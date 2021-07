La Voz Argentina: Miguel Ángel Cherutti rompió el silencio tras las críticas a su hija Bianca

La presentación de Bianca Cherutti, la hija de Miguel Ángel, en La Voz Argentina (Telefe) el domingo pasado fue furor en las redes sociales. Mientras que algunos usuarios destacaron el gran talento de la joven, de 26 años, otros la tildaron de “acomodada” por tener un padre famoso. En las últimas horas, el humorista salió a defenderla.

Antes de cantar su versión del tema “Hot Stuff”, la participante contó en el video de presentación que era hija del humorista, y asumió: “Estoy muy orgullosa de eso. Crecí en un ambiente de teatro y creo que ahí fue donde más me di cuenta que esto es lo mío”.

Bianca Cherutti fue una de las elegidas en La Voz y despertó revuelo en las redes sociales

Este lunes, luego de que varias personas salieran a criticar a Bianca solo por ser su hija, dejando de lado su gran voz, Miguel Ángel Cherutti salió a defender a la artista y remarcó: “Por más que seas el hijo de quien seas, vas y te van pueden decir ‘esto está bueno, malo u horrible’”.

En diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez) el productor teatral se mostró cautivado por la presentación que hizo Bianca y confió: “Fue hermoso lo que viví anoche. No me imaginaba lo que iba a hacer Bianca. Semanas atrás me dijo que había ido al casting, te juro que yo no lo sabía. Fue ella solita con su hermana. Se presentó le tomaron la prueba, quedó, y cuando le piden sus datos da su apellido”.

Con esto, Cherutti quiso destacar que la participante no fue seleccionada por ser familiar de un famoso, porque en ese momento no sabían quién era. Sin embargo, Bianca ya era conocida porque había acompañado a su papá en dos oportunidades cuando participó en el Cantando de ShowMatch.

Marley defendió a Bianca Cherutti: "¿Qué importa que seas o no 'hija de'?" Instagram @biancherutti

Sin embargo, el humorista destacó que Bianca siempre quiso abrirse de su apellido y brillar por cuenta propia. “Cuando era chica se presentó en otro ciclo ‘Ocampo’, con el apellido de la mamá. Me dijo ‘yo quiero solita hacer mi camino’. Ella siempre tuvo una impronta muy creativa. Deslumbraba en alguna reunión familiar o en el colegio. Tiene un carisma muy especial, es muy completa. Es una artista de verdad”, ponderó.

En 2002, la joven hizo el casting para entrar en Cantaniño, el ciclo donde se formó la banda musical KatrasK. Aunque no quedó seleccionada para integrar el grupo, pudo formar parte del elenco que bailaba y cantaba en el programa. Su participación no trascendió en ese momento porque se presentó como Bianca Ocampo, llevando el apellido de su madre, para que no supieran quién es su padre.

Cherutti aclaró: “Yo no le puedo conseguir todo en este ambiente”. Y sostuvo que al no haberle dicho nada, como padre esta oportunidad que tiene su hija se hace “más especial” para él.

También se refirió a las críticas que recibió en Internet. “No digo nada porque ya sé como es el juego de las redes. Cada uno de los que dijeron eso que vuelvan a ver el programa y evalúen cada performance. Yo entendí lo que dijo el jurado, no habló mal de nadie de los que no quedó. Al contrario. No es una chica que ensayó aparte, que la gente no se confunda. Por más que seas el hijo de quien seas, vas y te van pueden decir ‘esto está bueno, malo u horrible’”, sentenció.

Tras su paso por La Voz, Cherutti contó que pudo hablar con Bianca y que la joven todavía no cae de lo que le pasó. “No baja a tierra. Me dijo que no se imaginaba lo que pasó y yo le dije que fue así por su fortaleza y concentración. El paso que dio es tremendo”, afirmó.

En el reality, la joven artista se mostró consciente del revuelo que podría generar su participación, y aclaró: “Quiero que conozcan mi historia, que sepan que la luché, y las ganas que tengo de estar acá, esta es una oportunidad para demostrar para lo que sirvo, lo que vine hacer y que me conozcan como Bianca, separándome del apellido”.

Cantando 2020. Con "A mi manera", Miguel Ángel y Bianca Cherutti emocionaron al jurado - Fuente: elt

Una de las personas que salió a criticar a Bianca fue Nell Valenti, excompañero de Esmeralda Mitre en el Cantando 2020. El cantante denunció que la joven entró “acomodada” al concurso, alegando que a él no lo dejaron participar por haber estado en la competencia de ShowMatch, y señaló que Bianca también estuvo en el programa de Marcelo Tinelli.

Este domingo, mientras Bianca cantaba, Lali Espósito fue la primera en girar su silla para demostrarle su interés en reclutarla como una de las integrantes de su equipo. Luego, se dieron vuelta Mau y Ricky, quienes le ofrecieron la oportunidad de ser sus tutores durante el proceso para que encuentre su identidad como artista. Finalmente, se quedó con los hijos de Montaner.

LA NACION