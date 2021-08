La nueva vida de Fabiola Alonso, la ex de Miguel Ángel Cherutti: apostó al amor, se casó y ahora vive en Miami

Fabiola Alonso y Miguel Ángel Cherutti decidieron divorciarse después de casi 23 años de casados y dos hijos en común. En octubre del año pasado, el capocómico aprovechó su participación en Cantando por un sueño para hablar sobre los cambios en su vida, tanto a nivel personal como laboral, y fue entonces cuando decidió hacer el inesperado anuncio. El matrimonio había llegado a su fin “en buenos términos” y había optado por tomar caminos separados.

Luego de la repercusión que tuvieron sus palabras, Cherutti habló con LA NACION y le contó que la separación se debía a que se había terminado “el amor de pareja”. Después el actor se puso a trabajar en sus proyectos y en los últimos meses se lo vio defender a su hija Bianca, quien fue duramente criticada por su participación en La Voz Argentina. Poco se supo de Fabiola Alonso y de cómo la actriz atravesó el final de su matrimonio, pero ahora ella rompió el silencio y le contó a LA NACION sobre su nueva vida y cómo dio vuelta la página.

Otro amor, un nuevo comienzo

Aunque Cherutti hizo el anuncio en 2020, la pareja ya estaba separada hacía más de un año y medio, pero seguían compartiendo la misma casa. Finalmente ella decidió que era el momento de tomar otros rumbos. “Mi matrimonio era difícil y un día pegué el gran salto y tomé la decisión, sostuve lo que pude casi 25 años y la realidad es que no era feliz y no me aguantaba muchas cosas. Miguel no se quería divorciar, pero a los 50 años que los hijos ya son grandes, yo estaba muy sola en casa y muy triste. La pasé muy mal” , aseguró.

Fabiola Alonso le puso punto final a su matrimonio con Miguel Ángel Cherutti y comenzó una nueva vida junto al artista plástico Daniel Botero Gentileza Fabiola Alonso

La situación ya no daba para más y la actriz le dio el punto final a la relación. “Tomé la decisión yo, me fui de casa y en ese ínterin una amiga me presentó a alguien. Yo estaba media negada, pero empezamos hablar y nos conocimos. Él se había quedado en la Argentina por la pandemia y sus padres y yo ya tenía decidido ir a España”, relata sobre esos primeros meses de incertidumbre. Y agrega: “Yo no sabía qué iba a hacer de mi vida, no tenía nada: estaba sin casa y sin trabajo porque yo trabajaba con Miguel”.

Su primer proyecto era mudarse a España, donde vive Lujan -su hija mayor-, pero el encuentro con “ese alguien” le cambió los planes definitivamente. Sus amigos le presentaron a Daniel Botero, un reconocido artista plástico radicado en Miami desde hace más de 30 años, que por la pandemia se encontraba en la Argentina. Empezaron a hablar y a conocerse, y poco a poco empezaron un romance, que fue creciendo a paso firme. Después el pintor le propuso ir a los EE.UU., donde tiene su atelier, y ella no dudó y se lanzó a la aventura.

Fabiola Alonso y su flamante marido, Daniel Botero Gentileza Fabiola Alonso

“Daniel me dijo: ‘Probemos sino te tomás otro vuelo y seguís rumbo a España’... Pero desde que estamos juntos no nos separamos nunca más. Me propuso matrimonio y el 6 de mayo nos casamos, solos, ya que por la pandemia no se podía hacer reuniones. Soy muy feliz, esto es algo que no me esperaba. No pensaba en conocer a alguien y casarme. La vida te da sorpresas y mi vida cambió radicalmente. A mi hijo Santino le propusimos venir a estudiar a Miami porque yo a la Argentina no vuelvo más. Ya no me queda nada, me lancé al abismo y se puede”, dijo muy emocionada con su presente.

Y si sus palabras dejaban alguna duda de su luminoso presente, Alonso volvió a remarcar: “Estoy muy enamorada, nos amamos y trabajamos juntos. ¡Estoy muy, muy feliz! Es una vida totalmente nueva para mí”.

En tanto sobre su pasado con Cherutti expresó: “Me callé mucho, le deseo lo mejor a mi ex, pero no hablo más, se cortó y se cortó. Decidí que la vida empiece de cero, creí que lo iba hacer sola, pero encontré un compañero y estoy feliz de empezar esta nueva etapa en mi vida”.