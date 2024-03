Escuchar

Ella, una estrella del mundo del espectáculo. Él, el representante del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Yuyito González y Guillermo Coppola se conocieron en la década del 80 y mantuvieron un romance apasionado, escandaloso y muy expuesto a nivel mediático. Fruto de su relación nació, 37 años atrás, Bárbara. En la serie biográfica Coppola, el representante, una escena que retrata un momento crucial en la vida de ambos disparó el enojo de González.

La secuencia en cuestión relata una conversación íntima entre Yuyito y el exmanager de Diego Maradona: ella le cuenta que está embarazada y, según la ficción, Coppola trata de convencerla de interrumpir el embarazo. En diálogo con LA NACION la exvedette y conductora destapó la historia real detrás de la ficción y los sinsabores que le causó el tratamiento de su personaje en la serie.

"Con Guillermo estuvimos juntos del 83 al 87, y nos separamos cuando Bárbara tenía tres meses. Fue muy fuerte todo eso y me afectó la salud en ese momento, sobre todo la parte hormonal” detalló González en una entrevista con LA NACIÓN

—Trascendió que hubo escenas de la serie Coppola, el representante que no te gustaron, específicamente una donde Coppola habla de interrumpir tu embarazo...

—La escena me shockeo. No sabía que iba a ser de esa manera. La escena supone y ficciona que Guillermo me sugiere interrumpir el embarazo. No me gustó para nada esa postura. Si bien tengo que entender que es ficción, creo que fue una escena innecesaria que corrió un límite con mis hijos. E l público aceptó que Coppola pudo haber dicho eso, lo relacionan con alguien que pudo haber dicho eso. Cuando me enteré que estaba esa escena, lloré. Me dolió y lloré . Una vez que hablé con mis hijas -con mi hijo no porque está en los Estados Unidos y allá no se ve la serie- y que hablé telefónicamente con Guillermo desde mi programa y él mismo dijo que nunca existió esa conversación en la vida real, pude estar más tranquila. El público se olvida... Hoy ve una serie y mañana otra, pero a mí me tocó en lo personal. Por eso me encargué y me sigo encargando de decir cuál fue la realidad, por mi hija y por mi nieta.

—¿Cómo fue esa situación en la vida real?

— En la vida real fue absolutamente lo contrario porque Guillermo fue el que me dijo a mí que estaba embarazada. El llamado del médico confirmando el resultado del estudio lo atendió él y luego me lo contó a mí. Estábamos en el Hotel Paradiso, en Nápoles, fue una emoción hermosa, hubo un brindis con champagne y siguió todo para adelante con mucha felicidad. Fue todo lo contrario a lo que presentó la serie en esa escena.

Otros tiempos, otros amores: Coppola y Yuyito junto a su hija Bárbara

—¿Hablaste con Coppola y con tu hija después de la serie?

—Tuve una conversación íntima y profunda con Coppola al aire de mi programa el lunes pasado. Quise dejar en claro y que también saliera de su boca que la escena esa era falsa. Él lo asumió y lo dijo al aire. Mi hija también tuvo la oportunidad de aclarar todo con su papá. Desde el minuto cero en que tomé conocimiento de la escena, hablé con mi hija y le avisé que eso que iba a ver en la serie era mentira. De todos modos, mi hija ya lo sabía porque a lo largo de la vida le hemos contado muchas veces cómo fue la noticia del embarazo y que se vivió con alegría. Yo ya les he contado a todos mis hijos cómo me enteré que iban a llegar a este mundo. No hacía falta que le dijera nada, pero le advertí que en la serie iba a escuchar algo que era completamente falso y que la versión real era la que tuvimos siempre en la familia.

Un cambio de vida

"En 2005, cuando tomé la decisión de cambiar mi rumbo, fue una antes y un después en mi vida, en mi profesión, en mi cabeza y en mi corazón" Santiago Cichero/AFV

—Trabajaste mucho para correrte de tu lugar de sex symbol...

—No me costó correrme de la sex symbol una vez que detecté que ya no lo quería más. Tuve una especie de crisis existencial en medio de una temporada teatral de mucho éxito. Tuve el tiempo de incomodarme con ese rol y cuando se terminó mi contrato decidí no volver a asumir compromisos que me pusieran dentro de ese rol. No fue difícil porque era lo que me dictaban mis sentimientos. Una vez que tomé la decisión, tuve que hacer un proceso de recomposición personal, profesional, interior y mental. Tuve que reconfigurar la forma de relacionarme con los demás, con mis amigos, con los hombres, con mi cuerpo y con mi salud. Tuve que rearmar mi economía. Reinventarme fue un proceso de años, pero poco a poco lo hice.

—¿Cómo lo hiciste?

—Escribí libros, edité agendas, me asocié con una editorial, me formé para dar conferencias y charlas, recorrí el país con eventos. Fueron años de mucho aprendizaje y de un trabajo nuevo. Si bien ya había estudiado periodismo, también me formé como coach ontológico y me sirve mucho a la hora de hacer entrevistas. Hoy tengo mi programa y varios proyectos nuevos en camino: este año voy a presentar una charla que se llama “Las claves para reinventarse” y un libro que se titula Reinventando mi economía. En 2005, cuando tomé la decisión de cambiar mi rumbo, fue una antes y un después en mi vida, en mi profesión, en mi cabeza y en mi corazón.

Amalia Yuyito González: "Recuerdo con mucha simpatía y cariño a la Yuyito de los 80" Archivo

—¿Cómo te llevas hoy con aquella Yuyito de los 80?

—Me llevo bien porque la veo como una etapa juvenil de mi vida, que tiene que ver con el lanzamiento de mi carrera y con mi sueño de estar en la televisión. La peluquería de Don Mateo era programa que me encantaba y que siempre miraban en mi casa y fue allí donde Gerardo Sofovich me regaló este personaje de “Yuyito”, con nombre incluido, que se convirtió en una marca que hoy tengo registrada ¡Imagínate la evolución de ese sueño! Sin embargo, que me lleve muy bien con esa época no quiere decir que volvería a comunicarme de la manera sexy en que lo hacía. Ese ya no es un rol con el que me identifique, pero lo recuerdo con mucha simpatía y cariño ... ¡Es parte de mi presente! Ese nombre tan tierno y lindo que surgió en ese momento, me trajo popularidad y hoy sigue siendo el nombre con el que me conocen todos.

El espejo de la ficción

—¿Esperabas la repercusión que tuvo la serie?

—La serie me parece super llamativa. Es un éxito. La gente la está aceptando y la ve más allá que le guste o no el personaje de Guillermo. Coppola atraviesa todo tipo de opiniones, hace mucho ruido y genera conversación con sus vivencias y con su vínculo con Maradona.

Yuyito González (Azul Fernández) y Guillermo Coppola (Juan Minujín), en una escena de la serie de Star+ GEMELOS

—¿Te gustó cómo te caracterizaron las actrices Mónica Antonópulos y Azul Fernández?

—Mónica [Antonópulos] está espectacular. Solamente vi las escenas con ella porque no vi la serie completa. Respecto a la otra actriz, que entiendo que me representa en los inicios de mi relación con Guillermo, aún no la vi pero debe estar muy bien. Mona [Antonópulos] es encantadora. Con ella tenemos muy buena sintonía y se nota que le divirtió mucho hacer mi personaje . Incluso sé que en el casting fue toda producida como yo y eso generó muy buena conexión. Está muy bien caracterizada y supo interpretarme con desparpajo.

—¿Te ves reflejada en esa versión de vos misma?

—No me recordaba tan avasallante, ni poniendo límites, pero seguramente debo haber sido así. Me veo reflejada en la que fui, pero hoy no tengo ese nivel de exabruptos. Hoy mi cabeza va por otro lado y las relaciones las manejo de otra manera. En ese momento era más joven, más irreflexiva, más inmadura, más impulsiva y eso es lo que refleja el personaje de Mónica [Antonópulos].

Mónica Antonópulos como Yuyito González, en la serie Coppola, el representante. "Me avisaron que iban a hacer un personaje que me interpretaba a mí, pero no quise saber nada ni tampoco asesoré en nada", reveló Yuyito en diálogo con LA NACION GEMELOS - Star+

—¿Cómo fue el acuerdo de sesión de tus derechos de imagen? ¿Fuiste consultada sobre cómo se iba a tratar tu relación con Coppola?

—Desde el minuto uno, hace dos años, la conversación con la productora que hizo la serie la tuvo una abogada amiga mía. Yo me desentendí completamente. No leí el guion, no puse ninguna condición, ni ninguna objeción . Simplemente dije: “Cuando sea 2024 me pondré a ver la serie y veré de qué se trata”.

—¿Pensaste en iniciar alguna acción legal?

—No pensé en presentar acciones legales, para nada, tengo todo onda “amor y paz” en mi familia y en mi vida. No uso mi tiempo en acciones legales, menos en estas cosas que son conversables. Nunca lo hice ni lo voy a hacer ahora, y menos en algo que involucra a mi familia.