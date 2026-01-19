Heated Rivalry: la serie canadiense de bajo perfil que se convirtió en fenómeno global y despierta pasiones

Lo que comenzó como una producción canadiense de bajo perfil, pensada para un público específico y sin figuras conocidas, terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos televisivos más comentados del último tiempo. La serie Heated Rivalry, creada por Jacob Tierney, creció primero en Canadá, se expandió luego a Estados Unidos, y ahora se prepara para desembarcar en Latinoamérica bajo el título de Más que rivales y envuelta en una expectativa poco habitual para una serie de seis episodios.

El fenómeno se consolidó con la viralización de escenas y fragmentos por redes sociales, que despertaron la curiosidad de nuevas audiencias y, a su vez, por el respaldo internacional de los indicadores de prestigio. Uno de los últimos capítulos de la serie, por ejemplo, igualó a otro de Breaking Bad, considerado como el episodio mejor calificado de la historia en IMDb (Internet Movie Database), la base de datos en línea más grande del mundo sobre cine y series, con un puntaje perfecto de 10. A eso se sumó un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes, la reconocida web estadounidense de reseñas de cine y televisión.

Desde su estreno en la plataforma canadiense Crave, el 28 de noviembre de 2025, la serie se mantuvo entre los contenidos más vistos, fue adquirida por HBO Max para su distribución internacional y obtuvo la confirmación de una segunda temporada antes del cierre de la primera.

De qué se trata la serie

La ficción narra la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos figuras centrales del hockey profesional, interpretadas por Hudson Williams y Connor Storrie. Rivales dentro del hielo y unidos por una atracción que ninguno de los dos logra comprender del todo, el vínculo comienza como un encuentro ocasional entre jóvenes promesas y se desarrolla a lo largo de varios años marcados por el deseo, la negación y el autodescubrimiento.

Hudson Williams y Connor Storrie interpretan a Shane Hollander, capitán del equipo canadiense de la Major League Hockey, y a Ilya Rozanov, estrella de Boston, en Heated Rivalry HBO Max

Lejos de un romance lineal, la serie acompaña la evolución de la pareja en un contexto atravesado por la competencia extrema, la presión mediática y los desafíos que implica ocultar un amor queer en un ambiente deportivo tradicional.

Producida por Accent Aigu Entertainment en asociación con Crave (Bell Media) y distribuida internacionalmente por Sphere Abacus, la primera temporada cuenta con seis episodios y un elenco secundario integrado por François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

Del libro al éxito masivo

Heated Rivalry está basada en la novela publicada en 2019 por la escritora canadiense Rachel Reid, y forma parte de su saga Game Changers, la serie literaria que sigue las trayectorias profesionales y sentimentales de distintos jugadores de hockey. Antes de su adaptación televisiva, ya era considerado un título reconocido dentro del romance LGBTQ+.

La novela de Rachel Reid que se convirtió en best seller y dio origen a uno de los fenómenos románticos más comentados del año

La serie amplificó ese alcance de forma exponencial. Bibliotecas digitales y librerías en los Estados Unidos y Canadá reportaron picos inéditos de demanda y el libro ingresó, siete años después de su publicación original, en listas de best sellers. Reid celebró el fenómeno y dijo que “volver a estos personajes fue un regalo”.

Debido a la magnitud del impacto, la autora confirmó hace pocos días que retomará la historia en una nueva novela titulada Unrivaled, prevista para septiembre de 2026. “Estoy realmente emocionada de tener la oportunidad de continuar su historia. Escribo este libro para todos los fans de Hollanov, los de siempre y los nuevos”, señaló en una entrevista con la revista People.

Dos protagonistas que pasaron del anonimato a la fama

Parte del encanto del fenómeno se basa en que sus protagonistas no eran estrellas antes de la serie. Connor Storrie, de 25 años y nacido en Texas, Estados Unidos, había participado en proyectos independientes, espectáculos de clown underground en Los Ángeles y tuvo un pequeño papel en Guasón 2: Folie à Deux.

Connor Storrie, uno de los protagonistas de Heated Rivalry, durante su paso por los Golden Globe Awards, en Beverly Hills, el 11 de enero de 2026 Frazer Harrison - WireImage

El actor alternaba audiciones con turnos como mesero cuando recibió la llamada que cambió su vida. Durante el largo proceso de casting siguió trabajando sin saber si conseguiría el papel o perdería su empleo. El día que lo llamaron fue inolvidable para él: tras recibir una advertencia de su gerente en el restaurante, salió a su descanso, revisó el teléfono y encontró una llamada perdida de su agente.

“En ese momento supe que lo había conseguido”, recordó Storrie en una entrevista. Ese mismo día renunció y una semana después, ya estaba viajando a Canadá para empezar a rodar. “Nunca imaginé que un día tan complicado iba a convertirse en el comienzo de algo tan grande”, contó.

Hudson Williams durante la ceremonia de los Golden Globe Awards 2026, en Beverly Hills. (Foto de Frazer Harrison/WireImage) Frazer Harrison - WireImage

Por su parte, Hudson Williams, de 24 años, siguió un camino más clásico, aunque también lejos del estrellato. Nacido en Canadá, con formación teatral y pequeños papeles previos en televisión, combinaba clases de actuación con trabajos gastronómicos para sostenerse. La serie lo encontró en un punto de búsqueda profesional que, de repente, se transformó en visibilidad internacional.

Ambos coinciden en que la química fue inmediata. Williams recordó que, tras probar escenas con otros actores, fue con Storrie con quien sintió que “algo real podía pasar”. Storrie aseguró que supo “de inmediato” que Williams era su compañero ideal.

Química, fanatismo y salto al mainstream

Esa conexión traspasó la pantalla y alimentó un fanatismo intenso y creativo: ediciones musicales, frases bordadas en remeras, reuniones para ver episodios en vivo, fanfiction y un shippeo constante en redes sociales. Durante la gira de prensa, ambos se mostraron relajados, afectuosos y divertidos, algo que reforzó la percepción de una química auténtica.

“Hudson y yo nos hicimos cercanos muy rápido, somos almas gemelas”, explicó Storrie en una rueda de prensa. “Es mucho más fácil enamorarse en cámara y tener escenas íntimas cuando realmente te llevás bien con la otra persona. Somos mejores amigos, y eso lo hizo todo más simple”, agregó.

Por su parte, Williams coincidió: “Cuando podés hablar de todo en voz alta y la incomodidad se disuelve rápido, el límite prácticamente desaparece”.

La química se explica también por la gran cantidad de escenas eróticas filmadas con una intensidad que se volvió parte central de la conversación pública. Para trabajar ese material, la producción contó con una coordinadora de intimidad que acompañó a los actores durante el rodaje.

Una escena de intimidad entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, eje central de la historia de Heated Rivalry HBO MAx

Según contó Storrie en una entrevista, tuvieron una jornada de ensayo en la que repasaron “literalmente cada escena íntima del guion”, un paso que, dijo, ayudó a transformar los nervios iniciales en confianza y trabajo actoral. “El sexo es parte del desarrollo emocional de estos personajes. No es algo separado de la historia”, agregó Williams.

Williams y Storrie se mostraron relajados y divertidos durante la gala de los Golden Globe Awards 2026, reforzando la química que los volvió protagonistas del fenómeno. (Foto de Michael Kovac/Getty Images for Moët & Chandon) Michael Kovac - Getty Images North America

La aparición de Williams y Storrie en los Globo de Oro 2026 terminó de instalarlos en el mainstream de Hollywood. Su paso por la alfombra roja y un intercambio divertido en cámara, con bromas en referencia a los desnudos y escenas hot de la ficción, se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la noche.

Además, Williams fue invitado al programa de Jimmy Fallon, donde protagonizó un segmento que rápidamente se volvió viral al enseñarle al presentador movimientos básicos de hockey mientras hablaba del fenómeno de la serie.

Más que una historia romántica

Aunque sus escenas de intimidad explícita impulsaron la viralización, el impacto de Heated Rivalry va más allá. La serie fue celebrada por su representación LGBTQ+ sin moralejas ni discursos forzados, centrada en personajes complejos y contradictorios.

Williams reveló que, tras el estreno, comenzó a recibir mensajes privados de atletas profesionales que aún permanecen en el clóset, provenientes no solo del hockey, sino también del fútbol y el básquet. “Es una serie divertida y celebratoria, pero también está tocando fibras muy profundas en personas reales”, explicó en una entrevista.

Heated Rivalry HBO Max

La audiencia que acompañó el fenómeno también fue diversa. Además del público LGBTQ+, muchas mujeres heterosexuales, bisexuales y queer encontraron en la serie una representación del deseo masculino atravesada por el consentimiento, el cuidado y la reciprocidad emocional. Ese cruce amplió la conversación y explica parte de su alcance transversal.

El impacto de la serie no se limitó al público ni a las redes sociales, también conquistó a figuras centrales de la industria. La comediante Chelsea Handler la mencionó en su monólogo como anfitriona de los Critics Choice Awards, con una frase que rápidamente se volvió viral: “Todo el mundo ama la serie: hombres gays, mujeres, incluso hombres heterosexuales”.

El jugador de hockey Nicolás Keenan, novio del político neerlandés Rob Jetten, celebró el éxito de la serie

El fenómeno también alcanzó al deporte real. El jugador olímpico argentino de hockey sobre césped Nicolás Keenan, que está en pareja con el político y líder del partido Demócrata neerlandés Rob Jetten, compartió su entusiasmo por la serie y se refirió a la historia como una representación honesta del “amor secreto detrás de cuatro paredes”.

A este se sumaron otras figuras del espectáculo y la música, entre ellas Miley Cyrus, quien aseguró en una entrevista con Variety que Heated Rivalry fue “todo lo que escuchó mencionar en las últimas semanas” y dijo: “No puedo esperar para verla, ya sé que voy a estar obsesionada. Si hay una segunda temporada, anótenme. Me encantaría hacer algo para la música.” Por su parte, Kristin Davis, histórica actriz de Sex and the City, la definió como “su obsesión del mes” y recomendó verla de inmediato.

Ese nivel de exposición también tuvo un costado menos amable. En las últimas semanas, el fanatismo se desplazó hacia la vida privada del elenco y derivó en episodios de hostigamiento en redes sociales. En ese contexto, François Arnaud dejó de seguir en Instagram a sus compañeros de reparto y al creador de la serie, luego de que circularan especulaciones sobre un vínculo personal con Storrie tras un viaje compartido a Nueva York.

Lo que viene

Con el éxito ya instalado, Heated Rivalry avanza ahora hacia su próxima etapa. La segunda temporada ya está en desarrollo y su creador, Jacob Tierney, reconoció en entrevistas recientes que el impacto superó cualquier expectativa inicial. La historia seguirá centrada en Shane e Ilya, con la incorporación de nuevas subtramas.

Mientras el fenómeno sigue creciendo a escala global, HBO Max confirmó que Heated Rivalry llegará a Latinoamérica en febrero de 2026 bajo el título de Más que rivales, un estreno que promete trasladar a la región el furor que ya convirtió a la serie en uno de los títulos más comentados de la temporada.

Todo indica que la rivalidad y el romance todavía tienen mucho por jugar.