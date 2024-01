escuchar

Luego de tres semanas de vacaciones, Mirtha Legrand volvió a la televisión y, fiel a su estilo, disparó algunas consultas que sorprendieron a sus invitados y despertaron las carcajadas de todos en el estudio. En esta oportunidad, la Chiqui le hizo una llamativa pregunta a Guido Kaczka que revivió de inmediato el recuerdo de aquella pregunta que le hizo a Fernanda Herrera, la “abogada hot”, allá por 2016 y que luego se hizo viral: “¿Quién le hizo la carita? ¿Quién te operó?”. De la mesaza también participaron Adrián Suar y las actrices Maggie Civantos y Muriel Santa Ana.

El episodio tuvo lugar mientras los conductores charlaban sobre Los ocho escalones de los tres millones. “¿Te emocionás con tu programa? Porque yo me emociono viéndolo, cuando ganan esas sumas”, le preguntó Mirtha a Kaczka. El conductor, de inmediato, ensayó una respuesta, pero luego de escucharlo algunos segundos con atención, la diva de la televisión argentina no pudo contenerse. “ ¿Vos engordaste, Guido? ”, disparó sin filtro. “¿Engordé un poco?”, devolvió el conductor. “Yo te veo con la cara más repuesta”, explicó Legrand, y fue un poco más allá: “¿Te pusiste algo en la cara? ¿Te hiciste algo?”. En ese momento, ni Adrián Suar ni Muriel Santa Ana pudieron contener la carcajada.

Lejos de ofenderse por el comentario de la diva de los almuerzos, Kaczka utilizó una analogía divertida para salir del paso. “¿Sabés cómo soy yo? Como esos actores que adelgazan para los personajes, o engordan mucho para los personajes”, arrancó. Entre risas, Suar interrumpió para preguntarle a Mirtha cómo, mientras el invitado está hablando, se le ocurren esas preguntas. “¿Cómo llegás a ese pensamiento?”, consultó. “¡Momentito! yo presto atención a lo me que me dice, pero físicamente lo veo más redondito”, devolvió. “No sé cómo llegó”, siguió el director de programación de eltrece. “Es para amenizar un poco la mesa”, cerró Legrand la discusión, como quien explica lo obvio.

La Noche de Mirtha volvió luego de tres semanas de vacaciones con Guido Kaczka, Adrián Suar, Muriel Santa Ana y Maggie Civantos como invitados StoryLab

Sobre su estado físico, Kaczka brindó finalmente una explicación. “Puede ser. Sí. Hago como los actores: de golpe me como todo para un personaje, de golpe adelgazo mucho. Pero no hago las películas. Subo y bajo y entonces digo ´¿dónde están las películas?´”, completó el chiste. Luego de la interrupción, Kaczka volvió a la consulta inicial de Mirtha y contó que se emociona con algunos participantes. También, ante las dudas de la conductora, confirmó que ya se entregó un departamento y que las preguntas las hace un equipo, aunque a él le gusta a veces participar del proceso.

Un reproche de entrada

Ni bien arrancó el programa y luego de la presentación inicial, Mirtha Legrand se estiró, le agarró la mano a Kaczka y soltó: “¡Por fin venís, nene! Hace dos años que te estoy buscando. Tres años”. “Sí, es cierto”, respondió el conductor al reproche. “Lo llamaba. ´No, no puede. Tiene mucho trabajo. Los horarios de grabación´”, reveló la Chiqui. De inmediato, Kaczka explicó. “Me llama Mirtha y me dice: ´¿Vos tenés algún problema conmigo que no venís?´. Así me dijiste. Y yo dije ´Ehhh, ¡no! Por favor´”. “Es mentira. ¿Eso te dije?”, se defendió la anfitriona. “No, me lo dijiste con humor, Mirtha. Y la verdad es que estoy muy contento de estar acá”, completó.

Por los cien barrios porteños

La participación del conductor de Los ocho escalones de los tres millones dejó gran cantidad de momentos divertidos. Luego de confesarse fanática del programa de preguntas y respuestas y de demostrarlo con comentarios y observaciones, Legrand volvió a la carga con una nueva interrupción y con otra pregunta que resultó por demás divertida. “Yo te estoy escuchando atentamente, pero al mismo tiempo que vos hablás yo pienso”, arrancó, y ante las risas de los invitados aclaró: “Es lindo, no es feo”. Luego de contar que mirando el programa observó que cada vez que un participante dice de qué barrio es, Kaczka acota “Sí, es lindo. Yo viví ahí”, lo miró y con seriedad le consultó: “¿Vos en cuántos barrios viviste?”. “Nos mudamos mucho. Muchísimo”, atinó a responder. “Es el Alberto Castillo de los cien barrios porteños”, acotó Suar.

LA NACION