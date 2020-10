El periodista fue despedido por colegas y otras figuras Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 17:21

Este miércoles murió Raúl Portal, a los 81 años. La salud del conductor se agravó el año pasado, debido a las secuelas que le dejaron una sucesión de accidentes cerebrovasculares. Asimismo, había estado internado a raíz de una neumonía bilateral en los últimos meses.

Con una foto de su infancia, su hijo Gastón lo despidió en Twitter con emotivas palabras, pero también el toque de humor adecuado para honrar la esencia de su padre, con quien trabajó en su rol de productor del innovador Perdona nuestros pecados (PNP).

"Chau, viejo Me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño. Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida. Andá tranquilo a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo pero es una buena idea", escribió.

Los mensajes de los famosos ante la noticia

Desde las redes sociales, también diversas figuras lo despidieron a través de sentidos mensajes, todos ellos con condolencias para su mujer, Lucía, y para Gastón.

"Que en paz descanses, querido Raúl Portal. Siempre tan amoroso conmigo, igual que tu familia. Abrazos, queridos @LuluPortal @gastonportal68 Ojalá muchos perros amados y a los que tanto ayudaste te reciban detrás del puente del arco iris", tuiteó la periodista y escritora Valeria Schapira.

"Que en paz descanses Raúl Portal, mi abrazo más cariñoso para mi querida @LuluPortal y @gastonportal68", expresó Sergio Company.

Por otro lado, el conductor Angel De Brito lo recordó con humor, al compartir el video de una cámara oculta que el fallecido periodista les hizo a Mariana Brey y Andrea Taboada, actuales panelistas de Los ángeles de la mañana, que por entonces trabajaban con De Brito en BDV.

"Mis condolencias a Gastón y Lucía Portal, me gustaría recordar a Raúl con esta cámara oculta que le hicimos EN VIVO a Taboada y Brey", escribió.

El periodista Lío Pecoraro también tuiteó al respecto. "Lamento profundamente lo de #RaúlPortal. Te vamos a extrañar, viejo loco. Entre popómbalos y crotófalos. Mmmbohehio! Besos enormes @LuluPortal y @gastonportal68", expresó.

"Gracias por Robocopia y PNP. QEPD", tuiteó el humorista Ariel Tarico.

"Qué pena #RaulPortal. Abrazo fuerte, @LuluPortal @gastonportal68", escribió en sus redes el periodista Daniel Ambrosino.

Conforme a los criterios de Más información