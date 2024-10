Pampita habló sobre los rumores de romance con el polista Martín Pepa: “Puedo hacer lo que tenga ganas”

Escuchar

Tras su reciente separación de Roberto García Moritán, Carolina “Pampita” Ardohain vuelve a estar en el centro de las miradas. Ante los rumores que la vinculan sentimentalmente con el polista Martín Pepa, luego de que ambos fueran vistos compartiendo una velada en el Teatro Colón, la modelo y conductora rompió el silencio y se refirió a su actual presente personal.

La cita tuvo lugar el pasado lunes en el marco del homenaje de Escalandrum a Astor Piazzolla en el máximo coliseo. Pampita asistió al espectáculo liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto del legendario compositor, junto a un grupo de personas, entre las que se encontraba el polista. Y ambos fueron fotografiados sentados en el mismo palco del Colón , lo que desató una ola de rumores sobre un posible nuevo romance en puerta.

En medio de las especulaciones, la conductora participó el martes en un evento de moda, en donde fue abordada por un móvil del programa Intrusos (América), que le preguntó sobre su compañía en la comentada salida: “Fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, que es un polista, acompañada”. Sonriente, pero evasiva, la conductora respondió: “Fui con mucha gente”. El notero insistió: “¿Estás conociendo a alguien? ¿Tenés ganas?”

Con calma, ella contestó: “Tengo mucha gente amiga que me acompaña mucho. Y la verdad es que me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”.

La supuesta relación de Pampita con Martín Pepa ha despertado el interés por la figura del polista, quien desde joven desarrolló una pasión por los caballos y el polo y que hasta ahora mantuvo un perfil bajo. Si bien ha logrado cierto reconocimiento en su ámbito, quien podría ser el nuevo interés amoroso de la modelo se mantiene alejado de los flashes. De hecho, sus redes sociales están cerradas.

La situación de Roberto García Moritán

Mientras Pampita disfruta de su vida social y sigue adelante tras su separación, su exmarido Roberto García Moritán ha tomado una drástica decisión en su vida. Después de renunciar a su cargo como ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, el exempresario gastronómico decidió tomarse un tiempo de retiro en el Centro Adventista Pugnare de Entre Ríos. Esta institución, conocida por haber recibido a personalidades como Pancho Dotto o Chano Charpentier, es un refugio para quienes buscan desconectarse del mundo y reflexionar.

Moritán se encuentra desde mediados de octubre en este espacio de introspección, donde ha decidido recluirse tras el escándalo por los rumores de infidelidad y las denuncias presentadas en su contra por la atribución de cargos durante su paso por la administración porteña. El empresario fue denunciado por el presunto nombramiento irregular de empleados en el Ministerio de Desarrollo Económico durante su gestión, así como por supuestas implicaciones en una causa judicial en Catamarca relacionada con una supuesta estafa piramidal.

A pesar de la separación y del ruido mediático generado luego de que trascendieran las internas de la pareja, Moritán aprovechó el Día de la madre el pasado domingo para dedicarle un emotivo mensaje a Pampita. A través de las redes sociales, compartió un video de la modelo acompañando a su hija en común, Ana García Moritán, en una clase de danza, sobre el que escribió: “Sos única como madre”, destacando el rol materno de su ex.

Días atrás, Pampita se desligó de las denuncias por corrupción que afectan a su ex. En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), la modelo habló abiertamente sobre su situación, tanto en lo personal como en lo mediático, y expresó su rechazo a cualquier vinculación con actos ilegales. “Investiguen, van a ver cómo son las cosas. Dicen cosas que no son ciertas. Me parece una injusticia la mentira. Yo soy muy transparente en mi vida, en todos mis actos. Ando tranquila por la vida, por suerte. Para mí no hay grises. Las cosas son blancas, son negras ; eso en todos los aspectos de mi vida, y no estaría metida en ninguna cosa ilegal de ningún tipo. No tengo ni por qué dar explicaciones”, expresó rotunda.

LA NACION

Temas Pampita Ardohain