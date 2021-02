Un detalle en una foto de Oriana Sabatini generó rumores de casamiento

Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores con una foto junto a su perro. La imagen hubiera pasado desapercibida si no fuera por un pequeño detalle: lleva un peculiar anillo en el dedo anular.

Este domingo, la cantante publicó en su Instagram Storie una fotografía con su perro encima. “Yo muy tranca por acá”, escribió la novia de Paulo Dybala en el posteo. Sin embargo, si se hace zoom a su mano, se advierte un anillo similar a los que se utilizan para los compromisos de matrimonio.

La fotografía que subió Oriana llamó la atención por un detalle Instagram @orianasabatini

La joya es dorada y en el medio lleva lo que pareciera ser un diamante. Se trata de un anillo que no se le había visto antes en la mano de la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.

Aunque ninguno de los dos lo haya confirmado, la pareja se afianza día a día y ya llevan casi tres años juntos.

El anillo es similar a los que usan para los compromisos Instagram @orianasabatini

Ambos se conocieron por intermedio de Ricky Sarkany, a quien Oriana considera su “celestino”. “Le pasó mi número, y Paulo me escribió por WhatsApp. No sabia quién era y le pregunté a mis amigas, que tampoco tenían en claro nada porque me tiraron que era un tenista español. Al final fue mi papá quien me dijo quién era Paulo Dybala. En ese momento estaba soltera y le pedía consejos. Me dijo: ‘Qué raro, un futbolista escribiéndote’. Entonces pensé que por ahí era trucho, pero era Paulo”, relató.

La cantante y el futbolista afianzan su relación día a día

Según contó, pasó medio año hasta que se pusieron de novios. “Yo estaba en otro momento de mi vida, y él se volvió a Italia enseguida. La primera vez que nos vimos fue con un grupo de amigos, y fue súper simpático. Al principio me caía bien, pero no lo miraba con ojos de otra cosa. Tenía gestos lindos que nunca había vivido con un hombre. Por ejemplo, me mandó flores y es una pavada, pero yo venía de una mala racha y tenían un significado distinto: eran mucho más que unas simples flores. Me movió el piso y no podía dejar de pensar en él”, siguió.

Finalmente, a fines de 2019 Oriana decidió acompañarlo a Paulo a Turín, Italia, donde él juega como delantero en Juventus. Además, desde allá ella continúa con su carrera artística.

LA NACION