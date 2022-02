La particular manera que eligió Susana Giménez para festejar su cumpleaños

Llegó un nuevo cumpleaños de Susana Giménez, y el festejo llamó la atención de los medios y de su público, que la sigue con atención por Instagram.

La diva cumplió 78 años el pasado 29 de enero. Es habitual que las fechas importantes, Susana las celebre en Miami o Punta del Este, pero esta vez, el destino elegido fue Colombia. Allí decidió festejar su cumpleaños junto a su hija -Mercedes Sarrabayrouse, que recibió el alta luego de haberse contagiado de coronavirus- y dos allegados más.

En su cuenta de Instagram, Susana subió un breve video en el que se puede apreciar el festejo. Junto a esas imágenes, escribió: “Así empezó el día de mi cumpleaños, almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha”.

Susana Giménez mostró a sus seguidores el cuarto donde se hospedó para celebrar su cumpleaños en Estados Unidos. Captura de Instagram Instagram

Las imágenes del lugar corresponden a Antioquía, en Colombia. Por otra parte, Susana compartió postales de la lujosa habitación en la que hospedó y comentó: “Me compré un pijama rosa, porque ayer me morí con mi camisón (…). Hace 13 grados, mucho frío. Yo no sabía, pensé que venía al trópico y no me traje nada. El yacuzzi con agua caliente está prendido. Tengo un fuego también prendido, por si me quiero tirar a hablar, a tomar un vino o lo que sea”.

Como es de esperar, Susana recibió un aluvión de mensajes de cumpleaños de las celebridades argentinas más importantes, entre las que se destacaron Mirtha Legrand, y Marcelo Tinelli.

Susana Giménez flimando un comercial en Maldonado Gentileza Abitab

De esa manera transcurren los días de Susana, en medio de una agenda en la que también combina sus compromisos laborales. El más reciente la encontró como figura de una campaña publicitaria de Abitat, una red de cobros uruguaya cuyo spot la tendrá como principal estrella.

Porno y helado Prensa Amazon Prime Video

Por otra parte, durante marzo se estrenará la ficción Porno y helado, la serie dirigida y protagonizada por Martín Piroyanski en la que Su hace un cameo. Sobre su participación, sostuvo: “Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie. Yo hago uno de los capítulos, un cameo. No soy la protagonista, pero me divierte porque hace más de un año y medio que no hago nada artístico y tenía ganas de hacerlo”.

Porno y helado llegará a Amazon Prime Video el próximo 11 de marzo.