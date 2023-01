La sorpresiva revelación de Tori Spelling: “Me suscribí al OnlyFans de Denise Richards y no podía parar; gasté 400 dólares en dos días”

escuchar

Si hay algo que distingue a Tori Spelling es su transparencia. Tanto en sus redes sociales como en las entrevistas que brinda, la protagonista de Beverly Hills 90210 suele abrir su corazón y las puertas de su intimidad. Después de semanas complicadas en las que su salud y la de su hija, Stella, la mantuvieron en vilo, la actriz brindó una entrevista distendida en la que, entre risas, realizó una confesión inesperada.

“ Soy amiga de Denise Richards desde hace muchos años. Cuando anunció que había abierto una cuenta en OnlyFans , yo estaba fascinada. No voy a mentir; pensaba: ‘Tengo que verlo. ¿Qué contenido subirá?’ , contó en el programa Jeff Lewis Live la actriz que interpretó a la recordada Donna Martin.

Y entonces, no pudo resistirse. Luego de enterarse de que para ver el contenido debía suscribirse, lo hizo, pero con un “nombre falso”. “¡Es fascinante!”, continuó la intérprete de 49 años. Tan fascinante, que luego depositó más dinero en la cuenta para tener un mayor acceso al contenido. “ Solo quería ver. ¡Es mi amiga! Me preguntaba qué tanto iba a mostrar ”, se justificó.

Su entusiasmo y su curiosidad la llevaron a hacer un nuevo depósito en la cuenta de Richards para tener el privilegio de poder enviarle un mensaje directo a su amiga. Y entonces, luego de pensarlo un rato, le escribió: “Oye, me encanta lo que estoy viendo. Me gustaría ver más”.

¿Cuánto terminó gastando la estrella para ver el contenido de su colega? “ En el transcurso de dos días, unos 400 dólares”, reveló, entre risas. Y agregó, a manera de resumen: “¡No podía parar!” .

Richards abrió su cuenta en el servicio de suscripción de contenido a mediados de año. La plataforma le permite obtener ingresos a partir de los usuarios suscritos a su perfil y le permite a los creadores recibir fondos directamente de sus fans con una suscripción mensual, pago único o pago por ver cada uno de los contenidos.

En el momento en que se hizo público el lanzamiento de su cuenta, se informó que la actriz puso una tarifa de 25 dólares mensuales para quienes quieran ver su contenido más audaz, incluso con paquetes promocionales de tres meses por 67 dólares. Según reveló Richards, detrás de sus fotos estaría el ojo de su marido Aaron Phypers, quien la ayuda porque, en palabras suyas, “sabe lo que le gusta a los hombres”.

La actriz de Criaturas salvajes no fue la primera en su familia en hacerlo: su hija Sami Sheen, fruto de su matrimonio con el actor Charlie Sheen, lo hizo primero. En aquel momento, Richards defendió la decisión de su hija, expresando que aquella plataforma “empodera a los creadores y los ayuda a mostrar su verdadero y auténtica personalidad”.

“Sos dueña de tu contenido, a diferencia de otros sitios, que lucran con tu propia imagen”, explicó la actriz, de 51 años, en julio, al lanzar su propio perfil. E indicó: “Muchas de nosotras hemos publicado fotos nuestras en bikini o imágenes que podrían percibirse como atrevidas. También hay imágenes nuestras en otros sitios, pero la gran diferencia es que aquí sos dueña del contenido. Si mi hija o yo elegimos publicar una foto en traje de baño, ¿por qué está mal hacerlo en OnlyFans y no en Instagram?”, fundamentó.

Tori Spelling no fue la única estrella que se declaró fan del contenido de Richards. Su compañera en The Real Housewives of Beverly Hills, la polémica Lisa Rinna, fue la primera en felicitarla por la iniciativa y le auguró un gran éxito. “Fue un movimiento fabuloso, Denise. ¡Gana dinero, bebé! Estoy segura de que vas a ganar más dinero que en el programa”, expresó al poco tiempo del lanzamiento.

LA NACION