La pelea entre Nico Occhiato y su hermano, y otras perlitas del partido del streaming que Luzu TV le ganó a 412

Luzu TV y 412 volvieron a trasladar su rivalidad a una cancha de fútbol. El pasado 15 de noviembre, los dos canales protagonizaron la segunda edición de El Gran Partido del Streaming, un encuentro que reunió a algunas de las figuras más populares de las plataformas digitales y que terminó con una ajustada victoria del equipo de Nicolás Occhiato por 7-6, después de remontar una desventaja de tres goles. La revancha dejó festejos insólitos, provocaciones y homenajes a grandes figuras del fútbol.

Luzu TV volvió a imponerse ante 412 en la segunda edición de El Gran Partido del Streaming. El equipo de Nicolás Occhiato ganó 7-6 después de remontar una diferencia de tres goles Instagram

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue el enfrentamiento entre Nicolás y su hermano menor, Agustín Occhiato, quien sorprendió al incorporarse a 412, el equipo rival del canal fundado por el conductor. La decisión fue tomada con humor como una verdadera traición familiar y desató una serie de chicanas que comenzaron en las redes sociales, involucraron incluso a sus padres y terminaron trasladándose a la cancha, donde los hermanos protagonizaron discusiones, empujones y patadas.

El encuentro se disputó en el Speed Camp, dentro del predio de Deportivo Riestra, y tuvo una convocatoria masiva. La transmisión superó el millón y medio de espectadores entre YouTube y Kick, las dos plataformas por las que pudo seguirse el partido. La cifra superó la de la primera edición, disputada el 31 de mayo, cuando Luzu también se había quedado con la victoria después de empatar 6-6 y ganar por penales.

El equipo de Luzu TV estuvo integrado por Nicolás Occhiato, Marcos Giles, Santi Talledo, Diego Castro, Fermín Bo, El Purre y Lucas Spadafora, bajo la dirección de Martín Garabal Instagram

El equipo vencedor, dirigido por Martín Garabal, estuvo integrado por Occhiato, Marcos Giles, Santi Talledo, Diego Castro, Fermín Bo, El Purre y Lucas Spadafora. Del otro lado, 412, con Benito SDR como director técnico, reunió a Davoo Xeneize, La Cobra, Teo D’Elía, Agusneta, Gastón Edul, Ian Lucas, el Arquero sin Guantes y Agustín Occhiato.

La pelea entre hermanos

La rivalidad familiar comenzó antes de que los jugadores pisaran la cancha. Cuando se conoció que Agustín formaría parte de 412, Nico reaccionó públicamente a la decisión de su hermano. “Es la traición de todos los tiempos, realmente no puedo creer lo que acabo de ver”, expresó en sus redes sociales.

La decisión de Agustín Occhiato de jugar para 412, el equipo rival del canal de su hermano Nicolás, desató una serie de bromas sobre una supuesta traición familiar. El conductor incluso le negó el saludo antes del comienzo del partido Instagram

El conductor también compartió una fotografía de ambos cuando eran chicos, acompañada por la canción “Ángel”, de Tini Stoessel, como parte de las bromas por la supuesta traición. El guiño continuó durante la presentación de los equipos: después del ingreso de Agustín, Nico hizo su entrada al campo de juego con ese mismo tema musical de fondo. Incluso, cuando los hermanos se encontraron antes del comienzo del partido, el conductor le negó el saludo al menor.

La disputa llegó incluso hasta sus padres, Antonio Occhiato y María Ángeles Gattellaro, conocida como Pichi, quienes hablaron durante la previa sobre la particular situación de tener a sus dos hijos en equipos contrarios. “Ya les avisé a los dos que, por favor, no quiero que se peleen”, fue una de las advertencias de su madre. Antonio también se animó a comparar sus habilidades futbolísticas y consideró que Agustín jugaba mejor que Nicolás.

Pero los pedidos familiares no alcanzaron. Uno de los primeros cruces ocurrió cuando Luzu tuvo un penal a favor y Agustín ingresó especialmente para intentar atajar el remate de su hermano. Nico pateó, convirtió el gol y lo festejó frente a él. Más adelante, el menor le cometió una fuerte falta al conductor y ambos terminaron discutiendo y empujándose. Segundos después, Nico respondió con otra patada.

La rivalidad entre Nicolás y Agustín Occhiato pasó de las bromas a los empujones y las patadas durante el partido. Ambos también protagonizaron festejos provocativos, aunque después del encuentro dejaron atrás las diferencias Instagram

Agustín tuvo su revancha cuando convirtió el 5-2 parcial para 412. Lejos de conformarse con el gol, corrió hacia la tribuna de Luzu y mostró una camiseta con una imagen en la que aparecía sosteniendo a su hermano mayor entre los brazos, como si fuera un bebé.

La particular competencia también tuvo repercusiones después del encuentro. Durante la cobertura posterior, la madre de ambos reconoció que había vivido con sentimientos encontrados el enfrentamiento: “Cuando Agus metió un gol, me rompió el corazón”.

Una vez terminado el encuentro, las diferencias quedaron dentro de la cancha. “Cuando vi que iba a jugar para ellos me puse mal, pero compartir una cancha me hizo acordar a cuando éramos chiquitos y la pasión por el fútbol que nos marcó toda la vida”, reconoció Occhiato.

Una llegada de gala, el homenaje a Maradona y el himno de Ángela Torres

La jornada comenzó mucho antes del partido. Los participantes llegaron al predio con distintos looks, en una puesta en escena inspirada en las llegadas de los futbolistas profesionales a los estadios. Las cámaras registraron los ingresos de ambos planteles, sus bromas y las expectativas antes del enfrentamiento.

Occhiato llegó al predio vestido de gala, como parte de una previa en la que los participantes de Luzu TV y 412 imitaron la llegada de los futbolistas profesionales a los estadios Instagram

La previa, conducida por Sofía Martínez y Joaquín “Pollo” Álvarez, también tuvo una entrada en calor particular. Xeneize homenajeó a Diego Armando Maradona al recrear su característico calentamiento en el Napoli, una escena que llamó la atención y fue compartida en las redes sociales.

Ángela Torres fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del comienzo del partido, que contó con Sebastián “Pollo” Vignolo como relator y Héctor Baldassi como árbitro Instagram

La ceremonia incluyó, además, la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Ángela Torres, mientras que la cobertura contó con Sebastián “Pollo” Vignolo en los relatos, Marcelo Espina como comentarista y Miguel “Tití” Fernández desde el campo de juego. El árbitro fue Héctor Baldassi.

Los festejos más insólitos

Una vez que comenzó el partido, los jugadores de 412 demostraron que también tenían preparadas sus celebraciones. Xeneize abrió el marcador y sorprendió al levantar su camiseta para mostrar otra con la inscripción “Why always me?” (¿Por qué siempre yo?), en referencia al recordado festejo de Mario Balotelli cuando jugaba en el Manchester City.

Pocos minutos después llegó el segundo gol, esta vez de La Cobra, que también tenía algo preparado. El streamer hizo un gesto para mandar a callar a los hinchas rivales y luego se acercó a una cámara para ponerse a comer un sándwich en medio del partido.

La escena provocó una ocurrencia inmediata del Pollo Vignolo: “Les dije que estaba con hambre, con hambre de gol”, relató entre risas.

Aunque 412 llegó a estar cinco goles contra dos, Luzu consiguió recuperarse y empatar el partido 6-6. Para celebrarlo, los jugadores se reunieron en el campo e hicieron una coreografía grupal.

Los festejos también alcanzaron a Garabal, quien terminó empapado cuando sus jugadores le arrojaron un balde de agua para celebrar la victoria. La jornada incluyó, además, un intento de recrear la recordada broma del Pocho Lavezzi a Alejandro Sabella durante el Mundial de Brasil 2014, cuando el delantero mojó al entrenador mientras este le daba indicaciones.

Flor Jazmín, Momi y los chicos que acompañaron a los equipos

El encuentro también tuvo protagonistas fuera de la cancha. Flor Jazmín Peña, pareja de Occhiato, alentó a Luzu junto a Momi Giardina y otros integrantes del canal, que alentaron a los jugadores durante el encuentro. Tras la victoria, la bailarina compartió los festejos con el conductor y sus compañeros.

Flor Jazmín Peña acompañó y alentó a Occhiato durante el encuentro y, tras la victoria de Luzu, ambos celebraron con un beso en medio de los festejos del equipo Instagram

Pero Flor también protagonizó una de las situaciones más curiosas de la jornada: apareció con una aspiradora sobre el campo de juego, una intervención que llamó la atención de los espectadores y que el propio canal compartió posteriormente en sus redes sociales.

Los más chicos tampoco quedaron afuera de la celebración. Del lado de Luzu, los jugadores ingresaron al campo acompañados por niños que suelen aparecer en los contenidos del canal, mientras que 412 también contó con la presencia de pequeños invitados y figuras conocidas en las redes sociales. Entre ellos estuvo Momo, el hijo de Jimena Barón, fanático de Xeneize.

Davoo Xeneize junto a Teo D’Elía y Momo, el hijo de Jimena Barón, quien cumplió su sueño de conocer al streamer durante los Premios Ídolo y recibió una invitación para alentar a 412 en el partido contra Luzu Instagram

El penal fallado de La Cobra que le dio la victoria a Luzu

Cerca del final, Occhiato convirtió el gol que puso a Luzu por delante por 7-6 y desató los festejos de sus compañeros. Sin embargo, cuando parecía que el partido estaba terminado, Baldassi sancionó un penal a favor de 412, que todavía tenía la oportunidad de empatar.

La responsabilidad quedó en manos de La Cobra, quien tomó carrera y envió la pelota por encima del arco. Mientras los integrantes de Luzu celebraban, Vignolo volvió a ponerle humor al relato: “Me cuentan que todavía la pelota no cayó, todavía está en el aire. La pelota ya cruzó fronteras”.

El discurso con frases de Messi tras la derrota

Las declaraciones posteriores también dejaron una de las perlitas más comentadas. Xeneize recurrió al humor para dramatizar la derrota, con un discurso que recuperó frases y situaciones asociadas a grandes figuras del fútbol, especialmente a Lionel Messi y sus años más difíciles en la selección argentina.

“¿Seguir en 412? No sé. Es momento de pensarlo con mi familia. Me critican porque no canto el himno, pero yo soy hincha de este equipo y me pone mal no ganar nada. Yo quiero ganar algo con 412”, expresó el streamer ante las cámaras.

“Otra vez vino mi mamá a verme y estoy podrido de que vea en su hijo a un fracasado”, remató.