Qué se sabe sobre la demanda de dos policías contra el film de Ben Affleck y Matt Damon en Florida

La película The Rip (2026), protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, quedó envuelta en una controversia judicial en Florida luego de que dos agentes de la policía de Miami-Dade presentaran una demanda por difamación contra la productora Artists Equity. Los oficiales sostienen que el thriller policial utiliza demasiados elementos reales de un operativo antidrogas ocurrido en 2016 y que eso afectó gravemente su reputación personal y profesional.

Qué dice la demanda en Florida contra Artists Equity por la película “The Rip”

Según informó The Hollywood Reporter, los agentes Jonathan Santana y Jason Smith, integrantes de la oficina del sheriff de Miami-Dade, presentaron la demanda el 7 de mayo en una corte federal de Miami.

La demanda sostiene que la cinta recrea con demasiada precisión el hallazgo de millones de dólares en el ático de una vivienda RIP_20241125_WP_0096

Ambos aseguran que la película recrea situaciones vinculadas directamente con un operativo antidrogas desarrollado en el sur de Florida en 2016 y que la producción los hace aparecer implícitamente como “policías corruptos”.

Los oficiales remarcaron que participaron de un importante caso ocurrido en Miami Lakes, donde las autoridades encontraron millones de dólares escondidos en el ático de una vivienda relacionada con una investigación de narcotráfico. Santana se desempeñó como detective principal del caso real, mientras que Smith supervisó al equipo investigador.

De acuerdo con la presentación judicial, la película toma detalles específicos del operativo y eso habría generado consecuencias directas en sus vidas cotidianas. Los demandantes aseguran que colegas, conocidos y familiares comenzaron a relacionarlos con delitos y actos criminales mostrados en pantalla.

Por qué policías de Miami-Dade acusan a “The Rip” de difamación en Netflix

La cinta, dirigida por Joe Carnahan, narra la historia de un grupo de agentes antidrogas de Miami que descubre millones de dólares durante un allanamiento vinculado a un cartel narco. A partir de ese momento, el dinero genera paranoia, divisiones y corrupción dentro de la unidad policial.

El largometraje fue desarrollado junto a Michael McGraw y, según sus realizadores, estuvo inspirado en relatos proporcionados por el capitán de policía Chris Casiano, un viejo amigo de Carnahan que además trabajó como asesor técnico durante la filmación. La producción se estrenó en Netflix en enero y recibió críticas mayormente positivas. Incluso alcanzó un 78% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Associated Press explicó que la demanda sostiene que la película incluye hechos criminales extremadamente graves que habrían llevado a terceros a creer que los agentes reales participaron en esas conductas. Entre las acciones mostradas en pantalla aparecen:

Robo de dinero decomisado en operativos antidrogas;

conspiraciones con miembros de carteles;

asesinato de un superior;

incendios provocados en barrios residenciales;

violaciones reiteradas de protocolos policiales;

ejecución de un agente federal.

Aunque los nombres de Santana y Smith no aparecen en la película, los abogados de los oficiales argumentan que las similitudes con el caso real son suficientes para que muchas personas los identifiquen indirectamente.

Qué compensación reclaman los oficiales de Miami-Dade contra Ben Affleck y Matt Damon

La demanda no especifica una cifra concreta de compensación económica. Sin embargo, los documentos judiciales indican que los agentes buscan daños compensatorios, daños punitivos y el pago de honorarios legales.

Además, los policías solicitan una retractación pública y una corrección formal vinculada a la película y a la promoción realizada por la productora.

Uno de los puntos centrales del reclamo tiene relación con la manera en que el proyecto fue desarrollado. Según la acusación, la productora Artists Equity, cuyos dueños son los actores Ben Affleck y Matt Damon, compensó económicamente al capitán Chris Casiano como asesor técnico, pese a que él no habría formado parte directa de la investigación de 2016 que inspiró la historia.

Los demandantes sostienen que ellos y otros agentes involucrados en el operativo real debieron haber sido consultados o incluidos como asesores de la producción.

El filme narra la paranoia y los delitos cometidos por una unidad antidrogas tras un allanamiento Claire Folger

La defensa de Artists Equity y el descargo legal incluido en “The Rip”

La compañía de Affleck y Damon rechazó las acusaciones y argumentó que “The Rip” nunca pretendió retratar de forma exacta los acontecimientos ocurridos en Miami en 2016.

Associated Press señaló que Leita Walker, representante legal de Artists Equity, respondió previamente a una carta enviada por los demandantes en marzo. En ese documento, la abogada indicó que la película contiene un descargo explícito en los créditos donde se aclara que no intenta contar una historia real ni representar personas existentes.

Walker también sostuvo que los oficiales ni siquiera pudieron identificar qué personajes específicos supuestamente estarían inspirados en ellos. Según la defensa, aun si la película estuviera basada en un equipo antidrogas real, no existiría una conexión directa entre los protagonistas ficticios y los demandantes.