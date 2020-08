La Niña Loly mostró su lujosa casa en Miami: "Reina de mi castillo"

Mariana Antoniale sorprende a sus seguidores con las postales de su lujosa casa en Miami Crédito: Instagram: @soylolyantoniale

Mariana Antoniale, más conocida como "La Niña Loly", sorprende a sus más de 700.000 seguidores de Instagram cada vez que comparte fotos en las que se ve de fondo un ambiente de su lujosa casa: su brillante cocina, una enorme piscina cubierta, un patio lleno de palmeras, y un living con todas las comodidades.

Desde hace varios años la modelo cordobesa viajó a Miami y empezó una nueva etapa de su vida. Antoniale dejó atrás su noviazgo con Jorge Rial y apostó por un bajo perfil, hasta el punto de de que no volvió a oficializar otra pareja en sus redes sociales.

Sin embargo, publica algunas imágenes de sus días en Estados Unidos, y sus seguidores se quedan asombrados cuando muestra su hogar. Además de estar muy cerca de la playa, tiene una pileta cubierta en su casa, desde donde suele hacer posteos luciendo distintas bikinis.

También dejó ver su brillante cocina, con electrodomésticos de acero inoxidable: una heladera doble puerta, doble horno, gran cantidad de alacenas blancas en las paredes, y una isla en el centro, como toque final del lujoso ambiente.

Casi como en un programa de diseño de interiores, la modelo posó en más de una ocasión en su casa, y muchos admiraron las calles de su barrio, rodeadas de palmeras, y con una notoria privacidad.

También comparte sus secuencias de ejercicio diario, que realiza en el living, y una vez más sus seguidores notaron las grandes ventanas que aportan luminosidad al comedor, y los cómodos sillones en forma de "L".

En uno de sus últimos posteos se mostró frente a una casa que tiene columnas en la entrada, y arbustos que decorar toda la fachada, y aunque no aclaró que ese fuese su hogar de forma explícita, la tituló: "Queen of my castle" (Reina de mi castillo).

Cabe agregar que a fines del año paso hizo un sentido posteo donde contó cuál fue su primera casa en la provincia de Córdoba: "Soy una chica de barrio que agradezco a la vida y a Dios todo lo que me dio, en este departamento, mi casa, fui muy feliz. Aquí aturdía a mis vecinos cantando a todo volumen y creando coreografías".

"Siempre con ilusiones y fe de que algún día yo también iba a poder lograr lo que quisiera. Barrio S.E. P - (Sindicato de Empleados Públicos), la cuna de mis sueños", concluyó Antoniale.