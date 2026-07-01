La muerte de Ernestina Pais: citaron como testigo a José María Muscari

José María Muscari fue citado para declarar como testigo en la causa judicial donde se investigan las circunstancias alrededor de la muerte de Ernestina Pais. Se trata del director de la obra de teatro en la que trabajaba la periodista y conductora de TV que perdió la vida luego de que su auto fuera arrollado por un tren la noche del viernes.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. La decisión de citar a Muscari fue tomada por la fiscal Carolina Asprella, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez y a cargo de la investigación.

El viernes pasado, cuando su automóvil Honda City fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel situado a la altura de la calle Sáenz Peña, en San Isidro, Pais se dirigía al teatro Niní Marshall, en Tigre, para actuar en la obra El divorcio del año, dirigida por Muscari.

Así fue el accidente de Ernestina Pais en San Isidro

Muscari deberá presentarse mañana en la UFI de Martínez. “La citación es para que aporte información sobre el contexto previo al accidente. Por ejemplo, a qué hora debía llegar Pais a la obra y, si llegó a hablar con ella, cómo la notó durante la conversación que mantuvo con ella ese día”, explicaron las fuentes consultadas.

Pais, de 54 años, murió el viernes cuando a las 19.24 su automóvil Honda City negro fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel situado a la altura de la calle Sáenz Peña, en la zona conocida como Barrancas de San Isidro.

Pais cruzó las vías con las barreras bajas y fue embestida por el tren. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro. Las imágenes muestran que la conductora circulaba por la calle Elcano, dobló en Sáenz Peña en dirección a la avenida del Libertador y atravesó el paso a nivel cuando las barreras ya estaban bajas por la inminente llegada de la formación.

“En el video se observa que la conductora del vehículo cruza las vías en diagonal, es decir que esquiva las dos barreras; también se escucha la bocina del tren cuando estaba por llegar al paso a nivel. Eran las 19.24”, dijeron los voceros consultados.

Además, la fiscal Asprella también decidió peritar el teléfono celular de Pais, un iPhone 16, para intentar reconstruir las últimas llamadas y mensajes de la periodista.

Muscari se habría intentado comunicar con País, pero todo indica que las llamadas y mensajes de WhatsApp fueron después del trágico accidente.

Según la autopsia, Pais murió como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo.

“El resultado preliminar de la autopsia determinó que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, lo que coincide con el impacto del tren que fue de lleno del lado del conductor”, sostuvieron en su momento fuentes judiciales.

Respecto de la autopsia, las fuentes consultadas explicaron que se tomaron muestras de orina y sangre para realizar estudios toxicológicos.

“La causa inmediata de muerte fue el traumatismo grave de cráneo. Además, el informe preliminar de la autopsia determinó una laceración hepática como una causa mediata, es decir, una lesión en el hígado, y una laceración esplénica como una causa básica, un daño en el bazo”, sumaron fuentes al tanto del resultado de la necropsia, que estuvo a cargo de la Delegación Departamental de la Policía Científica de San Isidro.