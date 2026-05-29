La sorprendente reaparición pública de Joan Cusack tras más de una década alejada de Hollywood

Después de más de una década alejada de las alfombras rojas, Joan Cusack reapareció públicamente y sorprendió a Hollywood con un regreso tan inesperado como celebrado. La actriz de 63 años asistió al estreno de Toy Story 5 en Londres, donde volvió a reunirse con Tom Hanks y Tim Allen para continuar una de las franquicias animadas más exitosas y queridas del cine.

Con un outfit elegante y sobrio, Joan Cusack posó en la alfombra roja de la premiere de Toy Story 5, en Londres HENRY NICHOLLS - AFP

La actriz, que presta su voz a la entrañable vaquera Jessie desde Toy Story 2, posó sonriente junto a sus compañeros de elenco y al director Andrew Stanton durante la premiere realizada el jueves. Para muchos fanáticos, la aparición tuvo un fuerte componente nostálgico: hacía más de diez años que Cusack no participaba de un evento de este tipo.

Fiel a su perfil discreto, la actriz eligió un look elegante y sobrio. Lució una camisa blanca clásica combinada con una larga falda negra y completó el conjunto con unas características gafas negras de montura gruesa que reforzaban su estilo intelectual y relajado. Llevaba además el cabello corto, con flequillo sobre la frente, en una imagen muy distinta al glamour más estridente que suele dominar las premieres hollywoodenses.

Como viene ocurriendo desde su incorporación a la saga, en Toy Story 2, Cusack le presta una vez más su voz a la vaquera Jessie HENRY NICHOLLS - AFP

Durante el evento también se fotografió junto a Greta Lee, nueva incorporación de la saga, y Tony Hale, quien vuelve a interpretar a Forky. Además, estuvo acompañada por su esposo, Richard Burke, con quien mantiene una relación desde hace décadas y lejos de los focos de la industria.

Cusak junto a la productora Lindsey Collins, el director Andrew Stanton y los actores Tom Hanks, Tim Allen y Greta Lee HENRY NICHOLLS - AFP

La reaparición pública de Cusack generó sorpresa porque la actriz prácticamente desapareció de las grandes ceremonias y estrenos desde mediados de la década pasada. Su última aparición importante había sido en los premios Emmy de 2015, cuando ganó el galardón a Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia gracias a su trabajo en Shameless.

Aquella noche marcó un momento histórico en su carrera. Después de años construyendo una de las filmografías secundarias más respetadas de Hollywood, Cusack finalmente obtenía su primer Emmy.

Cusack construyó una carrera singular, alejada de los grandes escándalos y de la obsesión hollywoodense por la exposición constante. Hermana del también actor John Cusack, comenzó a destacarse en los años 80 gracias a su talento para la comedia y a una energía excéntrica que la volvió inconfundible en pantalla.

Joan Cusack no se presentaba en eventos de Hollywood desde hacía más de una década HENRY NICHOLLS - AFP

Su trabajo le valió dos nominaciones al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. La primera llegó en 1989 por Secretaria ejecutiva, donde compartió elenco con Melanie Griffith, Harrison Ford y Sigourney Weaver. La segunda fue en 1998 gracias a ¿Es o no es?, la comedia protagonizada por Kevin Kline en la que Cusack volvió a demostrar una habilidad extraordinaria para equilibrar humor, vulnerabilidad y caos emocional.

Además de esas películas, participó en títulos muy populares como Escuela de rock, Novia fugitiva, Los Locos Addams II y Sintonía de amor, consolidándose como una presencia valorada tanto por el público como por la crítica.

La actriz se alejó de Los Ángeles y vive en Chicago junto a su esposo y sus dos hijos HENRY NICHOLLS - AFP

Sin embargo, mientras otros actores de su generación se instalaron definitivamente en Los Ángeles y en el circuito de celebridades, Cusack tomó un camino completamente distinto. Después de convertirse en madre de Dylan John y Miles, decidió establecerse en Chicago junto a su familia y reducir considerablemente su exposición pública.

En entrevistas pasadas explicó que esa decisión fue completamente consciente. En 2019, durante una charla con The Huffington Post, contó que vivir en Chicago le permitió mantener una vida mucho más normal y alejada de las presiones superficiales de Hollywood.

“Chicago es increíble. Tiene una cultura y una historia riquísimas, además de algunos de los mejores museos, arquitectura y restaurantes del mundo”, afirmó entonces.

Pero el motivo principal era otro: proteger a sus hijos de cierta lógica de la industria del entretenimiento. “En Los Ángeles es fácil obsesionarse con la apariencia o con cuánto dinero uno tiene, y esos no son valores que quiero que mis hijos adopten”, explicó.

La quinta entrega de la saga se estrena en la Argentina el 18 de junio Millie Turner - Invision

Esa filosofía terminó moldeando también su propia carrera. Aunque nunca dejó de trabajar, Cusack redujo drásticamente la cantidad de apariciones públicas y eligió proyectos puntuales, muchas veces ligados al doblaje o a producciones televisivas específicas.