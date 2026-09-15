La nueva vida de Estefi Berardi: lejos de la TV, se dedica al marketing y disfruta de su futura maternidad

Estefi Berardi tenía en claro que quería pertenecer al medio cuando a los 18 años armó las valijas para dejar su Mar del Plata natal e instalarse en Buenos Aires. Se desempeñó como bailarina en giras con artistas como Diego Torres hasta 2015, cuando dio el salto definitivo al participar de la cuarta temporada de Combate (elnueve). Luego, llegaron varios programas en los que formó parte del panel; sin embargo, hoy su vida dio un vuelco de 180°.

Estefi Berardi formó parte de varios ciclos televisivos captura de video

Mañanísima (eltrece), LAM (América TV), Poco correctos y Los profesionales de siempre (ambos ciclos de elnueve) fueron los programas en los que se la vio antes de incorporarse a Bendita TV a principios de 2026. Además de su debut en el programa que actualmente conduce Edith Hermida, la columnista de 36 años decidió espaciar sus participaciones para dedicarse a su gran pasión corporativa: el marketing.

Estefi Berardi abrió su propia agencia de marketing (Foto: Captura Instagram)

Tras años de estudio, Estefi dio el gran salto empresarial al fundar su propia agencia, Nexa Marketing, un proyecto que creció de forma exponencial. Lejos de tratarse de un pasatiempo, hoy gerencia la estrategia de comunicación de constructoras, marcas de consumo masivo, hoteles y hasta supermercados. “No arranqué queriendo enseñar marketing. Arranqué queriendo trabajar en TV. En el camino me equivoqué un montón de veces. Pero dos mujeres que saben muchísimo de marketing me ayudaron a armar una estrategia real, y ahí entendí algo que me cambió la cabeza: el marketing no es solo para vender un producto, es para construir cualquier sueño que tengas”, comentó al momento de lanzar su marca desde sus redes sociales.

Pero eso no es todo. Mientras abría sus horizontes en lo que respecta a lo profesional, decidió también convertirse en madre. “Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas. Gracias a Dios por hacerlo posible”, escribió junto a su pareja en una publicación compartida que realizaron desde sus perfiles de Instagram, donde se pudo ver el momento en el que mostraron el test de embarazo positivo.

Estefi Berardi junto a su pareja y el test de embarazo positivo (Foto: Captura Instagram/@estefaniaberardi)

Una semana después llegó la confirmación del sexo del bebé. En una ceremonia íntima, los padres del pequeño en camino cortaron la torta con copas para mostrar el color del bizcochuelo, el cual dio a conocer que esperan un varón. “Llegó el día. La intuición nunca falla”, expresó.

Tras los posteos de Berardi, muchos quisieron saber quién es el hombre que la acompaña en este momento especial de su vida. Se trata de Félix Orsatti, un empresario marplatense de 36 años que se dedica al mundo del pádel.

Llegó El Día La Intuición Nunca Falla ......#Revelaciondesexo #Baby #Pregnant (1)

El romance, marcado por la casualidad, comenzó gracias a amigos en común: Ailén Bechara y su esposo, Agustín Jiménez. Félix, amigo cercano de la pareja, conoció a Estefi en un asado organizado por ellos. Aunque en ese primer encuentro no hubo intenciones románticas, el destino tenía otros planes.

Poco después volvieron a coincidir en una cena en Cañuelas, pero el verdadero punto de inflexión ocurrió de manera totalmente inesperada en la puerta de un salón de manicura, muy cerca de las oficinas de eltrece. “Creer o reventar. Vive en el mismo edificio de la manicura”, reveló la propia Estefi al recordar los inicios de su historia de amor.

La nueva vida de Estefi Berardi

Ahora ya encara una nueva vida, lejos de la TV, cerca del marketing y a un ritmo más pausado para poder disfrutar de la maternidad. “Tengo días buenos, y otros donde me siento extremadamente cansada y débil. Acostumbrada a trabajar todo el día ahora me toca respetar a mi nuevo cuerpo. Permitiéndome hacer todo más lento, durmiendo más y aceptando que no todos los días puedo ser ‘productiva’. Y disfruto de esta etapa tan hermosa, quien sabe si única y/o irrepetible. Soñada”, describió en el último posteo que hizo en las redes.