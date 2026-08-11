La nueva ocupación de Isabella, la hija mayor de Matt Damon y la argentina Luciana Barroso

Isabella Damon, la hija mayor de Matt Damon y de la argentina Luciana Barroso, acaba de dar un importante paso en su carrera tras firmar un contrato con una de las agencias de modelos más reconocidas a nivel internacional.

La incorporación de la joven a la compañía IMG Models fue confirmada por el portal Page Six y coincide con el comienzo de la Semana de la Moda de Nueva York. La firma cuenta con oficinas en ciudades como Nueva York, París, Londres, Milán, Los Ángeles y Sídney, y reúne a algunas de las modelos más destacadas de la actualidad, entre ellas Gisele Bündchen, Gigi y Bella Hadid, Hailey Bieber y Ashley Graham. También representa a figuras icónicas de las pasarelas como Claudia Schiffer y Stephanie Seymour.

Isabella Damon mantuvo hasta ahora un perfil relativamente bajo. La joven terminó sus estudios secundarios en Brooklyn y en 2024 comenzó a estudiar en la Universidad de Nueva York. Sin embargo, a comienzos de este año tuvo un primer acercamiento al mundo de la moda al participar de una sesión de fotos junto a su hermana mayor, Alexia.

La joven modelo junto a Matt Damon y Luciana Barroso Dominik Bindl - FilmMagic

La joven es la mayor de las tres hijas de Matt Damon y Luciana Barroso, a quienes se suman Gia, de 17 años, y Stella, de 15. Además, la familia está integrada por Alexia Barroso, de 27 años, hija de una relación anterior de la esposa del actor.

Isabella tiene 20 años y se caracteriza por mantener un bajo perfil Taylor Hill - Getty Images North America

Según contó en distintas oportunidades la estrella de La Odisea, que contrajo matrimonio con Barroso en 2005, Isabella se caracteriza por tener un particular sentido del humor.

Una experiencia especial

Isabella, acompañando a su padre en la première de La Odisea en Nueva York Gilbert Carrasquillo - GC Images

Isabella viene de acompañar a su padre, junto al resto de su familia, en la alfombra roja con motivo del estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que tiene al actor como protagonista en la piel del legendario rey de Ítaca.

Con este proyecto, Damon asumió un desafío de grandes dimensiones. El papel le exigió una importante transformación física y llegó a pesar 76 kilos, una cifra que, según contó, no alcanzaba desde su juventud. Sin embargo, el intérprete aclaró que el proceso estuvo acompañado por cambios en sus hábitos y que buscó evitar una transformación que pudiera afectar a su salud.

“No lo cambié de forma que me perjudicara”, explicó Damon semanas atrás a la revista People. Según relató, la preparación puso el foco en ponerse “en muy buena forma física”, algo que implicó modificar su alimentación y adoptar un nuevo estilo de vida.

“Creo que si hubiera hecho lo contrario y hubiera subido de peso, habría sido peligroso. En una etapa anterior de mi vida sí que lo hubiese hecho sin problema”, reconoció el actor, quien también habló sobre los límites que está dispuesto a cruzar hoy para encarnar a un personaje. Como parte de su dieta, Damon compartió que dejó el gluten y se volvió “muy consciente de todo lo que uno ingiere”.

Matt Damon, en una escena de La Odisea

Según relató, la exigencia no estuvo limitada a su aspecto físico. El rodaje de La Odisea se extendió por distintos escenarios internacionales, entre ellos Islandia, Escocia, Grecia, Italia y Marruecos, y obligó al elenco y al equipo a enfrentarse a múltiples condiciones. “Esta película fue, sin duda, la más difícil y desafiante en la que participé”, afirmó.

La experiencia fue tan intensa que el protagonista llegó a afirmar: “Se sentía más como una expedición que como una película”, recordó. Y destacó especialmente la actitud de Nolan durante las jornadas de trabajo: “Si tenías frío y estabas mojado, simplemente te girabas y veías a Chris [el director] igual de frío y mojado, pasando por lo mismo”.

La estrella destacó además el desempeño de sus compañeros de elenco, entre ellos Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Elliot Page. Según dijo, todos “se esforzaron al máximo y superaron sus propios límites”.