La sorpresiva revelación sexual de Gabo Usandivaras

15 de junio de 2019 • 01:50

A fuerza de talento y polémicas consiguió destacarse en la pista de Showmatch 2019 . Gabriel Gabo Usandivaras pasó de ser parte del staff del programa, a bailarín de un soñador y, más tarde, único protagonista. Su estilo entre simpático y confrontativo, junto a sus calculados cruces con otras figuras del programa, lo colocaron en un lugar de privilegio y, desde hace rato, brilla con luz propia.

Siempre bien predispuesto a subir la apuesta, en una entrevista para la revista Gente confesó: "Este verano tuve una experiencia sexual con una mujer, que me permití vivir a pesar de mi homosexualidad. Me avanzó esta chica y fluí, pero al mismo tiempo me preguntaba por qué, si era gay. Se me reventó la cabeza. Siempre disfruté el rótulo de pu... con mucha honra, pero siento que somos seres sexuales, y te vibra con quien te vibra. Si el cuerpo habla, dejalo que hable".

El bailarín que actualmente acompaña a Flor de la V en la pista del Bailando 2019 reconoció que actualmente disfruta de su soltería: "La última separación me costó muchísimo. Estuve de novio tres años (ahora hace uno y medio que está soltero). Y hoy logré no llorarlo, aunque a veces sienta cosas nostálgicas. Volví a sentir ese placer de disfrutar plenamente lo sexual".

Y aunque todavía no llegó la persona con la que quiera volver a imaginar un proyecto de vida juntos, el deseo de ser papá sigue intacto desde 2016: "Mi hermana me había ofrecido ser el vientre portador y que yo consiga el óvulo. Me encantaba la idea de que ella, que es a quien más amo, diera a luz a mi hijo. Pero ahora me encontré con la idea de ser padre natural. Siento que si alguna vez me cruzo con una mujer que tenga esa vibra y me despierte eso, puede darse la ecuación mística para tener un hijo".