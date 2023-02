SAG 2023: de los besos de Jamie Lee Curtis a la caída de Jessica Chastain y el emotivo discurso de Brendan Fraser

escuchar

En plena cuenta regresiva para los Oscar, Hollywood vive estas semanas su temporada de grandes distinciones. Ayer, en los premios SAG, los galardones entregados por el sindicato de actores para reconocer los mejores trabajos de cine y televisión del último año, se vivieron verdaderas sorpresas, auténticas perlitas y sentidos momentos que llenaron de color a una ceremonia que quedará grabada en el recuerdo.

Beso a beso

Jamie Lee Curtis ganó el premio a la mejor actriz de reparto ¡y lo celebró plantando un beso en la boca de su coprotagonista! Además, la actriz destacó que Yeoh fue la razón por la que se decidió a firmar su participación en la “extraña” película -Todo en todas partes al mismo tiempo- que le valió una primera nominación al Oscar. “¿Dónde está Michelle Yeoh?”, preguntó a la multitud. “Yo digo ‘Michelle’. Dices ‘¡Sí!’... Michelle Yeoh, ¡te amo, te amo, te amo!”.

Jamie Lee Curtis en pleno festejo junto a su colega Michelle Yeoh Chris Pizzello - Invision

Al recibir el premio, Jamie Lee Curtis aprovechó su momento en el escenario para recordar a su familia. “Llevo el anillo de bodas que mi padre le dio a mi madre. Por cierto, al final se odiaban”, comentó entre risas, refiriéndose a sus padres, las estrellas de cine Tony Curtis y Janet Leigh. “Mi padre era de Hungría y mi madre era de Dinamarca y no tenían nada y se convirtieron en estrellas monstruosas en esta industria. Mis padres eran actores y me casé con un actor”, destacó la artista: “Sé que cuando me miran piensan que soy una nepo baby, y lo entiendo totalmente ¡Pero la verdad es que tengo 64 años y esto es simplemente increíble!”, concluyó.

Curtis se tomó un momento en su discurso, en el que nuevamente se burló de sí misma por ser un “nepo baby” KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un tropiezo es caída...

Jessica Chastain vivió un momento incómodo que supo reconfigurar con gran sentido del humor. La actriz se mostró genuinamente shockeada al ganar el premio a la mejor actriz de televisión por su interpretación en George & Tammy y cuando se disponía a subir al escenario con su impresionante vestido fucsia del diseñador libanés Zuhair Murad, tropezó en la escalera. Rápidamente el momento se hizo viral y la actriz se lo tomó con mucho humor. “Me da un poco de vergüenza haberme tropezado en las escaleras, pero dos hombres muy guapos me ayudaron a subir”, le contó a la revista People. “Así que no fue tan malo”, bromeó la intérprete.

Jessica Chastain se tropezó al subir a recibir el galardón https://www.youtube.com/watch?v=CTSeRqP6gqE

Jessica Chastain, shockeada por su premio: la favorita para ganar era Amanda Seyfried, quien había arrasado en la temporada de premios con The Dropout https://www.youtube.com/watch?v=CTSeRqP6gqE

Brendan Fraser rompió en llanto al recibir su premio

Brendan Fraser se llevó el premio al mejor actor por La ballena. Sorpresivamente, el intérprete, de 54 años, se impuso a Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Los espíritus de la isla), Bill Nighy (Living) y Adam Sandler (Hustle) y no pudo evitar llorar al momento de recibir su galardón.

Brendan Fraser brindó uno de los discursos más emotivos de la noche. El actor dio las gracias a sus compañeros, pero sobre todo mandó un sentido mensaje de ánimo a aquellos que, como él, parecen haber sido olvidados por la industria KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El actor dio un sentido discurso en el que apuntó a cómo este papel en la película de Darren Aronofsky significó el resurgir de su carrera: “Solo quiero que sepan de verdad, todos los actores que han pasado por eso, que están pasando por eso, sé lo que se siente. Pero créanme, si ponen un pie delante del otro llegarán a donde necesiten llegar”. Ahora, solo resta ver si Fraser también consigue imponerse en los Oscar.

Jenna Ortega y Aubrey Plaza: ¿juego de gemelas?

Cuando Jenna Ortega y Aubrey Plaza subieron al escenario para presentar el premio al mejor actor de película o serie de televisión quedó en evidencia su gran parecido. “No sé porque nos emparejaron”, dijo Aubrey con cara seria, pero a la vez cómica. “Lo sé, no tenemos nada en común”, respondió la protagonista de Merlina. Juntas hicieron el gag de la velada cuando concluyeron el mensaje recitando simultáneamente las mismas palabras, lo que provocó las risas de los presentes. “Está bien, ahora lo veo”, reconoció Plaza.

Divertidas, Jenna Ortega y Aubrey Plaza bromearon sobre su parecido KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Christina Applegate y la última vez

La ceremonia también será recordada por la emotiva aparición de Christina Applegate en la alfombra roja. La actriz, de 51 años, padece esclerosis múltiple y llegó a la gala de la mano de su hija, Sadie Grace LeNoble, de 12 años, fruto de su matrimonio con Martyn LeNoble. La actriz caminó con la ayuda de un bastón personalizado en el que podía leerse el nombre de su hija y el siguiente mensaje: “F*ck MS”.

La actriz aseguró en una entrevista con Los Angeles Times que la ceremonia de los premios SAG sería, probablemente, la “última como actriz”. Jordan Strauss - Invision

A principios de febrero, la artista aseguró en una entrevista con Los Angeles Times que la ceremonia de los premios SAG sería, probablemente, la “última como actriz”, algo que suponía un “gran problema”. Debido a su enfermedad, explicó que “en este momento” no puede imaginarse levantándose “a las cinco de la mañana y pasar entre 12 y 14 horas en un set de rodaje”. También contó que actualmente está trabajando como actriz de doblaje. Para la ocasión vistió un vestido de terciopelo negro y estaba nominada a mejor actuación de comedia por su papel como Jen Harding en la serie Muertos para mí, pero finalmente el galardón fue a parar a manos de Jean Smart. A pesar de la derrota, la actriz celebró con enorme alegría el triunfo de su compañera.

La actriz, de 51 años, padece esclerosis múltiple y llegó a la gala en compañía de su hija Jordan Strauss - Invision

Sally Field recordó a Robin Williams

Uno de los momentos más sentidos de la noche fue el tributo a Sally Field, presentado por Andrew Garfield, quien brindó un gran discurso destacando la carrera de la actriz. “Jane Fonda dijo: ‘Sally es una actriz temeraria, quien siempre va hasta el fondo con sus personajes’ y además de su filmografía y los premios ganados es querida por toda la comunidad, que es lo más importante de todo”, expresó el británico, emocionando a Field con sus dichos.

Sally Field KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antes de aceptar su galardón, la actriz quiso recordar a su amigo Robin Williams, con quien trabajó en la comedia Señora Doubtfire. Williams murió en 2014 a los 63 años. “En lo que pienso de inmediato es en Robin. Cuando estaba presente llenaba los momentos con amor y alegría. Robin era Robin. Era todo lo que parecía ser: un hombre generoso, amoroso, dulce y genialmente talentoso. Todos lo extrañamos”, añadió Field. “Debería estar envejeciendo como yo, por el amor de Dios. Odio que no esté aquí”, lamentó.

