La reacción de Katie Holmes cuando su hija Suri decidió dejar de usar el apellido de su padre, Tom Cruise

Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise, decidió dar un paso que marca un nuevo capítulo en su vida personal: eliminó legalmente el apellido de su padre y pasó a llamarse Suri Noelle, adoptando como apellido el segundo nombre de su madre. Si bien la noticia trascendió recientemente gracias a registros públicos, ahora se conoció cuál fue la reacción de su madre ante su decisión.

Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, marcó la lejanía con su padre con una drástica decisión

Según reveló una fuente cercana a la actriz a Page Six, la protagonista de Dawson’s Creek considera que su hija, de 20 años, tomó la decisión por convicción propia, luego de un largo proceso de reflexión.

“A Katie no le sorprendió la determinación de Suri de eliminar legalmente ‘Cruise’ de su apellido, porque así es Suri. Siempre ha sido increíblemente independiente y segura de sí misma a la hora de tomar sus propias decisiones”, aseguró la fuente.

De acuerdo con ese testimonio, el cambio de nombre no fue impulsivo ni una reacción circunstancial, sino una determinación que maduró con el tiempo.

Katie Holmes junto a su hija, Suri Backgrid/The Grosby Group

“Esto tampoco fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue una decisión que se fue gestando con el tiempo, y Katie respetó el proceso de Suri en cada paso del camino”, explicó.

La actriz, que hoy tiene 47 años, considera que su hija ya es una adulta capaz de tomar decisiones importantes sobre su identidad y su futuro.

“Katie cree que Suri tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones y la apoya plenamente en todo lo que ella considere correcto para ella”, añadió la fuente, que además quiso dejar en claro que Holmes nunca alentó el cambio de apellido.

“Esto no fue algo que Katie impulsara o fomentara. Fue una decisión completamente de Suri”, afirmó.

La misma persona sostuvo que Holmes siempre priorizó la independencia de su hija desde que asumió su crianza prácticamente en soledad.

Madre e hija, en diciembre de 2008 Amy Sussman - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Katie ha dedicado años a criar a Suri para que piense por sí misma y se convierta en una persona independiente, y está increíblemente orgullosa de la joven segura de sí misma e independiente en la que se ha convertido. Ahora es adulta, y Katie siempre ha creído que ese tipo de decisiones personales le corresponden a ella”. agregó.

Finalmente, resumió el sentimiento de la actriz con una frase sencilla: “Más que nada, Katie solo quiere que Suri sea feliz y viva la vida a su manera”.

La noticia del cambio legal de apellido salió a la luz luego de que se descubriera que los registros públicos de votantes del estado de Pensilvania, donde Suri estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ya la identifican oficialmente como Suri Noelle.

Sin embargo, la modificación venía gestándose desde hacía tiempo. En junio de 2024, durante la ceremonia de graduación de la prestigiosa escuela secundaria LaGuardia High School de Nueva York, la joven ya figuraba en el programa oficial con ese nombre, lo que evidenciaba que había comenzado a dejar atrás el apellido Cruise mucho antes de completar el trámite legal.

Katie Holmes, Tom Cuise y Suri, en 2007 - - EPA

La decisión vuelve a poner el foco sobre la distante relación entre Suri y Tom Cruise. El actor, de 64 años, no mantiene un vínculo público con su hija desde hace más de una década, luego de su separación de Katie Holmes en 2012.

Holmes y Cruise comenzaron su relación en 2005, en una de las historias de amor más mediáticas de Hollywood. Su hija nació en abril de 2006 y la pareja se casó siete meses después, en una fastuosa ceremonia celebrada en Italia.

Pero el matrimonio duró poco más de cinco años. En junio de 2012, Holmes presentó una sorpresiva demanda de divorcio que se resolvió en pocas semanas. Desde entonces, la actriz se instaló definitivamente en Nueva York junto a Suri y se encargó de su crianza lejos del foco permanente de Los Ángeles y de la influencia de la Cienciología, religión que Cruise profesa desde hace décadas y que, según diversos informes publicados a lo largo de los años, habría sido uno de los factores que tensaron la relación familiar.