escuchar

De visita en la Argentina para reencontrarse con su familia, Mariana “Loly” Antoniale habló de su actual presente en los Estados Unidos. La modelo reveló los motivos que la llevaron a alejarse del foco mediático y dejar el país para iniciar una nueva vida en Miami.

A casi diez años de su separación de Jorge Rial, la también actriz recordó los tiempos de su actividad sobre los escenarios y explicó cómo se encuentra. En diálogo con Pablo Layus para el programa Intrusos, la “Niña Loly” reconoció que le gustaría volver a hacer teatro.

“Amo y me encantaría volver... Con Flor [De la V], ¿por qué no? ¿Se animará, Flor? ¡Qué temporadas maravillosas! ¡Extraño!”, expresó primero la actriz. Y contó que, si bien no le han faltado las ofertas laborales, se encuentra en otra etapa de su vida artística. “Gracias a Dios siempre me tuvieron en cuenta con propuestas para hacer temporadas, pero por una decisión muy personal decidí dar un pasito al costado , por el momento estoy alejada de todo lo que es la actuación ”, remarcó.

La modelo aclaró, además, el por qué de ese distanciamiento. “ Siempre prioricé mi paz mental, por eso la decisión de alejarme”. Y, en relación con la presión mediática que sufrió años atrás en Argentina, más adelante añadió: “Creo que el ambiente es muy cruel, no lo hago tan personal. Claramente no habré estado preparada mentalmente para soportar eso”.

Una década atrás, Loly fue una de las celebridades más mencionadas en los medios y su fogosa relación con Jorge Rial, acompañada por su tendencia a protagonizar las peleas más escandalosas de la farándula, la pusieron en el centro de atención durante muchos años. Ya separada del conductor, se alejó de los focos y dio comienzo a una nueva etapa en su vida.

En 2022, Andrea Taboada reveló en LAM que la Niña Loly, ya instalada en Estados Unidos, se había casado durante la pandemia con Walter Gabriel Mercuri, un argentino que se desempeña como el representante de Marc Anthony y de Yandel, ambos artistas pertenecientes a la movida tropical urbana latina.

Al ser consultada por su actual pareja y por cómo la actividad de su esposo podría haber influido en sus decisiones de vida, la modelo contestó: “No me gusta hablar nada de eso. Cuando decidí dar un paso al costado fue para priorizar mi vida, mi paz, y así estoy bien”.

Respecto de su rutina en Miami, Antoniale precisó que su vida actualmente “es divina”, con mucha playa y sol. Durante su actual visita a la Argentina, Loly tuvo la posibilidad de ver la obra Mamma Mia, puesta teatral protagonizada por Florencia Peña, y de reunirse con sus seres queridos en su tierra natal. “Me sienta bien Córdoba, estar con mi familia”, subrayó.

Nacida en noviembre de 1988 en la ciudad de Córdoba, Antoniale se hizo conocida por su trabajo con Gerardo Sofovich en uno de sus clásicos televisivos. Sin embargo, la por entonces “Niña Loly” tuvo muchos más minutos de pantalla por sus supuestos romances y escándalos que por su trayectoria artística. Se la vinculó con el basquetbolista Bruno Labaque, exmarido de Pamela David, que en aquellos tiempos jugaba en Atenas de Córdoba, y luego con otra leyenda del básquet cordobés, Héctor “Pichi” Campana. Además, se la vio como botinera de la mano del exdelantero de Ajax y Newell´s Mauro Rosales, con quien estuvo de novia un buen tiempo. Y hasta se llegó a decir que en el verano de 2011 tuvo un breve coqueteo con Diego “Cholo” Simeone, quien recién se separaba de Carolina Baldini. También se la involucró en alguna oportunidad con el actor cómico e imitador Martín Bossi. En 2011se la vinculó con Félix, uno de los mejores amigos de Ricardo Fort. Pero sin dudas su mayor escándalo fue el que la relacionó con Matías Alé, quien según ella la invitó a salir y le mandó varios mensajes de texto mientras Silvina Escudero, que en ese momento era su novia, trabajaba en Buenos Aires.

LA NACION

Temas Mariana Antoniale