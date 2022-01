Susana Giménez cumplió 78 años y Mirtha Legrand le escribió una llamativa frase en redes

Una de las grandes divas de la Argentina, Susana Giménez , celebró un nuevo cumpleaños el sábado y los saludos de colegas no tardaron en surgir. La conductora, quien festejó los 78 con muy bajo perfil, no paró de recibir mensajes de sus seres queridos, entre ellos, uno muy cálido de su colega y amiga, Mirtha Legrand, en el que se podía leer una peculiar frase que la Chiqui se la atribuyó a su recordada hermana, Goldy, a quien Giménez apreciaba muchísimo y con quien tenía una relación muy estrecha.

Susana Giménez cumplió el sábado 78 años

En su cuenta de Instagram, Legrand posteó una foto de una visita de Susana a su emblemático programa, Almorzando con Mirtha Legrand, y la acompañó de un texto curioso y divertido. “Susana, ¡Feliz cumpleaños! ¡Querida amiga de toda una vida! Que tengas un día maravilloso como te mereces”, escribió y añadió: “Acordate de lo que decía mi amada Goldy: ‘Una de dos: o cumplís años o te morís’; ¡Mejor cumplir! Jajaja. Cuidate mucho, te quiero, Chiqui”, expresó Legrand en su mensaje.

Si bien Susana no subió a su cuenta de Instagram imágenes de la celebración, sí compartió en sus Stories todos los saludos que le fueron llegando durante el día de sus hermanos, y de amigos como Marley (quien grabó un video junto a su hijo, Mirko), Teté Coustarot, y Wanda Nara, entre muchos otros.

Susana Giménez y su enojo con Ventura y Mazzocco

Hace unos días, la diva fue noticia cuando en el programa de América TV, A la tarde, Luis Ventura contó que la conductora había perdonado a su ex, Jorge Rama, y que se iba a reencontrar con él, precisamente en el cumpleaños de Susana. De manera sorpresiva, Giménez tomó el teléfono y desmintió la información al aire, además de confirmar que su, hija Mercedes Sarrabayrouse, contrajo coronavirus.

Susana Giménez desmintió a Luis Ventura, se enojó con Karina Mazzocco y confirmó que su hija Mercedes Sarrabayrouse tiene Covid

¿Me dejás que hablemos a bocina abierta?”, le preguntó el periodista a Giménez. “La información salió de la misma gente que me dio la información de las chequeras”, intentó explicar Ventura. “A mí no me gusta el conventillo”, expresó la diva. “La persona que me dio la información del robo de las chequeras, los siete cheques, la falsificación de la firma, es la misma persona que me llamó ahora diciendo que Jorge Rama y su familia te iban a ir a visitar”. Muy molesta, Susana respondió: “¡Pero yo tendría que estar loca y el tipo también! El tipo debe tener terror de volverme a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?”, a lo que Ventura respondió que se lo hubiese preguntado, pero que no tenía su teléfono para chequear. “Por esto, lo único que te pido de rodillas es que no des mi teléfono. Lo cambié porque me volvían loca”, le solicitó.

Minutos más tarde, Susana le “reprochó” a Ventura que ante este tipo de informaciones lo hubiera consultado con su equipo, con Telefe o con su productor. El periodista le respondió que se trataba de un tema muy personal para hablar con terceros. “¿Pero qué personal si salió en todos lados? Se lo podés preguntar a cualquiera. Cualquiera lo sabe. Pero así quedo como una tarada. ¿Cómo lo voy a recibir, a perdonar? ¡Están todos locos!”.

Al mismo tiempo, la conductora del ciclo, Karina Mazzocco, insistía de fondo en que quería hablar con ella, ante la negativa de la diva: “No sé lo qué le pasa. No me gusta que Karina se dedique a eso, a hablar mal de sus amigos”. “Jamás”, dijo Mazzoco. “Susana”, prosiguió Ventura, “no te olvides que de apertura de temporada le perdonaste la vida a Huberto Roviralta, que estaba en tu tribuna de invitados. Estaba de invitado. Se separaron y a [Ricardo] Darín le prestaste la camioneta al otro día, Susi. Vos tenés muy buen corazón. Sos muy generosa”, le remarcó. “¡Pero Darín es mi hermano! ¿Pero generosa con el que me afana? ¿Con el que me falsificó la firma? Pero cómo voy a perdonar a una persona… ¡Durmiendo con el enemigo!”, exclamó ella.