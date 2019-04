A casi 30 años de la muerte de Guy Williams, la argentina y última novia de El Zorro recordó cómo era el actor en la intimidad

Guy Williams era uno de los galanes más codiciados de los 60 y los 70. El protagonista de El Zorro conquistaba corazones en todo el mundo. Sin embargo, la última dueña del suyo fue una argentina, Araceli Lizaso. "No hay manera de hablar mal de El Zorro. Era un grande. Lo lindo es que a la gente le gusta la historia de amor de El Zorro, de Guy Williams", contó cuándo fue entrevistada en Los ángeles de la mañana.

El actor de Hollywood murió el 1 de mayo de 1989 mientras se encontraba solo en su departamento de Recoleta, y muchos especularon sobre el triste y solitario final de su vida. "No es cierta la historia de su muerte. Ahora, el 1° de mayo, van a ser 30 años que Guy murió. Y era mi cumpleaños, como el de mi hermana. Yo hacía muchos años que estaba en Estados Unidos, fuera de mi país, y hacía mucho que no pasaba mi cumpleaños en Los Toldos, mi pueblo. Y decidí ir a pasarlo con mi hermana allá", explicó.

"Guy tenía una entrevista con un abogado porque estaba en juicio con una editorial, y entonces no me podía acompañar. Me dijo 'vos andá, que yo llamo el 1° y le pido tu mano a tu mamá'. Nos íbamos a casar", recordó. "Yo dejé a mi esposo por él y él dejó a su pareja. La primera vez que nos separamos, yo quería tener hijos y él no, porque sus hijos tenían mi edad. Nos llevábamos 30 años exactos".

Araceli también desmintió que el actor se encontrara en bancarrota al momento de su muerte. "Cuando yo me fui a celebrar mi cumpleaños a Los Toldos, él estaba divino, la verdad que alquilaba un departamento en Recoleta, es mentira que no tenía dinero. Él me dijo: 'yo tengo dinero para vivir donde quiera el resto de mi vida. Nunca te hagas problema'. Él ganó más en «Perdidos en el espacio» que en «El Zorro». Y ganaba mucho más en los rodeos, a tal punto que Disney le pidió el 50% de sus ganancias para dejarlo hacer. Porque él tenía contrato de exclusividad".

El día de la muerte de Guy fue uno de los momentos más tristes en la vida de Lizaso. "Federico Lúpiz no estaba solo en el cementerio despidiéndolo. La Salgueiro estaba con él, y Zulma Faiad no se movió de al lado mío. Yo tenía 42 grados de fiebre en el velorio y ella estuvo todo el tiempo conmigo".

En ese momento, Ángel de Brito quiso saber cómo fue que Araceli se enteró de la muerte de su amor. "Me avisó el hijo de su expareja. La policía lo encontró. Yo hablé con él el 30 de abril y sé que murió el 1° porque me tenía que llamar y no me llamó. La última vez que hablé con él fue ese día a la mañana, y él me dijo: 'decile a tu mamá que se prepare, me voy a casar en Los Toldos con vos'", aseguró.

A pesar de que nunca llegaron a casarse, la mujer tenía contacto con la familia de él, incluso llegó a mantener el vínculo con sus hijos durante muchos años. "Hoy tengo contacto solamente con la hija, aunque ahora me niega. No sé si tendrá que ver con la herencia, que yo nunca recibí nada. El Zorro nunca me mantuvo. Él me daba trabajo, yo formaba parte del show pero me mantenía sola. No hay nada que me haya quedado de él, fuera de regalos como los estribos del caballo, que se los di a Lúpiz", contó.

Antes de terminar, desde el panel quisieron saber si el actor era buen amante. "Sí, conmigo funcionó de una manera que no había funcionado nadie y nadie más después", dijo con una sonrisa pícara. "¿Es verdad que estuviste 15 horas seguidas con él?", le repreguntaron. "Fueron doce horas de amor con El Zorro", contestó astutamente.