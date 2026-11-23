La mansión que Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, comparten en Calabasas, Los Ángeles, fue alcanzada por un voraz incendio, según reportan medios estadounidenses. Por el momento se desconoce si los actores se encontraban en el lugar al momento en que se desató el fuego.

Will Smith and Jada Pinkett Smith: Blaze erupts at actors' $42 million estate.



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El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que respondió a un “incendio estructural” en la casa de la pareja en la madrugada del lunes 23 de noviembre. “Al parecer, un cobertizo se incendió, y se cree que la causa fue accidental”, dice el comunicado difundido por las autoridades.

En las últimas horas, Page Six tuvo acceso al audio de la llamada al 911, en el que se escucha a un bombero diciendo: “Tenemos un cobertizo en llamas, pero el fuego no se ha extendido a la maleza”, antes de indicar que el personal de emergencia ya se encontraba en el lugar. El bombero también señaló que el incendio había sido “reducido a una estructura”.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en el lanzamiento de la colección de Louboutin creada por Jaden Smith, el 21 de enero de 2026 en París, Francia. Getty Images

El incendio se produjo después de que el actor, de 58 años, y su esposa, de 55, fueran vistos junto a sus hijos Jaden, de 28 años, y Willow, de 26 paseando por Little Beach House Malibu de Soho House en California. Junto a ellos estaba la madre de Jada, Adrienne Banfield-Norris, y la madre de Will, Caroline Bright.

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