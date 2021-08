La pastora Irma se metió en la polémica sobre la serie El reino: “Hay cosas que no van”

Desde que se estrenó El reino se generó una gran polémica y hubo quienes que buscaron paralelismos entre la pastora Irma y el personaje que interpreta Mercedes Morán en la serie de Netflix. Como protagonista inesperada de esta situación, la pastora Irma habló con LA NACION sobre cómo es su vida actualmente, lejos de su exmarido, el pastor Héctor Giménez, y de cualquier lujo.

Héctor Giménez pasó de ser una persona con problemas con la Justicia y con las drogas a convertirse en el pastor que convocaba miles de fieles en los años 90. Irma López se casó con él a los 15 años y juntos crearon una iglesia evangélica que bautizaron Ondas de Amor y Paz. A través de los medios se hicieron muy populares hasta que empezaron a aparecer denuncias de sus fieles por estafa. La pastora Irma también denunció a Giménez por intento de homicidio y lesiones. El matrimonio se derrumbó. Incluso, en plena pandemia, él fue denunciado por engañar a sus seguidores al vender un alcohol en gel que aseguraba que curaba el coronavirus.

El Pastor Giménez y sus fieles, en tiempos de gran popularidad

Hoy, el movimiento evangélico están en boca de todos por el suceso de la serie protagonizada por Diego Peretti y Mercedes Morán, quienes encarnan a una pareja de pastores muy populares que se ven envueltos en una trama de suspenso e intrigas políticas ambientada en una ficticia iglesia de ese credo. Desde su domicilio en la costa bonaerense, la pastora Irma habló con LA NACION sobre la polémica generada por esta producción de Netflix: “La serie me impactó por los personajes; tiene excelentes actores, pero estoy en total desacuerdo con el contenido. Yo, en los cuarenta años que tengo de pastora, nunca transé, ni me relacioné con cosas oscuras, aunque me ofrecieron muchas veces, por ejemplo, drogas. Y unos cuantos políticos también me ofrecieron ser la cara de una campaña a cambio de estadio llenos, carteleras, luces y todo, pero decidí optar por el evangelio. No pacté nunca, aunque eran tentadoras las ofertas. Me gustaría que hagan la historia de la pastora Irma... Quiero que quede claro que no tengo nada en contra de la serie, pero hay cosas que no van”.

Y señaló: “Es un ensañamiento contra lo bueno que nos da Dios. Es verdad que en la religión se meten políticos y jueces, que te piden: ‘Decí esto favorable’... Pero yo no transé nunca, aun con las propuestas más tentadoras”.

Por otro lado, hizo un pedido público a productores y directores respecto del contenido: “Llámenme, hay cosas que muchos no saben, el mal existe, pero hay personas buenas que están al servicio de Dios. Yo no pongo las manos en el fuego por otros que de no tener nada de pronto aparecen con todo. Hay mucha tentación. Con esto de El reino no mezclemos: hay muchos lobos que se aprovechan de la gente porque los evangélicos convocamos”.

