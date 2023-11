escuchar

Este domingo la Argentina eligió a su próximo presidente. Los resultados del balotaje establecieron a Javier Milei como el vencedor con un 55,70% de los votos, mientras que Sergio Massa obtuvo el 44,30%. Con el triunfo del líder libertario, una gran cantidad de figuras del mundo del espectáculo le dieron rienda suelta a sus opiniones a través de sus redes sociales.

La cantante Érica García no dudó a la hora de expresar su respaldo a La Libertad Avanza y antes de que se difundieran los primeros datos del balotaje, escribió: “Si gana Milei se mantendrían los resultados de las PASO, por lo tanto la próxima hagamos una elección sola en vez de tres”. Además, la artista apuntó en referencia al inédito episodio protagonizado por Milei en el Teatro Colón el sábado pasado: “El argentino que más está transpirando hasta los resultados finales es el trompetista del Colón”. En aquella ocasión, en plena veda electoral, el presidente electo había asistido junto a su pareja Fátima Florez a ver la ópera Madama Butterfly y en el intermedio entre el primer y segundo acto, surgieron cánticos agraviantes por parte del público presente e incluso por un músico que entonó la marcha peronista.

La felicidad que siento de que esta gente no esté más en el poder me llena de tranquilidad y consenso. Saber que somos muchíiiiisimos más de los que pensábamos. — ERICA GARCIA (@ericagarcia11) November 20, 2023

A lo largo de la jornada electoral, la guitarrista publicó distintos mensajes alentando a los referentes de La Libertad Avanza: “Podemos decir con humildad, altura y humanidad que nos hicimos esta elección de pe a pa sufriéndonos todo, reculando, repudiando, alabando, retomando y apasionando. Mano a mano hemos quedado. Que gane la voluntad del Pueblo”, señaló y agregó un mensaje especialmente dedicado a la pareja de Javier Milei: “Fátima, no hay nada seguro pero por las dudas andá calentando”.

Una vez que los dos candidatos se pronunciaron públicamente sobre los resultados, García dejó en claro su alegría: “La felicidad que siento de que esta gente no esté más en el poder me llena de tranquilidad y consenso. Saber que somos muchíiiiisimos más de los que pensábamos”, destacó la cantante: “Quédense tranquilos, hoy Dios nos favoreció a nosotros, y hay que agradecer. Felicidad”, cerró entusiasmada con el nuevo gobierno.

Por eso digo, pensaban que eran influyentes y hace una hora se acaban de dar cuenta que no y eso los está aniquilando en este mismo momento, debe ser un sentimiento muy duro, de mucha impotencia. https://t.co/8R3SgAYXqI — ERICA GARCIA (@ericagarcia11) November 20, 2023

Por su parte, la periodista Tamara Tenenbaum aseguró estar anonadada con el resultado y García, tajante, le respondió: “ Creo que debe ser muy fuerte pensar que uno es influyente y darse cuenta de que no lo es . Creo que pasó eso con todos los artistas y personas de la cultura. No es grave. De todo se aprende. Es muy bueno lo que viene”, reflexionó irónica apuntando a diferentes personalidad del mundo de la cultura que en el último tiempo se pronunciaron a favor del candidato del oficialismo.

Lo cierto es que las declaraciones de Érica García generaron un revuelo de opiniones a favor y en contra. Pero fue la áspera reacción de Andrea Álvarez lo que captó la atención de los usuarios de la red social. La baterista, histórica colaboradora de Soda Stereo, escribió un en su cuenta de X (ex Twitter) un duro mensaje dedicado a García: “Quiero decir algo antes de bloquear para siempre a esta ex rockera convertida en gato devaluado llorando sponsor para seguir sin laburar en su vida. ¡Érica Garcia, sos una basura! ¡Mala gente, mediocre vende humo, fantasma! Solo te quedan las tetas que te garpó Mollo, yegua inmunda”, expresó aludiendo a Ricardo Mollo, líder de Divididos y expareja de la cantante con quien convivió diez años.

Quiero decir algo antes de bloquear para siempre a esta ex rockera convertida en gato devaluado llorando sponsor para seguir sin laburar en su vida @ericagarcia11 sos una basura! Mala gente, mediocre vende humo fantasma ! Solo te quedan las tetas que te garpó Mollo yegua inmunda. — Andrea Julia Alvarez 🥁 (@AndreaAlvarezAA) November 20, 2023

Érica García no tardó en contestarle: “Son fantasías de ella, está triste, perdió y se la agarra conmigo que no tengo nada que ver con el rock hace 20 años, lágrimas de zurda desesperada”. Rápidamente, Álvarez agregó: “Tengo bloqueada al gato con tetas de la ex de Mollo y necesitaba descargarme”. El duro cruce entre ambas generó una ola de respuestas entre los seguidores de cada una que se hicieron eco de los insultos.

