y homenajes para los 26 futbolistas que se consagraron como campeones del mundo en Qatar el último 18 de diciembre de 2022. No obstante, en las últimas horas, circuló que uno de ellos no estaría pasando por el mejor de los momentos a nivel personal. En Socios del espectáculo (eltrece) aseguraron que Alexis Mac Allister, una de las indiscutidas revelaciones del equipo, estaría separado de su novia Camila Mayan.

El ex Boca Juniors se metió en el 11 titular de manera inesperada. La baja de Giovanni Lo Celso, por lesión, requería llenar un lugar indispensable en el medio campo. Si bien en el encuentro contra Arabia Saudita lo ocupó Alejandro “Papu” Gómez, contra México apareció Mac Allister y a partir de ese momento no se movió más de allí. Su participación fue trascendental para el equipo: incluso hizo un gol contra Polonia y le dio una asistencia a Ángel Di María en la final contra Francia.

Mac Allister y Mayan vivían juntos en Inglaterra, donde él juega para Brighton Instagram @camimayan

Durante toda la Copa del Mundo, el joven de La Pampa estuvo acompañado por su novia, Camila Mayan. Durante ese mes, ella se ocupó de mostrar en las redes su día a día en Qatar, sus looks y rutinas de skin care. Además, en reiteradas oportunidades, demostró su apoyó incondicional a su pareja, celebrando los triunfos y acompañándolo en los momentos más duros.

Mac Allister y Mayan estaban juntos desde 2018 Instagram @camimayan

Sin embargo, después del Mundial, las cosas se habrían venido abajo. Este martes, en el programa matutino de eltrece, Rodrigo Lussich dio pistas de quién era el campeón del mundo que estaría separado. Entre la información que barajó, precisó que vivía en Inglaterra, que la crisis habría comenzado en diciembre y que desde ese mes no subían fotos juntos. Además, comentó que ella pasó unos días el departamento de una amiga en París (situación que ella misma mostró en redes).

Aseguraron que Alexis Mac Allister se habría separado de su novia

Tras varios minutos de incertidumbre, finalmente el conductor arrojó la bomba: “Estamos en condiciones de afirmar que está separado Alexis Mac Allister”. Asimismo, dijo que ella se vuelve a Buenos Aires a vivir sola y que “le alquiló departamento en una de las torres más lujosas de la ciudad”.

Si bien no hay certezas de si es una separación definitiva o un impasse, durante las últimas semanas, la influencer compartió, tanto en Instagram como en TikTok, varias fotos y videos de sus días en Francia. Según la última información, habría abandonó la vivienda que compartía con el futbolista Inglaterra, donde él juega para el Brighton, para volverse a su país natal.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister luego de la coronación de la selección argentina Foto: INSTAGRAM / @camimayan

Incluso, en las últimas semanas, ella llamó la atención por un video que subió a las redes, aunque en ese entonces se desconocía lo que habría estado sucediendo puertas adentro: “Me levanté con mucha ansiedad y la verdad es que no me sentía bien. Es importante saber que no siempre se ve cómo estamos realmente y que lo que se ve en redes a veces no es la realidad. Trato de ser lo más transparente con ustedes porque creo que lo hace aún más lindo. Gracias por todo su amor, son lo más”

El último posteo de Camila Mayan y Alexis Mac Allister juntos

La joven de 23 años fue una de las mujeres de “La Scalot” más activas durante la estadía en Qatar. El 24 de diciembre se registró en su feed de Instagram la última publicación para su pareja, donde le dedicó, en el día de su cumpleaños, un profundo y extenso mensaje: “En los últimos tres años pasaron muchas cosas en la vida de ambos. Empezamos nuestra aventura juntos, viviendo en un lugar nuevo para los dos, dando un paso muy grande en tu carrera. Pasamos por momentos en donde, más allá de estar viviendo algo increíble, las cosas no se daban como queríamos. Estuvimos más juntos que nunca, para atravesar esos momentos de la mejor forma posible para los dos, y crecimos de golpe en muchos sentidos”.

“De pronto - o más bien, después de mucho trabajo, paciencia, pasión y amor-, todo se empezó a acomodar, y empezaron a salir las cosas como queríamos. Y parece tonto, pero cada vez que terminaba un partido y habías jugado los 90 minutos, más allá de lo que hubiera pasado ahí, para mí era una felicidad absoluta porque sabía que era un pasito más para vos en tu carrera y en tus objetivos. Esos 90 minutos del partido del fin de semana se empezaron a transformar en cosas mucho más grandes, y hoy, con mucha felicidad y orgullo, puedo decir, feliz cumpleaños campeón. Campeón del mundo, qué locura. Qué felicidad estar acompañándote acá, y qué admiración por todo lo que lograste, y por cómo manejas cada uno de tus pasos y tus logros. Por muchos años más, mi amor. Te amo!”.

El último posteo de Camila Mayan y Alexis Mac Allister Instagram @camimayan

Él, por su parte, no tardó en agradecerle públicamente: “Gracias por ser parte de este camino para cumplir el sueño más grande. Como siempre, un chico de pocas palabras, pero el agradecimiento va a ser eterno. Te amo”. A partir de ese momento, no hubo más fotos juntos y hoy aseguran que estarían separados.

LA NACION