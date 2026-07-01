La muerte de Ernestina Pais: por qué Muscari fue llamado a declarar y qué sucederá con la obra que protagonizaba

A menos de una semana de la muerte de Ernestina Pais, la Justicia busca determinar cuáles fueron los motivos por los que la conductora de 54 años cruzó el paso nivel en el barrio de Acasusso con la barrera baja, instante en el que una formación del tren de la Costa la envistió, ocasionando su inmediato deceso. En este marco, la fiscal María Paula Hertrig ordenó una autopsia, exámenes toxicológicos y un informe de accidentología al Honda City en el que circulaba la también actriz. En las últimas horas además de peritar el teléfono celular de Pais y los videos de la cámaras de seguridad, la nueva fiscal a cargo, Carolina Asprella, pidió llamar como testigo a José Maria Muscari.

Con el llamado al director de la obra El divorcio del año, la Justicia busca determinar si Pais estaba utilizando su teléfono al momento del choque, ya que trascendió que una vez ocurrido el incidente él la llamó por teléfono. Por otro lado, el dramaturgo fue junto con el hijo y el exmarido de Pais (Benicio y Alejandro Guyot), dos de las primeras personas en enterarse del fatal desenlace.

Muscari junto al elenco de El divorcio del año: Fabián Vena, Rochi Igarzábal, Ernestina Pais, Juan Palomino y Guillermina Valdes

“Sí, me llamaron como testigo porque mediante Crónica TV fui uno de los primeros, además de su hijo y su exmarido en enterarme”, explicó Muscari a LA NACION sobre la presentación que deberá hacer este jueves. Respecto a cómo se anotició de lo ocurrido, sumó: “Yo me enteré telefónicamente que había tenido un accidente pues tenían data de su auto (desde Crónica) y no sabían cómo chequear que la data era correcta. La primera data me llegó vía una productora que quería constatar si había llegado al teatro. Creo que su hijo y su ex se enteraron en vivo porque la policía se acercó a sus domicilios y a partir de ahí supimos la tragedia”.

Según los resultados de la autopsia la conductora sufrió un traumatismo grave en el cráneo y lesiones en el bazo. Además se espera que próximamente se conozcan las pericias toxicológicas para determinar si estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Por otro lado, Pais estaba inhabilitada para manejar desde abril de este año, cuando le quitaron el registro de conducir tras negarse a realizar el test de alcoholemia luego de haber chocado con un Alfa Romeo en Vicente López.

El día después

Ernestina estaba pasando por un gran momento profesional. Según contó Romina Gaetani, estaba escribiendo un guion sobre la historia de su papá desaparecido durante la última dictadura y un libro sobre su vida. Pero además era una de las caras de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari. Luego de un buen inicio en el Multiteatro, junto con sus compañeros de elenco (Rochi Igarzabal, Romina Gaetani, Diego Ramos en reemplazo de Fabián Vena y Juan Palomino), se encontraban haciendo gira por el Gran Buenos Aires. Incluso ese viernes fatídico Pais estaba yendo de su casa al teatro Niní Marshall en el Tigre para la función.

“Hoy te queremos recordar como mejor sabías estar, riendo. Que este video sea un abrazo en forma de recuerdo. Te vamos a extrañar mucho, hasta siempre Ernestina”, escribieron desde la cuenta de Instagram de la obra de teatro y tanto el director, como la productora Laura Espínola y sus compañeros de elenco, a excepción de Juan Palomino, estuvieron presentes el domingo a la mañana en Zuccotti Hermanos, donde los restos de la periodista fueron despedidos de manera íntima.

Según trascendió, Milka Truol, mamá de la conductora, le preguntó en ese momento a Muscari: “¿Y a quién van a poner? Porque ella tenía una energía muy fuerte, tienen que buscar a alguien acorde”. Es por eso que desde la producción están trabajando intensamente en encontrar un reemplazo acorde para el papel de la abogada encargada de divorciar a su clienta famosa.

“La obra esta semana se suspendió por luto, la idea es retomar próximamente con una nueva actriz que aún no está definida”, señaló Muscari gentileza Soy Prensa

“La obra esta semana se suspendió por luto, la idea es retomar próximamente con una nueva actriz que aún no está definida”, dijo Muscari sobre la pieza que debía presentarse en Tandil, Olavarría, Mar del Plata, San Miguel, Canning y San Martín durante julio, para luego partir hacia Montevideo, Mendoza y San Juan.

Sobre si podría ser Laura Espínola la encargada de ocupar el papel, Muscari explicó: “Ella es la asistente general, stage manager y la reemplazante oficial de los tres personajes femeninos. Actúa cuando alguna de las actrices tiene un problema, pero no, no es la idea que ella quede en el papel. La idea es que entre una actriz famosa en lugar de Ernestina”.