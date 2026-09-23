La novia de Hudson Williams les hizo un contundente pedido a los fanáticos de Más que rivales: “Cruzaron un límite”

La explosiva popularidad de Más que rivales (Heated Rivalry) convirtió en pocos meses a Hudson Williams y Connor Storrie en dos de los actores del momento. Pero el fenómeno alrededor de la serie también empezó a alcanzar a quienes forman parte de sus vidas privadas. Esta semana, Katelyn Larson, novia de Williams y tatuadora en Vancouver, decidió poner un límite después de que algunos seguidores comenzaran a reservar turnos en su lugar de trabajo para hacer preguntas sobre el actor y sobre la pareja.

“Hola, divas. Nunca quise tener que decir nada sobre esto, pero un par de personas cruzaron algunos límites recientemente, así que tengo que decir algo rápidamente”, escribió Larson en una historia de su cuenta profesional de Instagram.

Katelyn Larson utilizó sus historias de Instagram para pedirles a los fanáticos que no reserven turnos en su estudio de tatuajes con el único objetivo de preguntar por Hudson Williams o por su relación: “Con paz y amor, por favor, paren”

La joven aclaró que no le molesta que el éxito de la ficción haya llevado nuevos seguidores hasta el estudio ni que algunos hayan descubierto a partir de allí su trabajo como tatuadora. El problema, explicó, aparece cuando el turno se convierte en una excusa para acercarse al entorno privado de Williams.

“Obviamente, muchos de ustedes encontraron el estudio gracias a cierto programa y eso está más que bien. Si me siguen a mí o a cualquiera de los otros artistas porque genuinamente les gusta su arte y quieren hacerse tatuajes geniales, por favor, háganlo. Nunca se sientan incómodos por eso”, señaló. Pero inmediatamente estableció el límite: “Reservar una cita conmigo o con cualquier otra persona únicamente por la conexión con el programa cruza un límite enorme”.

Según contó Larson, la situación también terminó involucrando a sus compañeros de trabajo. “Presentarse a una cita y hacerles a mis compañeros cualquier tipo de pregunta sobre mí o sobre Hudson resulta sumamente incómodo para todos”, escribió antes de cerrar su mensaje con un pedido concreto: “Con paz y amor, por favor, paren”.

La fama que llegó de golpe

La exposición de Larson creció a la par de la de Williams. Hasta fines de 2025, el actor canadiense tenía una carrera de bajo perfil y había trabajado como mozo antes de conseguir el papel de Shane Hollander en Más que rivales. La serie, creada por Jacob Tierney a partir de la saga literaria Game Changers, de Rachel Reid, sigue durante varios años la relación secreta entre Shane y Ilya Rozanov (interpretado por Storrie), dos estrellas rivales del hockey profesional.

Hudson Williams y Connor Storrie interpretan a Shane Hollander e Ilya Rozanov, los dos jugadores de hockey cuya relación secreta está en el centro del fenómeno de Más que rivales HBO Max

El impacto superó rápidamente las expectativas. En febrero, Warner Bros. Discovery informó que la ficción había superado los 10,6 millones de espectadores en los Estados Unidos y se había convertido en la serie adquirida de ficción más vista hasta entonces en la historia de HBO Max. Meses después, en los Canadian Screen Awards, consiguió el récord de 16 premios y Williams fue distinguido como mejor intérprete protagonista de una serie dramática.

Ese crecimiento también modificó radicalmente la exposición pública del actor. Williams pasó de trabajar en un restaurante antes de conseguir su gran oportunidad a desfilar por algunas de las alfombras rojas más importantes de la industria. En marzo, además, él y Larson hicieron su primera aparición oficial juntos en una alfombra roja, durante la tradicional fiesta de Vanity Fair posterior a los premios Oscar.

Un amor en las buenas y en las malas

Aunque distintos medios ubican el comienzo de la relación alrededor de 2020, Larson y Williams mantuvieron durante años el vínculo mayormente fuera de la exposición pública. En febrero de este año, Williams compartió imágenes de los dos por San Valentín y recordó que ella había estado a su lado desde los tiempos en los que su viejo Mazda no funcionaba y él no tenía trabajo.

Williams junto a Larson y sus padres en los Canadian Screen Awards; la pareja lleva alrededor de seis años junta y, pese a la creciente exposición del actor, buscó mantener su relación en un plano íntimo. En agosto, él le dedicó un romántico mensaje: “La amaré hasta que muera” Jeremychanphotography - Getty Images North America

El propio actor habló en distintas oportunidades sobre su intención de preservar su intimidad. En una entrevista con Deadline realizada cuando Más que rivales acababa de estrenarse, explicó que siempre había imaginado que, si alguna vez alcanzaba notoriedad pública, querría conservar “cierto nivel de privacidad”.

Larson, según contó Williams meses después a eTalk Canada, se siente todavía menos cómoda frente a esa exposición. “Ella no busca estar ahí afuera ni ser observada”, explicó sobre su pareja. “Siempre dice: ‘No quiero que me miren’”.

Williams, sin embargo, ha compartido ocasionalmente algunas muestras de afecto. En agosto, para el cumpleaños de Larson, publicó una serie de imágenes y le dedicó un mensaje en el que escribió: “He amado profundamente a personas durante un día, durante una semana y a algunas durante años, pero a ella la amaré hasta que muera”.

Mientras la atención alrededor de la pareja sigue creciendo, también continúa el fenómeno que la originó. La segunda temporada de Más que rivales ya se encuentra en rodaje en Canadá y tiene previsto su estreno para mediados de 2027. Los nuevos episodios retomarán la historia de Shane e Ilya e incorporarán elementos de The Long Game, la novela de Reid que continúa directamente su relación.