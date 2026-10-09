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La muerte de Piero: familiares y amigos despidieron los restos del cantantautor en el Cementerio de la Recoleta
El artista murió este miércoles, a los 81 años, tras permanecer unos días internado en un sanatorio porteño
9 de octubre de 2026
12:36
1
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LA NACION
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Ámbar de Benedictis, nieta del autor de innumerables clásicos de la música popular argentina, al momento de arribar al Cementerio de la Recoleta
Gerardo Viercovich - LA NACION
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Profundamente conmovida, la hija que Juana Viale tuvo con Juan de Benedictis, no ocultó sus lágrimas en la despedida final al autor de "Soy pan, soy paz, soy más"
Gerardo Viercovich - LA NACION
Juan de Benedictis, el hijo mayor de Piero, junto la última esposa del cantante, Mariana Schettini, y sus hijos menores, Giuliano y Fiorella
Gerardo Viercovich - LA NACION
Ámbar se mostró muy cerca de la familia y los amigos de su abuelo; el periodista Gustavo Lutteral y el exparticipante de Gran Hermano Walter "Alfa" Santiago, estuvieron presentes en el sepelio
Gerardo Viercovich - LA NACION
Entre muestras de profundo dolor, los allegados al cantante le dieron su último adiós en la Recoleta
Gerardo Viercovich - LA NACION
El artista nacido en Italia, que ganó una enorme popularidad en la Argentina desde mediados de los 70, murió el miércoles a los 81 años
Gerardo Viercovich - LA NACION
Familiares y amigos estuvieron presentes para darle su último adiós a Piero; sus restos habían sido velados en el barrio de Belgrano durante la tarde del jueves
Gerardo Viercovich - LA NACION
En los últimos tiempos, Piero había sufrido algunos problemas de salud que lo llevaron a una internación en el Hospital Italiano, donde falleció el miércoles por la mañana
Gerardo Viercovich - LA NACION
Piero fue padre en cuatro oportunidades: tuvo dos hijos con su primera esposa, pero el primero de ellos, Mariano, murió cuando era un bebé; luego tuvo dos más con Mariana Schettini, su última compañera de vida
Gerardo Viercovich - LA NACION
Muestras de profundo dolor en la despedida final a Piero, un artista que se convirtió en una importante figura dentro de la música popular argentina
Gerardo Viercovich - LA NACION
Su viuda y los tres hijos del cantante estuvieron acompañados de cerca por Gustavo Lutteral, un amigo entrañable de Piero
Gerardo Viercovich - LA NACION
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