Liam Neeson se mostró de la mano con una actriz en Toronto y despertó rumores de romance

Tomados de la mano y vestidos ambos de negro, Liam Neeson y Stella Stocker caminaron juntos por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto y rápidamente despertaron interrogantes sobre su relación. Los actores, que ya trabajaron juntos en tres películas, asistieron el sábado 12 de septiembre a la première de Evil Genius, el nuevo film dirigido y coproducido por Courteney Cox.

Neeson y Stocker, que ya trabajaron juntos en tres películas, eligieron looks negros coordinados para la premiere de Evil Genius; por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente un romance Joel C Ryan - Invision

Según informó People, Neeson, de 74 años, y Stocker llegaron juntos al evento y se mostraron especialmente cercanos ante los fotógrafos. Además de caminar de la mano, en un momento la actriz tomó del brazo al protagonista de Búsqueda implacable y lo apretó suavemente mientras posaban. La revista, que registró el momento en video, se comunicó con los representantes de ambos, pero ninguno hizo comentarios sobre el vínculo.

Para la ocasión, también eligieron looks coordinados: el actor llevó una camisa negra y una campera de cuero del mismo color, mientras que Stocker optó por un vestido largo negro, sin mangas y con escote.

La presencia de Neeson en el estreno fue sorpresiva. Allí también posó con David Harbour, protagonista de la película, y con Cox, amiga del actor, a quien abrazó durante el evento. Evil Genius, dirigida y coproducida por la exintegrante de Friends, está inspirada en el llamado caso del “pizza bomber”, ocurrido en 2003.

Quién es Stella Stocker

Aunque su aparición junto a Neeson volvió a poner su nombre bajo los reflectores, Stocker ya había trabajado dos veces con el actor. Ambos integraron los elencos de Asesino sin memoria y Sombras de un crimen, estrenadas en 2022, y ahora volvieron a coincidir.

Según su biografía profesional oficial, Stocker es una actriz británica con experiencia en cine, televisión y trabajos de voz. Vive en Londres, habla inglés y alemán de manera nativa y creció entre Alemania, Francia y el Congo. Estudió drama en la Universidad de Hull, en el Reino Unido, y también se formó en el Lee Strasberg Theatre Institute de Nueva York. Entre sus créditos figuran también producciones como Batman, El buen mentiroso, Misión: Imposible - Nación secreta y Corazones de hierro.

El tercer proyecto junto a Neeson es The Mongoose, un thriller de acción cuyo estreno está previsto para el 30 de octubre. Allí, el actor interpreta a Ryan “Fang” Flanagan, un hombre acusado de un crimen que no cometió y que inicia una persecución a través del país mientras intenta escapar de las fuerzas de seguridad. Marisa Tomei completa el elenco como Tara, su exesposa, mientras que Stocker interpreta a Helene.

Por ahora, ni Neeson ni Stocker se refirieron públicamente a una posible relación sentimental.

Después de su romance con Pamela Anderson

La aparición de Neeson junto a Stocker se produjo después de otro romance nacido entre compañeros de elenco. Durante el rodaje de ¿Y dónde está el policía?, el actor conoció a Pamela Anderson, con quien posteriormente mantuvo una breve relación.

“Si quieren saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente durante un breve período, pero solo después de que terminamos de filmar”, contó la actriz a fines de 2025 ADRIAN DENNIS - AFP

En julio de 2025, una fuente cercana a la película confirmó a People que ambos estaban atravesando “un romance incipiente, en sus primeras etapas”. Meses después fue la propia Anderson quien habló abiertamente del vínculo en una entrevista de portada con la revista. “Si quieren saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente durante un breve período, pero solo después de que terminamos de filmar”, contó la actriz a fines de 2025.

Anderson definió aquel tiempo juntos como una “semana romántica perdida”. Después, explicó, cada uno siguió su camino para trabajar en otras películas y volvieron a encontrarse durante la promoción del film.

La actriz también rechazó entonces las especulaciones de que el acercamiento hubiera sido una estrategia publicitaria. “Siempre me reía cuando la gente pensaba: ‘Oh, eso es una maniobra publicitaria’. Yo pensaba: ‘¿Una maniobra publicitaria? Esto es real. Tenemos sentimientos reales’”, afirmó a People.

No fue la primera vez que Neeson se involucró sentimentalmente con una compañera de trabajo. A comienzos de los años 80 mantuvo una relación con Helen Mirren, a quien conoció durante el rodaje de Excalibur, de 1981. Años más tarde se enamoró de Natasha Richardson mientras ambos trabajaban juntos en Broadway.

Natasha Richardson y Liam Neeson: un amor prohibido que conoció la felicidad y terminó en tragedia AFP PHOTO / Files / Max Nash - Archivo

Neeson y Richardson se casaron y tuvieron dos hijos, Micheál, hoy de 31 años, y Daniel, de 30. La actriz murió el 18 de marzo de 2009, a los 45 años, en un accidente de esquí.

Ahora, otra compañera de elenco volvió a colocar al actor en el centro de las especulaciones.