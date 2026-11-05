La reacción de Santi Maratea tras el pedido de disculpas de la China Ansa: “Me tengo que cuidar”

Tras el tenso cruce con Santi Maratea en PH, Podemos Hablar, la China Ansa reconoció que pudo haber incomodado al influencer y le pidió disculpas. Sin embargo, él volvió a dejar clara su postura en relación a un posible acercamiento tras la polémica.

Después del conflicto que se generó por las preguntas de la periodista sobre las denuncias de estafa que surgieron alrededor de algunas de sus colectas solidarias, la comunicadora reconoció que posiblemente no contaba con toda la información necesaria para profundizar en determinadas cuestiones y admitió que pudo haberlo incomodado. Aclaró que nunca tuvo una mala intención, pero también consideró que la reacción de Maratea fue algo desmedida.

Lejos de considerar que su reacción habría sido exagerada, el influencer defendió la forma en que se comportó durante el programa dirigido por Andy Kusnetzoff y cuestionó las interpretaciones que surgieron luego. “Yo estoy muy bien y muy tranquilo, bastante acostumbrado a la exposición. Hay gente que se empieza a colgar. Hablé con la China y con Andy, y los vi bien”, dijo primero tras ser consultado sobre el tema en La Mañana con Moria (América TV).

Maratea y la China Ansa tras la pelea en PH

“Andy no es mi amigo y no creo que me cuide –continuó–. Yo esto lo hablé con Andy en ese corte de los 20 minutos, que dije: ‘¿Sabés qué pasa? Yo me tengo que cuidar solo acá, porque ninguno de ustedes me va a cuidar’. ¿Por qué me cuidaría? Si somos todos adultos y no soy amigo de ninguno”. Además, consideró: “Yo voy a un programa y van a tratar de sacar siempre lo peor o mi peor costado”, expresó.

Por último, el influencer se refirió a las posibles razones detrás de las preguntas de la periodista y aclaró que no considera que exista una operación en su contra, e insistió en que su prioridad es protegerse ante situaciones que pueden afectarlo. “Genuinamente no me interesa [si la mandaron a preguntar o no], no creo que haya sido buscado, porque si es buscado quiere decir que yo estoy en una posición súper pasiva donde todos me hacen una trampa. Sé que hay algo de arriba que baja y que tiene que ver con lo político y los dueños del canal, pero no creo que sea tan así. Pero sí pasa que nadie me va a cuidar. Eso lo tengo muy claro”, concluyó.

Maratea ya se había referido a lo ocurrido en un descargo que publicó días atrás en las redes sociales, en el que habló de las acusaciones de estafa en torno a sus colectas solidarias. “Está circulando que se me hicieron demandas y mediaciones y yo nunca me presenté. Ahora escuchen lo que pasó. Supuestamente se hicieron dos mediaciones, a las cuales yo nunca me presenté, que son por daños y perjuicios. Eso lo cuenta Fernanda Iglesias y es mentira porque en las mediaciones no solamente me presenté, sino que yo mismo las hice a la influencer esta que anda queriendo instalar que el refugio de perros fue una estafa, que no se hizo nada y demás”, expresó en un video que publicó el lunes en Instagram.

“En esa misma mediación, esta influencer hizo lo que se llama reconvención, que quiere decir, para que entiendan, como un ‘retruco’. O sea, vos me demandaste a mí y ella me dijo: ‘Ahora yo te demando a vos’. De una, pero fue la misma mediación. No solamente me presenté, sino que yo la generé, aunque después me cantaron retruco y también me presenté porque era la misma mediación”, remarcó, haciendo énfasis en que esto era “lo menos importante”. Mencionó que Iglesias dijo que no se presentó a una mediación y remarcó que él mismo la demandó por daños y perjuicios y ella nunca respondió.

“Ahora lo más importante: están diciendo que me hicieron una demanda, ahora sí, por rendición de cuentas, que yo rinda cuentas de aquella colecta del refugio de perros. ¿Qué pasa? Esa demanda se hizo hace poco y el juez todavía no dio traslado, es decir, que no hizo que la demanda salga todavía. Entonces, a mí nunca se me notificó, pero no es que no me encontraron, todavía ni siquiera salió esa demanda”, detalló Maratea. Y dijo que la influencer en cuestión, que “quiere instalar que hubo un fraude”, no puede pedirle a él una rendición de cuentas de nada si ella “no puso plata para la colecta”.

“No lo puede hacer. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a una chica que puso plata en la colecta que se llama Sara Rocío Frías —no tengo ni idea de quién es, pero aparece en la demanda— como que ella le cedió un poder mediante un escribano para que tenga el derecho de demandarme por la plata que puso Frías en la colecta, y ahora me demanda para que yo sí le presente rendición de cuentas. ¿Sabés qué pasa? Que si yo hice una colecta donde juntamos 18.500.000 pesos y vos pusiste 50 pesos, yo te puedo rendir cuentas de los 50 pesos que pusiste”, arremetió.

Cabe recordar que en 2021 Maratea realizó una colecta para juntar 10 millones de pesos para ayudar a El Refugio de Eli, una organización sin fines de lucro de Adrogué que rescataba y rehabilitaba perros y gatos y que perdió su espacio luego de un incendio. Propuso construir una casa para Eli, su dueña, y un refugio para los animales.