La sorpresiva revelación de Matt Damon sobre su esposa Luciana Barroso y Ben Affleck

Antes de conocerlo, la esposa de Matt Damon, Luciana Barroso, no pensaba que él fuera “el más guapo” de En busca del destino. Por el contrario, la argentina estaba “enamorada” del mejor amigo de su esposo, Ben Affleck.

“Conocí a su mejor amiga del colegio y me contó que las dos habían ido juntas a ver Good Will Hunting (en Argentina se estrenó con el título de En busca del destino), recordó Damon, de 55 años, el lunes en el programa Howard Stern Show, hablando de la película estrenada en 1997. Durante la entrevista también estaba presente su amigo Ben Affleck.

“Su mejor amiga pensaba que yo era el guapo”, confirmó. “Y ella pensaba que Ben era el más lindo”, añadió. Tras la confesión de su pareja, Damon le dijo: “Te equivocaste de hombre”, contó entre risas.

Cuando Howard Stern señaló que Barroso había trabajado con Damon y Affleck en The Rip, el protagonista de Batman no tardó en opinar sobre esta revelación de que la esposa de su mejor amigo había sentido cosas por él en el pasado.

“Es una gran productora y una muy buena amiga”, aclaró la estrella de Hollywood. “Y sí, lo sé... pero yo nunca sentí eso por ella”, añadió riéndose. “Creo que algo que hice en la vida real la debe haber defraudado. Ya saben todos, en persona, uno es diferente”, continuó bromeando.

Ben Affleck y su amiga Luciana Barroso, esposa de Matt Damon Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Damon estuvo de acuerdo y agregó: “Finalmente, ella lo conoció y todo eso que sentía desapareció”.

El actor de En busca del destino y Barroso se conocieron en 2003, en Miami, en el bar de playa en donde ella trabajaba como camarera. Él ya era toda una celebridad: éxitos como Salvando al soldado Ryan, El talentoso señor Ripley y La gran estafa lo habían convertido en uno de los actores más buscados. Luego de una larga jornada de grabación, el actor se acercó hasta la barra para tomar algo, pero lo que consiguió fue mucho más que un trago refrescante.

“Estábamos filmando con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó el galán sobre aquel día. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu vida y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo”, confesó en una entrevista.

Matt Damon junto a su esposa, Luciana Barroso

La pareja se comprometió en septiembre de 2005 y el 9 de diciembre de ese mismo año se casaron. Juntos tienen cuatro hijas: Alexia, de 26 años, hija de Barroso de una relación anterior y adoptada legalmente por el actor, así como Isabella, de 19; Gia, de 17 y Stella, de 15.

Matt y Luciana son capturados por las cámaras sólo cuando asisten juntos a estrenos de películas y eventos, tratando de mantener una vida sencilla y privada por fuera del foco de los medios.

“Uno debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad. Tenemos un acuerdo: nunca estoy fuera de casa más de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas. No puedo disponer mucho tiempo del baño, pero ese es solo un mal menor”, dijo el actor hace un tiempo.

Barroso nació el 31 de julio de 1976 en Salta. Su madre era ama de casa y su padre, agente de seguros. Fue criada por su abuela después de que sus padres se divorciaron justo después de su nacimiento. Durante sus días de escuela, quería convertirse en artista, pero finalmente se formó como azafata.

Se casó por primera vez con Arbello Barroso y en 1999 nació su primera hija, Alexia. Luciana y Arbello se divorciaron en 2004 en buenos términos y ella decidió viajar a Miami junto a su pequeña hija de cuatro años, con la promesa de un trabajo en un bar en la playa, cambiando para siempre su historia.