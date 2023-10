escuchar

En el programa Socios del Espectáculo (eltrece), la periodista Karina Iavícoli apuntó contra Edith Hermida por sus dichos en contra de Florencia de la V. La periodista, quien forma parte del staff periodístico de Intrusos (América) le respondió a la panelista de Bendita TV.

Sin contemplaciones, Iavícoli defendió a la humorista y conductora, quien estuvo en la mira de sus colegas por sus supuestos tratos inadecuados a sus compañeros, sumado a la denuncia pública que hizo Lucas Bertero. “Tengo una excelente relación con Florencia, la conozco desde que arrancamos hace muchos años. Me llevo súper bien, estoy en un lugar donde me tratan bien y estoy cómoda”, aseguró.

En esa misma línea, el periodista introdujo el tema e incluyó a Edith: “Hablamos con Edith y contó su experiencia en Bendita, donde ella quería ser siempre la co-conductora”, deslizó, para dejarle el lugar a Karina, que, sin contemplaciones, no dejó pasar el comentario para cargar duramente contra Hermida por su crítica.

“Edith es brava”, afirmó Iavícoli. Y agregó: “¿Sabés que creo? Ella está haciendo todo esto para vender entradas porque se está haciendo millonaria con el teatro, quiere hacer gira por Sudamérica, Europa, buscando quién le puede pegar para seguir viajando y llenándose el bolsillo”, disparó la periodista para cerrar su participación en el móvil.

Cabe destacar que Hermida protagoniza la obra de teatro Teneme Paciencia y, en una reciente entrevista con LA NACION, aclaró que sigue con proyectos en común junto a Panam: “A Panam no la largo (risas). Con ella aprendí a disfrutar el teatro y encima con un personaje precioso, como el de la Bruja que hago desde hace 12 años. Me encanta estar con Laura (Franco), me divierto, canto, bailo y me escribe cosas hermosas que van conmigo. El 10 de junio vamos a estar con Panam y circo en el Teatro El Nacional y después hacemos gira por el conurbano, en vacaciones de invierno”, deslizó en aquella oportunidad.

Edith Hermida reveló el nombre del futbolista de San Lorenzo con el que salió

Días atrás, Edith Hermida fue noticia al dar a conocer el nombre de un deportista con el que salió. Dicha revelación se dio en el programa PH, Podemos Hablar, que se emite en Telefe con la conducción de Andy Kusnetzoff.

En una sección del programa, Carolina “Pampita” Ardohain, quien también fue invitada, le preguntó sobre la noche en que fue “botinera” y ahí Edith, contra las cuerdas, no dudó en decir el nombre del jugador de San Lorenzo con el que salió.

“Yo quiero saber, porque ella dijo que tuvo dos candidatos famosos con los que salió en secreto y te voy a dar la oportunidad de que a uno lo salves, pero al otro lo tenés que quemar acá ahora. Lo tenés que largar, danos algo televisivo”, desafió Pampita, ante la sonrisa cómplice de la integrante de Bendita TV.

Tras querer amagar el tema, Hermida relató: “Era de San Lorenzo, campeón del 95. No es muy conocido, pero los futboleros lo conocen… Yo hace muchos años salía con Javier Netto”, contó y al instante le pidió disculpas por exponerlo públicamente.