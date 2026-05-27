Murió el actor francés Pierre Deny, conocido por su trabajo de Emily in Paris

Tras una intensa lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el actor francés Pierre Deny murió a los 69 años. La noticia fue confirmada por sus hijas a través de un comunicado en el que hablaron de una evolución “fulgurante” de la enfermedad.

El artista, especialmente conocido por su trabajo en la serie Emily in Paris, personificó a Louis de Léon durante las temporadas 3 y 4 de la exitosa serie de Netflix y con su carisma logró traspasar la pantalla. Su muerte conmocionó al mundo del espectáculo francés: amigos, familiares y colegas lo despidieron con profunda tristeza.

El actor de 69 años participó en más de un centenar de producciones para cine y TV Eric Fougere - Corbis - Corbis Entertainment

Las hijas del intérprete confirmaron que la muerte se produjo el pasado lunes 25 de mayo a causa de complicaciones derivadas de su delicado cuadro. "Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un cuadro repentino y grave de ELA“, escribieron en un comunicado que le compartieron al Daily Mail.

Con diversas participaciones en series y novelas, Deny era un actor muy presente en la pantalla chica francesa. Su rostro era moneda corriente en las producciones locales y a lo largo de los años mantuvo una trayectoria amplia y sostenida. El actor supo conquistar al público de su país con sus apariciones en Demain nous appartient, Julie Lescaut, Une femme d’honneur y Camping Paradis, producciones que supieron marcar una huella en la televisión francesa.

Muy querido por sus colegas, en la imagen se puede ver a Deny junto a los actores Jacques Reverolis, Sylvie Vartan, Isabelle Mergault y el director Christophe Duthuron Bertrand Rindoff Petroff - French Select

Un salto internacional gracias a Emily in Paris

Los seguidores de la popular serie de Netflix recordarán a Deny gracias a su rol como Louis de León, el multimillonario director ejecutivo del gigante de la moda JVMA, que interpretó en las temporadas 3 y 4. Su personaje era en la ficción el padre del heredero Nicolás de León, interpretado por Paul Forman, quien protagonizó en la serie un romance con el personaje de Ashley Park (Mindy Chen) que resultó en un vínculo real más allá de la ficción.

Si bien a lo largo de su vida Deny demostró ser un actor de mucho oficio, antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió en el Instituto de Ciencias Políticas de Grenoble aunque luego su pasión por el mundo artístico lo llevó a ingresar en el Instituto Nacional Superior de Artes del Espectáculo de Bruselas. Antes de asentarse como un actor de televisión, el intérprete mantuvo una fuerte presencia en la cartelera teatral francesa que incluyó obras de autores clásicos como Bertolt Brecht, William Shakespeare y Samuel Beckett.

Si bien mucha audiencia global lo conoció gracias a la serie Emily in Paris, Deny era muy reconocido en su país. En la televisión francesa, su papel más popular fue en la serie Demain nous appartient (El mañana nos pertenece), donde se destacó desde 2017 hasta 2024 como el doctor Renaud Dumaze. Tras enterarse de su muerte, su compañera de elenco, Luce Mouchel, compartió unas sentidas palabras con sus seguidores de Instagram: “Corta década juntos que no debería haber terminado tan rápido y tan brutalmente”. Y sumó: “Pienso en tus hijas y en su excepcional valentía. Pienso en ti, en mi última visita y en tus ojos brillantes. Descansa en paz, Dr. Dumaze”.

Además, fueron muy recordadas las participaciones de Deny en series como La Mantis y películas como La Vie d’une autre o Valentine. En la pantalla grande participó en trabajos bajo la dirección de realizadores europeos como Andrzej Wajda y Margarethe von Trotta, entre otros.