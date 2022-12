Preocupación por el estado de salud de Tori Spelling: está internada con un extraño cuadro

escuchar

“Aquí estoy, en el hospital desde anoche”, escribió Tori Spelling en sus redes y causó gran alarma entre sus seguidores. La actriz de Beverly Hills 90210 siguió su relato y explicó, asustada, que desde hacía varias horas estaba experimentando una variedad de síntomas que fueron recrudeciéndose con el tiempo . Y, también dedicó un fuerte y enigmático mensaje que muchos interpretaron que estaba dedicado a sus compañeros de trabajo.

“A todos los que quisieron prenderme fuego cuando les dijeron que estaba demasiado enferma como para ir a trabajar, bueno, aquí estoy”, señaló. Y agregó: “ ¿Qué tal si la próxima vez toman lo que dice alguien al pie de la letra y muestran amabilidad en lugar de dudar? Recuerden, para la gente como yo, no ir a trabajar es una pesadilla. Soy una buscavidas y una adicta al trabajo. Siempre elijo trabajar ”, finalizó el misterioso mensaje. Actualmente, la intérprete conduce del reality Love at first lie, que se emite por MTV.

La actriz e hija del mítico productor Aaron Spelling informó, además, que entre los síntomas que viene sufriendo se encuentran “ dificultad para respirar, presión arterial alta y mareos locos ” y agregó que los médicos le están realizando distintos análisis y pruebas para determinar cuál es la causa de sus padecimientos.

“Lo que más quiero es llegar a mi casa y estar junto a mis hijos”, expresó Spelling, refiriéndose a Beau, de 5 años, Finn de 10, Hattie de 11, Stella de 14 y Liam de 15, fruto de la relación con su esposo, el actor Dean McDermott. Junto a ellos viven también los dos hijos mayores de McDermott, Jack y Lola.

Esta no es la primera vez que la actriz que personificó a Donna Martin en la famosa serie que retrataba la vida de un grupo de adolescentes del distrito de Los Ángeles recurre a sus redes sociales para hablar de sus problemas de salud. En febrero, compartió en su cuenta de Instagram que estaba planeando volver a colocarse implantes mamarios, después de haberse enterado de que los que se puso hace dos décadas podrían generarle problemas de salud y debían ser reemplazados.

“Me los coloqué cuando era muy joven y realmente no sabía que en cierto modo tenían una fecha de vencimiento. No sabía que debía quitármelos y reemplazarlos”, le contó la actriz a E! News. También contó que al mencionarle el tema a sus hijos, Stella, la mayor, se lo tomó muy en serio. “Me dijo: ‘Mamá, estoy preocupada. Pospusiste la intervención, después de decirme durante años que necesitabas hacerlo”.

Spelling reconoció que desde que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos [FDA, por sus siglas en inglés] informó que “cuando más tiempo tenga una mujer implantes mamarios rellenos de gel de silicona, es probable que experimente complicaciones”, y que en 2011 supo que debía reemplazarlos, pero lo pospuso durante años.

La insistencia de Stella y la advertencia de la FDA de que los implantes podrían generar un tipo extraño de cáncer, decidieron a Spelling a afrontar de una vez por todas el problema. “Por razones de salud, es mucho más seguro hacerlo en este momento. Debido a que hay una acumulación de tejido cicatricial, te expone a que las cosas a largo plazo salgan mal en tu cuerpo”, explicaba luego de haber tomado la decisión.

“Mi objetivo principal son mis hijos. Ellos son mi todo. Así que este año que se avecina, programar esa cirugía, recuperar la salud, eso es tomar la delantera. Porque está bien ponerse a uno mismo en primer lugar. Al final, es para ellos, de todos modos”, indicaba.

Hace apenas una semana, la salud de otro de los integrantes de la numerosa familia también generó alarma. Beau, el menor de sus hijos, sufrió una recaída después de haberse recuperado de un fuerte estado gripal. “Faltó [al colegio] a la semana durante tres semanas porque se encontraba muy enfermo”, le contaba Spelling a sus seguidores en una historia de Instagram el 11 de diciembre. “Finalmente, logramos que se recuperara y volvió a la escuela la semana pasada. Y ahora, ¡Pum! ¡Está enfermo de nuevo!”, reveló.

Entre los síntomas del pequeño de 5 años, según informó su madre, se encontraban la fiebre alta, constantes vómitos y un estado de sofocación.

LA NACION

