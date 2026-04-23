Postales de Coachella: música, fans y los momentos que marcaron el festival

El desierto de Indio, en California, volvió a convertirse en el epicentro global de la música, la moda y la cultura joven con una nueva edición de Coachella y Heineken, como todos los años a lo largo de su historia, dijo nuevamente presente. Con más de 120.000 personas por día y un line up que mezcla consagrados y nuevas promesas, el festival reafirma su lugar como uno de los eventos más influyentes del calendario internacional.

En ese contexto, la presencia argentina volvió a hacerse notar. Franco Masini, Delfina Chaves y Nacho Elizalde formaron parte de una experiencia inmersiva que reunió a artistas, influencers y fanáticos en torno a una misma pasión: la música. Junto a ellos, también viajaron figuras como Pauli Echevarría, Papryka y Juli Bianco, quienes compartieron desde el lugar contenido y momentos que rápidamente se replicaron en redes sociales.

Franco Masini

Nachito Elizalde

Delfi Chaves en Coachella

Pero más allá de los nombres propios, la propuesta tuvo un diferencial: Un fan argentino que, a través de un concurso de Heineken, pasó de espectador a protagonista. Integrado al grupo, vivió el festival desde adentro, en una dinámica que buscó acortar la distancia entre figuras públicas y audiencia.

Moda, identidad y estilo en el desierto

Como cada año, Coachella no es solo música: también es una pasarela a cielo abierto. En esta edición, los representantes argentinos apostaron por looks que combinaron tendencias globales con guiños locales.

Delfina Chaves se inclinó por una estética minimalista con acentos urbanos, mientras que Franco Masini llevó una impronta retro-sport con fuerte personalidad. Nacho Elizalde y Pauli Echevarría, por su parte, optaron por estilos relajados, alineados con el espíritu del festival. En paralelo, Papryka y Julia Bianco exploraron propuestas más audaces, con estampas, texturas y piezas statement que anticipan lo que se verá en la próxima temporada.

Pauli Echeverría y Papryka, parte del squad de Heineken

A nivel internacional, figuras como Paris Hilton, Hailey Bieber y Katy Perry también marcaron presencia, consolidando a Coachella como uno de los escenarios más observados en términos de tendencias.

Un line up histórico y presencia latina

La edición 2026 tuvo como headliners a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el festival. A ellos se sumaron artistas como Addison Rae, Young Thug y The Strokes, en una grilla que volvió a apostar por la diversidad de géneros.

Entre los momentos más destacados, se celebró la participación de Zulan, la primera DJ argentina en formar parte del festival. Su set, atravesado por referencias culturales locales, generó una fuerte repercusión y se convirtió en uno de los puntos altos del fin de semana.

También se destacó el debut de Emilia Mernes, quien se presentó junto a Luísa Sonza con un show que conectó de inmediato con el público. Con esta participación, la artista entrerriana se suma a la lista de argentinos que dejaron huella en Coachella, como Bizarrap, Nathy Peluso, Nicki Nicole y Babasónicos.

Más que música: comunidad y experiencia

Lejos de limitarse a los shows, Coachella sigue consolidándose como un espacio de encuentro. La convivencia entre fans, artistas y creadores genera una dinámica única donde la música funciona como punto de partida para conexiones más profundas.

En esa línea, la experiencia de los argentinos reflejó una tendencia cada vez más marcada: el pasaje del fandom individual a la construcción de comunidad. Entre recitales, activaciones y momentos compartidos, el festival reafirma su esencia como un lugar donde la cultura se vive en colectivo.

Delfi Chaves, Pauli Echeverria, Papryka y Julepe

Delfi Chaves

Así, Coachella no solo marca agenda en la industria musical, sino que también redefine la forma en que las nuevas generaciones se vinculan con el entretenimiento, la moda y, sobre todo, entre sí.

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