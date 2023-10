escuchar

Dakota Johnson cumplió 34 años y, para celebrar un nuevo aniversario de su nacimiento, su pareja, Chris Martin, no solo la invitó a compartir una cena romántica el pasado 4 de octubre sino que también le organizó una gran fiesta en Malibú a la que concurrieron varias celebridades.

Entre los invitados estaba Stella Banderas, la hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas y hermana menor de la cumpleañera, junto a su novio. También dijeron presente el comediante y productor Judd Apatow y las actrices Leslie Mann y Jodie Turner-Smith.

Dakota Johnson y Chris Martin en la cena íntima de cumpleaños, antes de la megafiesta que el cantante de Coldplay le organizó a su novia Backgrid/The Grosby Group

El hijo del cantante de Coldplay, Moses, de 17 años, fruto de su relación con Gwyneth Paltrow, también se unió a la fiesta. Padre e hijo lucieron un look informal para el evento. Chris llevaba unos pantalones cortos grises, una camiseta gris de manga larga, un chaleco inflado en color negro y una gorra verde. Mientras tanto, su hijo lució unos jeans grises que llevó arremangados y una remera blanca con una estampa del grupo The 1975.

Dakota Johnson, en una una sesión de fotos en West Hollywood Backgrid/The Grosby Group

Johnson y Martin empezaron su romance a finales de 2017. Por ese entonces, las primeras imágenes que trascendieron de la pareja fueron las de una cena juntos en un establecimiento gastronómico de Los Ángeles. La relación se terminó de confirmar cuando ella lo acompañó a la Argentina, para ser parte de los últimos shows del tour A Head Full Of Dreams.

En 2020 tuvieron el desafío de vivir en cuarentena por la pandemia de coronavirus, lo que los incentivó para empezar a convivir formalmente. En enero de 2021 se mudaron juntos a su primera casa, en Malibú: una impresionante mansión que, según medios estadounidenses, está valuada en 12,5 millones de dólares.

Dakota Johnson cumplió 34 años y recibió todo el amor de su novio, Chris Martin Backgrid/The Grosby Group

Si bien ambos evitan hablar el uno del otro y de su relación cuando son entrevistados, mantienen un bajo perfil. Solo los paparazzi más avezados los han captado juntos, ya que ellos no suelen compartir información e imágenes de su vida privada en redes sociales. Durante su paso anterior por la Argentina, Chris Martin habló de un regalo especial que le hizo su novia. “Mi pareja me dijo: ‘Te compré un regalo de Navidad, un SubPac. Es como lo que usa Finneas (Eilish) en el escenario, cuando está con Billie [Eilish]’. Y vibra, por lo que es útil para alguien como Finneas escuchar dónde está el bajo”, contó el cantante de Coldplay. Luego explicó cómo ese obsequio les dio la idea para integrar a todas las personas en su show, porque permite que quienes no pueden escuchar, sientan la música y vivan la experiencia a través del chaleco que sincroniza la música con vibraciones. Desde entonces, Coldplay ofrece audífonos que amplifican los sonidos para las personas que tienen cierto grado de audición y dos intérpretes a lo largo del show.

Chris Martin con su ex, Gwyneth Paltrow y Moses, el hijo que tuvieron juntos; tanto Moses como Gwyneth tienen una muy buena relación con Dakota Johnson Backgrid UK/The Grosby Group

Además de ganarse el corazón de Martin, Dakota Johnson también logró conquistar a la exmujer de su pareja. Gwyneth Paltrow contó, en numerosas ocasiones, que mantiene una excelente relación con la actriz. Durante un juego de preguntas y respuestas por Instagram, hace unos días, un fan le pidió a la fundadora de Goop que describiera su relación con la estrella de Cincuenta sombras de Grey, a lo que Paltrow respondió: “En realidad somos muy buenas amigas”. La ganadora del Oscar continuó halagando a Johnson e incluso admitió que la quiere “muchísimo”. “Es una persona adorable y maravillosa”, dijo. Paltrow, de 51 años, y Johnson, de 34, han sido vistas juntas en numerosas ocasiones a lo largo de los años.

En el mes de enero, durante otra sesión de preguntas y respuestas con sus fans, la protagonista de Shakespeare enamorado hizo un comentario sobre la actual pareja de su ex. Respondiendo a un fan que le preguntó si “ama” a Johnson, Paltrow contestó: “Mucho”.

