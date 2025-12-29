La salud de Christian Petersen: qué dice el nuevo parte médico emitido por el Hospital Alemán

Este lunes, el Hospital Alemán de Buenos Aires dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen. A 72 horas de su traslado desde San Martín de los Andes, el equipo médico informó que el chef continúa en Unidad Coronaria y será sometido a nuevos estudios en los próximos días.

“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente Cristian Petersen continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente. Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable”, dicen las primeras líneas de esta comunicado firmado por el director médico de la institución, Norberto Mezzadri (MN 51454 ).

Parte médico de Christian Petersen Hospital Alemán

Respecto a los próximos pasos a seguir, el parte revela que el cocinero deberá someterse a algunos estudios aunque no precisaron cuáles: “En el marco de su seguimiento médico, se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención”.

Por último, la institución asegura que en todo momento preservará el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia. “No se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica”, cerró el escrito.

Christian Petersen continúa hemodinámicamente estable, según el equipo médico del Hospital Alemán Santiago Cichero/AFV

El viernes 26 de diciembre, Petersen ingresó al sanatorio porteño, luego de más de diez días de internación en San Martín de los Andes. El jurado de El gran premio de la cocina fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario -sin complicaciones y con monitoreo permanente- con la intención de realizarle estudios médicos más avanzados.

Versiones cruzadas

El 17 de diciembre, Christian Petersen sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa, Sofía Zelaschi, y un grupo de turistas. Según se supo, fue durante la excursión que el reconocido chef comenzó a sentirse mal y debió ser inmediatamente asistido por los guías. En una primera instancia, fue trasladado al hospital Junín de los Andes y luego, debido a su estado delicado, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde estuvo en la Unidad de Terapia Intensiva. Si bien en un primer momento se hablaba de una falla multiorgánica, con el correr de los días Petersen mostró una evolución favorable y fue extubado.

Su mujer Sofía Zelaschi saliendo del Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes Federico Soto

Mientras tanto, la delegación San Martín de los Andes de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) dio a conocer un comunicado en el que se señaló que el chef “descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico”. De este modo, los guías que acompañaron a Petersen durante el ascenso al volcán desmintieron que haya sufrido un ACV o una fibrilación auricular. “Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, afirmaron en el comunicado.

Luego señalaron que al llegar al refugio donde se realiza tradicionalmente el pernocte, Petersen compartió tiempo con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Sin embargo, a la medianoche, un cambio en su comportamiento “resultó molesto para el descanso del grupo”, por lo que se decidió que descendiera de la montaña. “Alrededor de las 4 se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería“, cerraron los guías.

El comunicado de la familia

En la víspera de Navidad, la familia del chef difundió un comunicado desde sus cuentas oficiales en redes para referirse a su estado de salud y agradecer. “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, indicaron.

El comunicado de la familia del chef

En esa misma línea, precisaron cómo evolucionaba su estado de salud con el paso de los días y señalaron que “esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”. Por último, agradecieron las múltiples muestras de afecto y la “energía positiva” recibida, y destacaron el acompañamiento como un apoyo clave para transitar el complejo momento.