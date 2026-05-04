Mirtha Legrand retomó sus clásicos té de los domingos: toda la intimidad del encuentro

Luego de confirmar que está “casi recuperada” de una bronquitis que la mantuvo alejada de su programa de televisión por tres semanas, Mirtha Legrand volvió a organizar su clásico té de los domingos junto a su círculo íntimo.

Espléndida a sus 99 años, Chiquita se reunió ayer en su hogar con Martín Cabrales, el productor Dany Mañas, Héctor Vidal Rivas, su histórico asesor de imagen y vestuario, el agente de prensa Alejandro Veroutis y su amiga Amalia Idoyaga Molina. Una de las ausentes con aviso fue Teté Coustarot, que está de viaje en Nueva York. “Volvieron los té de los domingos”, expresó el empresario cafetero en su cuenta de Instagram junto a una foto del encuentro, que suele extenderse hasta la noche y terminar en una comida con pizzas.

Según pudo saber LA NACION, la conductora lució para la ocasión un tailleur firmado por Claudio Cosano que acompañó con un foulard Hermès, uno de sus accesorios favoritos.

Mirtha Legrand retomó sus clásicos té de los domingos. Estuvo acompañada por Martín Cabrales, Dany Mañas, Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis y Amalia Idoyaga Molina

El último té había sido el domingo 12 de abril, antes de que Legrand se enfermara. De hecho, ese día ya manifestaba síntomas de resfrío, dado que dos días antes había pasado mucho frío cuando fue a ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez.

“Fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo. Fui al Teatro Lola Membrives a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mucho daño. La semana que viene retomo mi programa”, dijo Mirtha al respecto en diálogo con Ángel de Brito, según reveló el conductor el viernes en LAM (América).

El último té con amigos se había celebrado el domingo 12 de abril. De izquierda a derecha: Gino Bogani, Dany Mañas, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Mirtha Legrand y Amalia Idoyaga Molina

Reposo y cuidados

Marcela Tinayre también había contado que era una bronquitis lo que quejaba a su madre. “Se enfermó de una estupidez porque si hay algo que tiene es buena salud. Es excelente. Sabemos lo que significa un aire acondicionado de frente durante dos horas y ella, por prudencia, no se levantó o no le pidió al de al lado un abrigo”, relató a La mañana con Moria (eltrece) el pasado miércoles para llevar tranquilidad sobre el estado de su salud de La Chiqui.

“Su doctor, Semeniuk, que es fabuloso, le dijo: ‘Señora, hágase la idea de que esto es entre 18 y 20 días, con todos los cuidados’. Esto tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica de nuevo e impecable. No tiene edad para estar por la calle mal curada”, remarcó al explicar el motivo por el que Legrand se ausentó durante tres programas consecutivos.

La otra representante de la familia, Juana Viale, también se expidió sobre la salud de su abuela en la última emisión de La noche de Mirtha. “Acá aún cuidando este lugar que es el de mi abuela, pero yo ya tengo mi público así que abuelita no te demores mucho”, bromeó la conductora sobre el reemplazo que está haciendo y su propio programa que se emite los domingos.

“Les cuento para que nadie se preocupe. Estuve con ella el miércoles a la noche y estaba divina, toda montadísima como es ella, espléndida. En cualquier momento, seguramente el sábado que viene, va a estar acá entre nosotros. Y si no me tendrán que aguantar otro sábado más”, agregó.

Asimismo, ayer se filtró una foto que generó tranquilidad al mostrar a Legrand reunida con sus amigos más cercanos. Según pudo saber LA NACION, la imagen que fue compartida por la periodista Débora D’Amato en su cuenta de X corresponde al viernes 1° de mayo en el festejo de cumpleaños sorpresa que Chiquita organizó para Elvira Guaraz, su asistente personal, donde estuvieron Gladys Andrade, la maquilladora de Mirtha, Eduardo Mariscal, su florista de toda la vida y quien hace los bouquet para los té del domingo y sus eventos sociales, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina.

Mirtha Legrand está prácticamente recuperada de su bronquitis

Además de brindar por Elvira, Mirtha y los suyos recordaron con cariño a Goldy, la hermana gemela de la diva, en el sexto aniversario de su partida. Silvia Legrand murió el 1° de mayo de 2020 en plena pandemia y significó una enorme pérdida para la diva de los almuerzos, que el año anterior había lamentado la muerte de su hermano mayor, el cineasta José Martínez Suárez.