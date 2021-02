La palabra de Catherine Fulop después de que Oriana Sabatini contara que se considera bisexual

Hace unas semanas, a través de un juego de preguntas y respuestas por Instagram, Oriana Sabatini contó que se considera bisexual. La joven, que está de novia con el futbolista Paulo Dybala, no tuvo problema en responder la inquietud de un seguidor, aunque no le dio mayor importancia.

En las últimas horas, su mamá, Catherine Fulop, se refirió por primera vez a esta confesión. “Lo que quiere transmitir esta generación, que me parece lindo, es que hablar de género en este momento atrasa”, expresó durante una entrevista con Implacables.

“Creo que no se entendió bien. Lo que quiso decir no es que es bisexual porque practica la bisexualidad, que está con Paulo y con una chica”, explicó la actriz. “Ella está enamorada de su pareja no porque sea hombre, sino porque considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento”, agregó dando por cerrado el tema.

La revelación de Oriana se dio cuando la artista hizo un juego con sus seguidores de Instagram, contestando verdadero o falso a preguntas que estos le hacían. “¿Sos bisexual?”, quiso saber una persona. “Verdadero?”, respondió ella, con un signo de interrogación. “Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí”, agregó más abajo.

Oriana Sabatini respondió sin problemas una de las preguntas de un seguidor Instagram

Esta no es la primera vez que la joven habla del su orientación sexual. “No hay nada más lindo en esta vida que sentirse y ser libre. No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, o si soy bisexual, pero no tendría prejuicios en torno a eso”, dijo una vez en el programa de radio Agarrate Catalina, restando importancia al tema.

Actualmente Oriana está felizmente de novia con Dybala, con quien vive en Turín, Italia. La pareja se conoció por intermedio de Ricky Sarkany, quien le pasó el número de la cantante al futbolista. Según contó ella, recién a los seis meses se pusieron de novios. “Yo estaba en otro momento de mi vida, y él se volvió a Italia enseguida. La primera vez que nos vimos fue con un grupo de amigos, y fue súper simpático. Al principio me caía bien, pero no lo miraba con ojos de otra cosa. Tenía gestos lindos que nunca había vivido con un hombre. Por ejemplo, me mandó flores y es una pavada, pero yo venía de una mala racha y tenían un significado distinto: eran mucho más que unas simples flores. Me movió el piso y no podía dejar de pensar en él”, contó ella al hablar sobre los primeros acercamientos con su chico.

